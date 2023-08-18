日本環球影城2023｜門票價錢交通遊園攻略　記者直擊必玩3大項目

2023日本環球影城｜去大阪旅行，必訪日本環球影城（下稱：USJ）！門票價錢、交通方法、遊園攻略全面睇！記者今年終於可以親身造訪樂園大玩特玩！與過往不同，USJ現在不止有超級任天堂世界，也舉辦期間限定的潑水夏祭，連招牌的日間巡遊NO LIMIT！Parade也加入了Pokémon及Mario等成員！此外，還有即將退役的蜘蛛俠驚魂歷險記，趁有得玩一定要玩返夠本！即睇玩樂實況！



超級任天堂園區好似入了遊戲世界般！（照片由記者提供）

2023日本環球影城亮點【1】超級任天堂世界

首先造訪便是2020年開的超級任天堂世界，由於疫情關係，旅客今年才正式玩到，記者也份外期待！初入園區，即被這兒的布置吸引，不但有碧姬桃子公主城堡、庫巴魔王城堡、「？」箱子裝飾、蘑菇屋…等象徵Mario世界的元素items，還有熱門遊玩項目「瑪利歐賽車 庫巴的挑戰書」，透過VR特效，為賽車遊戲帶來豐富的五感體驗，令人十足置身遊戲世界！

「瑪利歐賽車 庫巴的挑戰書」可配帶特製眼鏡，遊玩過程中，Mario公仔會不停從鏡面中彈出，整個體驗超級有趣過癮！

奇諾比奧咖啡店 嘗Mario主題美食

在超級任天堂世界內，設有「奇諾比奧咖啡店」，可以食到蘑菇大廚奇諾比奧製作的Mario主題美食！

（照片由記者提供）

食物不但造型精緻，味道也相當不錯，當中必食照燒雞腿無敵星飯 ¥2200（約HK$123）、蘑菇濃湯 ¥800（HK$45）、「？」磚塊提拉米蘇 ¥800（HK$45）！

不過，奇諾比奧咖啡店真是超多人食，所以不似平時去樂園餐廳般一入即食，USJ有實施人流管制，入場須先攞籌，才能在指定時段成功用餐，即使有快證亦無例外！所以建議大家一入園，先不要打卡、掃貨或玩遊戲，而是去奇諾比奧咖啡店攞籌。

作為Mario粉絲，必掃USJ限定的Mario精品，如記者至愛的星星爆谷¥4500（HK$252）、鬼鬼原子筆 ¥1800（HK$101），還有各式Mario戒指等，全部都好得意！

夏季期間限定 超級瑪利歐Power-Up

嫌未夠喉， 還可參加USJ人氣夏季限定活動「潑水祭」！今年活動以超級任天堂世界為主題，可看到一眾主角瑪利歐、路易吉、奇諾比奧、碧姬公主及庫巴Jr.闖入活動，與大家以水槍進行濕身大冒險！現場還有澎湃的音樂伴奏，讓人興奮到震！

超級瑪利歐Power-Up

日期：即日起至2023年8月24日

地點：紐約區域「蜘蛛俠驚魂歷險記」對出



2023日本環球影城亮點【2】NO LIMIT! Parade

USJ的日間花車巡遊表演「NO LIMIT! Parade」向來出名，今年春季繼續網羅園內所有人氣角色，如Snoopy、Hello Kitty及小小兵等，並還首次加入瑪利歐、寶可夢POKEMON等成員，場面更盛大熱鬧！巡遊過程還會播放 1960 年代到 2020 年代流行的音樂舞蹈，讓大家可一起隨著旋律自然起舞。

NO LIMIT! Parade

巡遊時間：每日中午約12:00開始，約50分鐘

巡遊路線：遊行主要在「好萊塢區」和「紐約區」行進「從「太空幻想列車」至「好萊塢區」，再經過4D電影院（目前為「咒術迴戰The Real 4-D」）至「好萊塢大街」。在「好萊塢區」停留表演後，再進入「紐約區」從「蜘蛛俠驚魂歷險記」的建築旁離場。



2023日本環球影城亮點【3】哈利波特禁忌之旅

說到USJ另一記者至印象深刻的遊樂項目，莫過於連續5年獲得世界No.1乘車遊的殊榮的「哈利波特禁忌之旅」!整個過程猶如與哈利波特一同飛行，看到各式各樣的魔法效果，及催狂魔的陰冷出場畫面，完全不需3D眼鏡也可體驗到逼真的臨場畫面，好特別！

（照片由記者提供）

此外，哈利波特園區每個角落都設計精緻，如霍格華茲城堡、霍格華茲特快車、活米村拱門、 衛斯理家的飛車、活米村商店櫥窗…等，令人有宛如闖進電影的感覺！另外，商店街還可購得魔杖、巫師長袍、朱古力蛙等紀念品，走前不忘了要飲蜂蜜啤酒，由外到內體驗魔法師日常。

蜘蛛俠驚魂歷險記即將退役 粉絲要玩趁快

除了以上必玩精選，USJ的各項經典也是必玩之選！如即將退役的「蜘蛛俠驚魂歷險記」、「小小兵瘋狂乘車遊」、侏羅紀公園的「飛天翼龍」及「侏羅紀公園‧乘船遊」等，各有特色，有機會大家來大阪一定要來玩！

（照片由記者提供）

日本環球影城

地址：大阪府大阪市此花區櫻島2丁目1番33號

交通：JR夢咲線「環球影城站」徒步5分鐘

官方網址：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp

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購票推薦：KKday為日本環球影城授權的購票網站，可買到1-2天A、C、D 及E類門票，價格由HK$476-HK$1096。

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/2247-osaka-universal-studios-harry-potter-world-super-nintendo-world-ticket-japan?qs=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%92%B0

