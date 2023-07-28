熊本酒店9大推介｜設免費溫泉人均$161起+1分鐘到地鐵+小童免費住

熊本酒店2023推介當中的酒店大多集中在市中心，去車站最快1分鐘就到達，可謂相當方便，而且價錢親民，最平人均$161起！部分熊本酒店位於上下通商店街，部分熊本酒店更有溫泉及大浴場，甚至有熊本酒店是讓18歲或以下小童跟父母同房可免費！既然去九州，可以順道看看福岡酒店10大推介人均$79起。而近期Trip.com更有一個專給01讀者的優惠碼，訂前可以試試看！（價格以搜尋當天作準）

熊本酒店9大推介！人均$161起

熊本酒店【1】FAV熊本酒店（FAV HOTEL KUMAMOTO）

價錢：人均$161起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

FAV熊本酒店於2021年開業的新酒店，這間熊本酒店地理位置優越，離吳服町站只需步行3分鐘。周邊環境便利，附近設有便利店、停車場及超市。這間熊本酒店提供各種房型，包括2至6人房間，每個房間都配備了小廚房，內有電磁爐和微波爐，如突然想煮食也很方便。

此外，這間熊本酒店房間還設有洗衣機，適合家庭客或短、長期住宿的客人。如想去購物，可以步行10分鐘可到達商場SAKURA MACHI Kumamoto，附近還有新市街購物區。

地址：〒860-0026 熊本県熊本市中央区鍛冶屋町9−１

開幕：2021年

交通方法：熊本市電Ａ系統「呉服町駅」步行3分鐘

價錢：人均$161起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【2】CANDEO酒店 熊本新市街（CANDEO HOTELS KUMAMOTO SHINSHIGAI）

價錢：人均$375起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

2022年開幕的CANDEO酒店地理位置優越。步行4分鐘即可抵達上下通商店街、新市街和鶴屋百貨，要購物和覓食都很方便。酒店周邊交通便利，步行5分鐘即可到達熊本電鐵辛島町站，方便前往不同的景點。此外，酒店提供1至4人房型，房間空間感十分寬敞，足以容納兩個行李箱。

最大的特色是高層的空中露天風呂，通宵開放，可以放鬆之餘，更可欣賞到熊本城的壯麗景色。附近還有Lawson和Family Mart便利店，買宵夜、零食也很方便。

地址：Shinshigai 8-7, 中央區, 熊本, 熊本縣, 860-0803, 日本

開幕：2022年

交通方法：步行5分鐘即可到達熊本電鐵辛島町站

價錢：人均$375起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【3】THE BLOSSOM KUMAMOTO Hotel 熊本花開酒店

價錢：人均$382起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

THE BLOSSOM KUMAMOTO Hotel於2021年開業，地理位置優越，周圍有大型商場AMU PLAZA及超市，且鄰近熊本站，與JR熊本車站內直通，步行1至2分鐘即可到達。酒店擁有203間客房，主要提供2至3人房型，客房均位於高樓層。

標準房面積為200呎起，空間感大。對於家庭旅行的客人超吸引，原因是這間熊本酒店可以讓0至12歲的孩子免費入住。所有房間都設置了空氣清淨機，對於家庭客十分方便。作為花開熊本酒店的一大亮點，還可以享受大浴場和桑拿房。

地址：3 Chome-15番26号 Kasuga, Nishi Ward, Kumamoto, 860-0047日本

開幕：2021年

交通方法：熊本站附近，與JR熊本車站內直通，步行1-2分鐘即可到達

價錢：人均$382起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【4】Dormy Inn酒店 - 熊本天然溫泉

價錢：人均$286起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

這間熊本酒店位於熊本市中心，坐落在熊本巴士總站（Kumamoto Bus Terminal）前，走路4分鐘就可到達車站。如果需要前往熊本站（Kumamoto Station），這間熊本酒店提供免費接駁車服務，同時也提供免費的送客服務。

周邊有大型商場和便利商店，馬路對面是下通商業街。步行10分鐘可抵達熊本城。酒店提供2至4人房，12歲或以下的兒童，可以在與大人同床的情況下免費同住。大廳提供免費飲料供應，晚上則供應免費的拉麵和啤酒。這間熊本酒店設有三溫暖設施、免費的洗衣服務以及露天天然溫泉和桑拿。溫泉後，酒店有提供免費冷飲、乳酸菌飲品。當辦理入住手續時，工作人員會提供大浴場的密碼，確保了住客的安全和私隱性。

地址：3-1 Karashimacho, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0804日本

交通方法：電車辛島町站步行2分鐘

價錢：人均$286起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【5】熊本日航酒店 (Hotel Nikko Kumamoto)

價錢：人均$350起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

這間熊本酒店位於市中心，步行3分鐘可至上下通商店街，步行5分鐘可至熊本城，距離熊本市立現代美術館步行1分鐘。門口可乘搭電車前往JR站，也可搭乘巴士前往機場。酒店對面是熊本最大的百貨公司。

這間熊本酒店提供2至3人房，更可提供嬰兒床、奶瓶消毒器、床邊護欄、兒童拖鞋等用品，適合親子入住。窗外景色優美，可以直接看到熊本城。內設酒吧和共用廚房，提供洗衣與貨幣兌換服務，超方便。

地址：2-1 Kamitoricho, Chuo Ward, Kumamoto, 860-8536日本

交通方法：從熊本機場乘坐巴士或從JR熊本車站轉乘市營電車或巴士

價錢：人均$350起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【6】熊本新酒店 (The New Hotel Kumamoto)

價錢：人均$205起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本新酒店位於JR熊本站旁，步行僅需1分鐘，極為便利，並且毗鄰市電和巴士站，可直達機場或前往黑川溫泉。酒店提供1至4人房，還有熊本熊主題房可供預定，並提供寬敞舒適的環境。

地址：1 Chome-13-1 Kasuga, Nishi Ward, Kumamoto, 860-0047日本

交通方法：JR熊本站步行1分鐘即可到達

價錢：人均$205起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【7】熊本三井花園酒店（Mitsui Garden Hotel Kumamoto）

價錢：人均$165起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

這間熊本酒店位於熊本市中心商業區，鄰近下通商業街，十分鐘可步行至熊本城。只需步行5分鐘就可到達熊本巴士總站，搭乘巴士前往熊本機場。提供各種類型的客房，包括1至3人的房型，適合親子入住，以及獨特的熊本熊主題房。在熊本熊主題房中，房間內除了配備了玩具抱枕外，還會免費贈送明信片給住客作為紀念品。

地址：1-20 Koyaimamachi, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0012日本

交通方法：搭乘電車抵達辛島町站，出站後走路5分鐘可到達酒店

價錢：人均$165起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【8】大和ROYNET酒店 熊本銀座通（Daiwa Roynet Hotel Kumamoto Ginzadori）

價錢：人均$233起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大和ROYNET酒店熊本銀座通位於熊本中央區的卓越地段，擁有優越的地理位置。距離市電「花畑町站」步行僅需2分鐘，並且步行至熊本城僅需6分鐘，去商業街也只需1-2分鐘的腳路程。

此外，這間熊本酒店底層設有711便利店，為住客提供便捷的服務。部分高層客房更能透過窗戶直接欣賞熊本城的壯麗景色。酒店提供1至3人的客房，不管是獨遊、幾個朋友或一家人都很適合入住。

地址：1 Chome-9-1 Shimotori, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0807日本

開業年份：2022年

交通方法：搭乘電車抵達花畑町站，出站後走路2分鐘可到達酒店

價錢：人均$233起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

熊本酒店【9】船舶飯店集團熊本REF飯店（Ref Kumamoto by Vessel Hotels）

價錢：人均$278起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

酒店位於辛島町站附近，步行僅需1分鐘，步行7分鐘即可到達熊本城。酒店周邊設有便利店Lawson，方便客人的日常所需。這間熊本酒店提供1至4人房間，18歲及以下的兒童可與父母或祖父母同床免費入住，不過要注意如果是跟1名成人和1名兒童入住雙床房時，價格會是2名成人。

這間熊本酒店亦提供免費兒童備品和尿片，非常適合親子旅客入住。同時，配備了共用廚房，供客人使用，並提供免費的大浴場，可以在旅行中好好浸個浴。

+ 1

地址：7-2 Shinshigai, Chuo Ward, Kumamoto, 860-0803日本

開業年份：2019年

交通方法：辛島町站步行1分鐘即可到達

價錢：人均$278起

預訂方法：Agoda｜Trip.com｜Booking.com