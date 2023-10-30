深圳手信｜鴨屎香檸、東方樹葉、茶兀果茶　港人爆買10大支裝茶飲

【深圳手信支裝茶飲】不少港人喜歡趁周末「北上」度假，而深圳各大超市或便利店中，口味獨特又平宜的茶飲，便成了大家熱捧的手信之選！近來，大量網民在討論區中分享自己一籃籃掃內地茶飲的「戰果」，紛紛表示平靚正「愈飲愈上癮」。更有人表示次次返都必買大支裝回家，「一家人珍而重之地飲用」。今次記者便分享10大深圳最受歡迎的支裝茶飲，不知當中又有沒有你心水。



去超市爆買支裝茶飲，成了港人北上的必備動作。（圖片來源：小紅書@K叔）

深圳手信支裝茶港人一籃籃爆買 網民： 比香港平

提到深圳支裝茶飲之所以風靡港人，大部分網民都表示「口味獨特」，例如內地流行的鴨屎香檸茶、青柑普洱、楊梅桂味茶或人蔘茶等，在香港好難買到。其次，有網民表示內地支裝茶飲比香港平宜得多，大部分支裝茶都是¥3至¥7支，好抵飲！

有網民表示自己每次北上，必大量掃支裝茶飲！（截圖自Facebook@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

深圳手信支裝茶飲【1】奈雪的茶 鴨屎香檸茶、茉莉初雪純茶、青提烏龍茶

奈雪的茶除了賣軟歐包出名，近來也推出支裝茶，當中最受好評便是鴨屎香檸茶、茉莉初雪純茶及青提烏龍茶3款口味！網民大讚奈雪的茶勝在茶底夠濃，喝完有點回甘，非常解膩，加上近來新品都添加了永福羅漢果汁作甜味來源，不含三氯蔗糖，低糖零脂，非常適合女生逛街喝。

深圳手信支裝茶飲【2】東方樹葉 青柑仔普洱、茉莉花茶

在深圳的便利店或超市，很輕易便搵到東方樹葉出的支裝茶系列。東方樹葉出名包裝靚，茶品口味繁多，如青柑仔普洱、茉莉花茶、烏龍茶、紅茶、綠茶及玄米茶等6大口味！當中，最獲好評便是青柑仔普洱，有網民表示好清香，比自己在香港自己煲更好飲，而且大支裝（900ml）僅售¥6，比香港買支水更便宜。

深圳手信支裝茶飲【3】農夫山泉茶兀果茶 柚子綠茶、檸檬紅茶、西柚茉莉花茶

好多人都飲過「農夫山泉」的支裝水，但近年品牌除了售賣純淨水外，也推出了「茶兀果茶」系列！茶兀共是有五種口味，融合了茶葉和果汁的鮮美口感，當中柚子綠茶、檸檬紅茶、西柚茉莉花茶等均獲讚，在內地每支最平僅賣¥4.5。

深圳手信支裝茶飲【4】喜茶 濃果茶

香港人較熟悉的內地手搖店「喜茶」亦推出「濃果茶」系列樽裝飲品，如西柚及蜜桃等口味，主打清爽消暑的口感。

深圳手信支裝茶飲【5】茶也熟了 梔梔烏龍、金桂烏龍

茶也熟了推出了2款無糖，集口味和顏值於一身的新茶飲，分別為「梔梔烏龍」及「金桂烏龍」!前者內有梔子花和烏龍茶，茶香明顯，清潤甘甜；後者在烏龍茶中加入桂花，口感溫潤清香，均是愛清新的朋友的必買之選！

深圳手信必掃支裝茶飲【6】果子熟了 柚子烏龍、梅子烏龍、鳳梨烏龍、夏黑葡萄烏龍

喜歡清新的果茶，又不愛太甜，不妨嘗嘗果子熟了的果茶系列！主打４款口味果茶，分別有柚子烏龍、梅子烏龍、鳳梨烏龍，以及夏黑葡萄烏龍，當中柚子烏龍更號稱斷貨王，網民讚味道猶如剛剝開柚子般新鮮撲鼻，值得一試！

深圳手信必掃支裝茶飲【7】統一希蒂牛乳茶 大紅袍、玫瑰味

統一近日新出的希蒂乳茶系列，主打「慢煮12分鐘，滋味真香濃」口號，甄選100%純正乳源及採用原葉茶慢煮工藝，微甜，一推出即掀開搶買潮！希蒂乳茶系列目前共有大紅袍和玫瑰味兩種口味，前者添加閩北大紅袍烏龍茶，自帶岩韻醇香；玫瑰味牛乳茶則精選雲南高山紅茶，茶香濃鬱，風味各有千秋。

（圖片來源：小紅書@哆啦Han_）

深圳手信必掃支裝茶飲【8】inikin 現泡茶 茉莉花茶/烏龍茶

飲悶一式一樣的支裝茶，想試試新口味，可試試inikin新出的茶味氣泡水！不但無糖，還有茉莉花茶和烏龍茶兩種口味，均使用了黃山毛峰綠茶、武夷山大紅袍兩大產地限定茗茶，採用了「鎖鮮蓋」專利技術 ，實現了茶、水分離，令人飲水都飲到鮮茶的原有風味，非常神奇！

（圖片來源：小紅書@momo）

深圳手信必掃支裝茶飲【9】CHALI茶里 廣東鴨屎單叢/福建高山紅茶

在眾多茶0糖0脂茶飲中，CHALI茶里的廣東鴨屎單叢和福建高山紅茶評價不錯，網民力讚喝起來完全無苦澀，茶味回甘，並建議最好先冰鎮過後喝，口感更爽！

（圖片來源：小紅書@蕉SEE SEE）

深圳手信必掃支裝茶飲【10】一整根 熬夜人參茶

內地流行「一整根」人參茶，內裡真的有原條人參，被譽為「熬夜快樂水」!打開蓋子就能聞到淡淡草本植物的香味，0糖0脂肪0色素添加，並加了杭白菊及茉莉花，喝起來帶一點苦澀及淡淡的回甘，好降火，成為大家超市的掃貨之選。