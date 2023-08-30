旅遊達人投稿比賽2023 | 三甲得獎者結果公布

首屆由「好食玩飛」舉辦的【旅遊達人投稿比賽2023】經已圓滿結束，是次活動以投稿比賽形式連繫用戶，獲品牌亞洲航空、WM Hotel 與及安達人壽贊助送出豐富獎賞。比賽分為「圖文組」與「影片組」兩個組別，經過一輪熱烈投稿、編輯內部評選與會員投選後，各組別三甲得獎者經已誕生。即睇得獎結果及得獎者的精彩旅遊作品，尋找您的旅遊靈感吧！



「圖文組」三甲得獎者如下：

頭獎得獎者：邱 * *



旅遊地點為澳洲，即睇得獎作品：按此。

二獎得獎者：T** P* W***



旅遊地點為日本，即睇得獎作品：按此。

三獎得獎者：戚 * *



旅遊地點為冰島，即睇得獎作品：按此。

「影片組」三甲得獎者如下：

頭獎得獎者：黃 * *



旅遊地點為泰國，即睇得獎作品：按此。

二獎得獎者：W*** C**** Y**



旅遊地點為波蘭，即睇得獎作品：按此。

三獎得獎者：C*** Z* T**



旅遊地點為廣西，即睇得獎作品：按此。

#1 《香港01》已向所有符合「第一賞」條件之會員發送【HK$150旅遊保險禮券】登記連結，相關積分則將於活動結束後至少14個工作天內自動轉入會員帳戶內而不作另行通知，詳情可參閱條款及細則。

#2 投票階段參與「讚好」賺388積分的名額限2,000個，以先到先得的形式計算。相關積分將於參加活動結束後至少14個工作天內自動轉入參加會員帳戶內，詳情可參閱條款及細則。

* 活動受條款及細則約束，詳情可：按此。

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