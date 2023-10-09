大閘蟹放題2023｜深圳任食大閘蟹鮑魚　即撈即煮海鮮自助餐¥168位

深圳美食推介！大閘蟹放題！海鮮自助餐！又到大閘蟹季，相信一眾蟹迷都在尋覓食蟹好去處！如果想實現「大閘蟹自由」，又想食得平靚正，深圳有海鮮食肆有即撈即煮歎大閘蟹。深圳這家人氣海鮮自助餐，其大閘蟹菜品長期雄霸大眾點評No.1推介，店內包括大閘蟹在內，仲有鮑魚、生蠔、白貝、海蝦…逾百款海鮮可任食，全部即撈即煮都係人均¥168！即睇詳細地址及食評！



（圖片來源：左/小紅書@粉红色的Fantasy、右/大眾點評@阿楚姑娘）

深圳即撈即煮海鮮自助餐¥168位 任食爆膏大閘蟹、鮑魚、海蝦、扇貝…

位於深圳光明區的「曼格海鮮自助西餐廳」，主打即撈即煮海鮮自助餐，可以任食時令爆膏大閘蟹、鮑魚、扇貝、生蠔、各式蝦蟹螺…等逾百款海鮮，客人只需到魚池撈海鮮，即可返回自己桌子打邊爐，任食任撈，劃一收費¥168位，好抵食！

（圖片來源：大眾點評@阿楚姑娘）

自助餐區井然有序 可選火鍋、蒸煮、鐵板、燒烤

曼格海鮮自助西餐廳還有一個特點便是可自選烹調食法，自撈回枱食，一律都是單人小火鍋形式，場內又有蒸煮區、鐵板區、燒烤區，在這兒也設有以多種烹調方式煮的海鮮及肉，無論客人想點食都得，變化多多！

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各美食區簡介

海鮮區：海鮮池有蟹、蝦、鮑魚等鮮活海鮮；冰鮮池有扇貝、大螺、帶子、蛤蜊

火鍋區：牛蛙、小黃魚、小白魚、魷魚、甲魚、毛肚、麻辣燙配料等火鍋食材

蒸煮區：可夾走大閘蟹、蝦、螺、鮑魚、貝類等海鮮

刺身區：三文魚刺身、吞拿魚、甘蝦、帶子

燒烤區：牛排、九節蝦、生蠔

涼茶區：泡菜、漬物、沙律

甜點區：蛋糕、各式布丁、包點、雪糕

水果區：芒果、橘子、百香果、小番茄、哈密瓜等等新鮮水果

注：食物均是時令性，按時節來，可能略有不同。



任食大閘蟹 隻隻生猛爆膏肥美 仲有烤榴槤！

此外，平不代表無質素，曼格海鮮自助西餐廳的大閘蟹由於品質好，還長期雄霸大眾點評No.1推介，隻隻生猛爆膏、多肉肥美，作為海鮮愛好者必多多留意。

必食招牌烤榴槤！

在曼格海鮮自助西餐廳還不可容錯過招牌烤榴槤，即烤即食，外層微脆，內裡是熱辣辣的半溶榴槤肉，又香又綿滑，令人一試難忘！

藍調用餐環境 適合約會/聚餐

餐廳環境高級，藍色調為主，不論用餐區還是沙發椅都是藍色的，好有氣氛，適合約會、紀念日吃飯、好友約飯、家人聚餐等等。

曼格海鮮自助西餐廳

地址：深圳市光明區光明大道光明藍鯨世界購物中心L4

交通：地鐵6號線鳳凰城地鐵站A出口140米

