香港航空免費機票$0｜10.17送附連結5大準備｜9航點包20K寄艙行李

香港航空再推出$0機票、免費機票！免費飛「撳」住搶活動，10月17日起，$0入手由香港出發的指定航線經濟艙來回機票。想知更多免費機票詳情請睇內文。計劃搶機票的朋友亦不妨留意一下最新Agoda/Klook/Booking.com酒店Promo Code！

今次$0機票10月17日10am開搶，是次$0機票再次由香港國際機場 「飛遇世界鉅賞」 活動送出，而免費機票不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須承擔相關費用；數量有限，先到先得。

預料包東京、大阪、福岡、名古屋、沖繩、札幌、首爾、峇里、曼谷等航點，預計各航點$0票價加稅項、附加費後，參考價錢如下︰東京$983／大阪$987／首爾$935／曼谷$946…預算出發日期由開搶日期起至2024年3月24日，旺季日除外。（日韓地區：不適用於2023年12月20-27日、2024年2月7-14日出發；曼谷/峇里則不適用於2023年12月22-25日、2024年2月7-14日出發）

（香港航空官網截圖）

（香港航空官網截圖）

（香港航空官網截圖）

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香港航空免費$0機票

日期︰10月17日

航點：以上

旅遊日期：2023年10月17日至2024年3月24日（有效期為2至7日 ）

香港航空官網連結：http://bitly.ws/MkHu

第一關最考耐力。（香港航空官網截圖）

根據以往經驗，想快手買到$0機票，最好做定搶機票5大準備：

1.與旅遊證件上相同的姓氏 /名字

2.旅遊證件編號

3.香港身份證編號

4.出生年/月/日

5.信用卡（0機票不包括稅項、附加費及其他收費）

成功訂購機票後，建議screen cap、影相去記低訂單資料，以方便日後查詢預訂機票狀態。機票以先到先得形式送出，香港航空指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。