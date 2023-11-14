深圳福田口岸增兩免費巴士線往龍華4商圈！附另3條免費巴士線詳情

深圳福田口岸免費巴士！繼早前「南山消費文旅專線」及「福田歡樂購」免費接駁巴士專線大受歡迎後，近日深圳巴士集團又聯乘龍華區，加推2條「龍華文旅專線」，助大家從福田口岸出發，免費遊走龍華4大商區！由即日起至2024年1月6日，每逢假日（包括香港法定假期 ）、星期六及日都有得搭，橫跨聖誕、新年兩大熱門外遊假期，即睇內文，詳睇各巴士路線及途經之商場詳情！



（圖片來源：小紅書@For life、香港交通資訊網、WIKI@Qwer132477）

如果想玩兩日一夜，可以考慮入住深圳福田區酒店，部分鄰近地鐵沿線車站、大型商場、休閒娛樂設施等，人均最平$140起！如果想選擇深圳酒店，也可以順道看看這篇深圳新酒店9大推介以及最新的酒店優惠碼，亦不要錯過01讀者專享Trip.com無門檻酒店promo code。

深圳福田口岸新增2條「龍華文旅專線」免費巴士 直達龍華4大商圈 附路線詳情

近來愈來愈多港人逢周末都會北上遊玩，各口岸現也推出免費巴士接駁專線，方便大家遊走深圳多個商圈。繼深圳灣口岸「南山消費文旅專線」、羅湖口岸「禮享·羅湖免費接駁巴士」及福田口岸「福田歡樂購」開通後，近日深圳巴士集團聯乘龍華區，加推2條「龍華文旅專線」，直達龍華4大商圈！「龍華文旅專線」同樣從福田口岸出發，換言之，現時在福田口岸已有5條免費接駁巴士專線，大家以後去玩就更抵更方便了！

由即日起，逢周六、日及公眾假期，可從福田口岸坐「龍華文旅專線」免費接駁巴！（圖片來源：龍華文體雲公眾號）

福田口岸旁巴士總站上車

5條專線均由福田口岸出發，上車地點位於福田口岸旁的巴士總站。「龍華文旅專線」分A及B兩線，主要遊走龍華壹方城、星河COCO City、天虹購物中心、大浪商業中心等四大商圈；「福田歡樂購」分A、B及C三線，路線覆蓋印力中心、KKONE、中洲灣、COCO Park、華強北、深業上城、卓悅中心、平安金融中心等8大商場，以及崗廈地鐵站、會展中心地鐵站及購物公園地鐵站，方便途經福田口岸北上深圳的港人假日消費。

福田口岸有5條免費接駁巴，暢遊多個深圳熱門商場！（圖片來源：WIKI@Qwer132477）

「龍華文旅專線」免費接駁巴士專線

上車地點：福田口岸巴士總站

營運日子：每逢星期六、日及假日（含香港法定節假日）

營運時間：A線10:00-19:00；B線12:00-21:00（每30分鐘一班）

營業日期：即日起至2024年1月6日

貼士：可下載「車來了」App，查看車輛位置及訊息，按時才去排隊，節省排隊等候時間。



深圳福田口岸「龍華文旅專線」免費巴士A線

（圖片來源：龍華文體雲公眾號）

路線：福田口岸公車總站→惠鑫公寓②→紅山地鐵站→龍華實驗學校→龍華壹方城→龍華實驗學校→紅山地鐵站→惠鑫公寓②→福田口岸公車總站

時間：10:00-19:00，每逢週末及假日（含香港法定假日）

注：實際停靠站點為商圈附近



深圳福田口岸「龍華文旅專線」免費巴士B線

（圖片來源：龍華文體雲公眾號）

路線：福田口岸公車總站→大浪商業中心→福田口岸公車總站

時間：12:00-21:00，每逢週末及假日（含香港法定假日）

注：實際停靠站點為商圈附近



深圳福田口岸「福田歡樂購」3條免費巴士 直達8大商場 附路線詳情

（圖片來源：香港交通資訊網）

除「龍華文旅專線」，福田口岸另有3條「福田歡樂購」免費接駁巴士專線，每逢假日（包括香港法定假期 ）、星期六及星期營運，營運日期由即日起持續到2024年1月。

深圳福田口岸「福田歡樂購」免費巴士A線

覆蓋印力中心、KKONE、中洲灣等幾大商圈。（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

路線：福田口岸公車總站→下沙→市眼科醫院

時間：去 9:00-20:00 回程 10:30-21:30



深圳福田口岸「福田歡樂購」免費巴士B線

涵蓋卓悅中心、COCO Park、平安金融中心等核心商圈。（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

路線：福田口岸公車總站→崗廈地鐵站→會展中心地鐵站→購物公園地鐵站

時間：去 9:00-20:00 回程 10:30-21:30



深圳福田口岸「福田歡樂購」免費巴士C線

涵蓋華強北（中航城君尚）、深業上城等核心商圈。（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

路線：福田口岸公車總站→華富路→蓮花一村

時間：去 9:00-20:00 回程 10:30-21:30



可睇埋南山「南山消費文旅」及羅湖「禮享‧羅湖」專線巴士詳情▼ ▼ ▼