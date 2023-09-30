台灣電話SIM卡｜上網卡推薦每日$2.5起！價錢／上網速度比較

台灣只需個多小時機程便到，興致到隨時起行。出遊基本上一部手機就可以取代了地圖、銀包，甚至是各國的交通行車表，而一張數據sim卡就好重要，了解SIM卡的價錢外，亦不可忽略SIM卡所提供的網速和流量。以下精選了台灣4大旅行SIM卡優惠推介，價錢超值亦提供足夠的數據流量。



台灣旅遊SIM卡1｜CLUB SIM 500MB流動數據 餘下數據可保留於01網購購買

不少港人都喜歡趁周末周日，到台灣快閃遊。不過購買SIM卡時，一般最少的有效日期都有5天，而且旅程完結後的數據都不可以保留至下一次行程，變相浪費。「01空間」推出的CLUB SIM台灣2天漫遊日費通行證，提供2天有效日期，期間每天提供500MB數據，就算在旅程途中未用盡所有數據，都可以保留在SIM卡內，等下次旅行時再繼續使用，避免浪費。

CLUB SIM台灣2天漫遊日費通行證

價格：$5+400「01積分」（每日人均HKD$2.5起）

使用天數：2天

CLUB SIM台灣2天漫遊日費通行證👉🏻01網購

台灣快閃旅行SIM卡2｜台灣4G隨身WiFi無流量限制 全台適用逐日計錢於KLOOK購買

一家人到台灣，WIFI蛋就最合適不過了。它每天的流量不設限制，而且可以同時分配予5部流動裝置使用，毋須擔心不同人使用時會出現限速的情況。另外，WIFI蛋每天費用只需$27，而且逐日計錢，不需要擔心行程有變動失預算。WIFI蛋領取地方更涵蓋桃園機場、台北松山機場及高雄小港機場，無論是台北遊覽，抑或轉機至台灣其他地方，都一樣輕鬆獲得WIFI蛋。

台灣4G隨身WiFi

價格：$27（無限用量）（須按使用日期計程算）

台灣4G隨身WiFi👉🏻KLOOK

台灣快閃旅行SIM卡3｜Globalsim 4G無限數據卡 最多可選365日於01網購購買

如果以上的數據量不足以應付需要，或者可以轉用更多數據量的sim卡，就好像Globalsim的4G無限數據卡，用家可以選擇旺角或銅鑼灣的自取點，而且即插即用，毋須登記及開通sim卡。另外，sim卡同時支援澳洲及多個亞洲國家，包括新加坡、馬來西亞、台灣等地，就算旅客需要轉往其他城市旅遊或工幹，亦毋須在途中轉換sim卡。於「01網購」購買，可選擇最多365日30GB數據量。

Sim卡同時支援澳洲及亞洲多個國家。（01網購）

Globalsim 4G / 3G sim卡

有效日期：3天｜5天｜365天

價格一覽：$35｜$45｜$395（最平低至日均$1.1）

網速：4G/ 3G

Globalsim 4G / 3G sim卡 👉🏻01網購

台灣快閃旅行SIM卡4｜台灣遠傳電信 最多30天5G無限上網+通話｜於Klook購買

如果對於網速有一定要求，就可以選用5G網速的sim卡數據服務，就好像以台灣遠傳電訊的4G/5G sim卡為例，由3天至30天數據用量的選擇不等，而且可以按用家的需要，選擇4G網速或5G網速。另外，sim卡亦包括了漫遊通話的服務，用家毋須再額外繳交費用。另外，sim卡毋須提早領取，領取的方法只需要在前往台灣之後，於桃園國際機場的櫃位領取即可。

用家毋須提早領取，只需要旅行當天於機場領取即可。（Klook）

台灣遠傳電信4G／5G無限流量上網卡＋通話

有效日期：3天｜7天｜15天不等

價格一覽：$59｜$88｜$137（最平低至日均$9.1）

網速：4G / 5G（包通話分鐘）

台灣遠傳電信4G／5G無限流量上網卡＋通話 👉🏻Klook

日本旅行SIM卡｜日本數據卡5優惠$7.5日起 郵寄/機場取/全國通用

新加坡旅行SIM卡｜新加坡數據卡5優惠最平$2.1日 郵寄自取免登記

韓國旅行SIM卡｜南韓數據4大優惠每日$6.3起 最多30天按日計亦得