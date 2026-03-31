羅湖美食15大推介｜必試鮮甜砂鍋粥+芒果糯米糍+低至¥6有交易

撰文：歐詩敏 程朗天
出版：更新：

深圳羅湖美食！深圳羅湖免費巴士！如果你計劃深圳一天遊，羅湖區是不錯之選。作為深圳的老城區，羅湖區雲集各式各樣的寶藏級美食，由街頭小食、傳統中菜到創意料理都有，有待大家仔細發掘。《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了羅湖美食的推介及值得一試的城中食店！

此外，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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明記清餃（圖片來源：小紅書@辣辣飞鱼）

深圳羅湖美食推介【1】金稻園砂鍋粥（樂園路店）｜深夜海鮮粥 超級鮮甜

金稻園是樂園路老牌砂鍋粥，也是港人宵夜最愛！膏蟹加鮮蝦即點即煲，粥底綿密起膠，米粒吸滿海鮮精華，配油條食絕對是超絕配。炒花甲超入味，海鮮新鮮現撈，深夜食完超滿足。

營業時間：17:00 – 凌晨04:00
人均：約¥60
地址：羅湖區樂園路99號
交通：地鐵1號線老街站步行約6分鐘

深圳羅湖美食推介【2】楊大糕點｜必試千層糕、桂花糕

楊大糕點是羅湖蓮塘新晉糕點小店，主打傳統廣式糕點。店舖每日新鮮現做，價錢貼地，是港人北上買手信的新寵。招牌椰汁千層糕、黑芝麻糕、桂花糕人氣最高，糕點甜度適中，當早餐或下午茶都很合適，打包返港作手信亦非常得體。

營業時間:08:00 - 21:00
人均：約¥12
地址：羅湖區蓮塘街道仙湖社區聚寶路169-2號
交通：地鐵2號線蓮塘站A出口步行約5分鐘

深圳羅湖美食推介【3】香港新發燒臘茶餐廳｜港師傅主理 皮脆肉嫩燒鵝

羅湖超具港味的燒臘老店，由香港師傅坐鎮，堅持古法爐烤。燒鵝皮脆到「咔嚓」聲，肉汁飽滿不肥膩，配香軟白飯一流！黯然銷魂飯的流心蛋超誘人，每日例湯足料滋潤，還有酥皮菠蘿包也很值得一試。早午晚宵夜都食到，深港老街坊日日幫襯。

營業時間：07:30 - 23:00
人均：約¥45
地址：羅湖區鳳凰路（鳳凰路店）
交通：地鐵2/5號線黃貝嶺站步行約5分鐘

深圳羅湖美食推介【4】明記清餃 ｜即包鮮蝦雲吞 足料蔥油乾撈麵

深圳羅湖黃貝嶺的熱門街頭小食排行榜No.1店！主打豪華三寶乾撈麵，內有流心蛋、腸仔、雲吞及撈麵，看似樸實無華，但是吃起來超香，蔥油的香氣直撲鼻子，趁熱吃更正！ 此外，值得一讚是店家的鮮蝦雲吞都是現包的，淋上蒜香滿滿的炸蒜蓉，令人一試難忘！來時順便點杯店裡的港式凍檸茶，好喝又解膩！

營業時間：11:00-14:30 16:30-21:00
人均：¥18
地址：深圳羅湖區黃貝街道深南東路1017號
交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站D口，步行400m。

深圳羅湖美食推介【5】昌盛餅店 ｜必試綠豆餅 老字號店鋪

開業超過20年的羅湖老字號潮汕餅店昌盛餅店，專注手工現烤綠豆餅，堅持傳統古法製作，每日新鮮現烤不隔夜，除了招牌原味綠豆餅，還有鹹味綠豆餅、老婆餅、芝麻餅等多款選擇，全部現做現賣，建議現買現吃口感最佳，亦可打包帶走，保存時間長，送禮自食都合適。

營業時間：10:00-22:00
人均：¥13
地址：深圳羅湖區新園路85號
交通：地鐵3號線曬布站D1出口步行約330米

深圳羅湖美食推介【6】清平麵包店｜網紅社區麵包

清平麵包店是黃貝嶺人氣網紅麵包店，由麵包大神主理，每日新鮮現烤，款式多樣、香氣撲鼻。招牌豆腐吐司是店內人氣王；另有鹽可頌、黑芝麻鹼水棒、藍莓恰巴塔等，外脆內軟、用料實在。該店環境簡約舒適，價格親民，早餐或下午茶都適合，經常一出爐就賣完，建議早到選購。

營業時間：週二至週日8:30-20:00（週一休息）
人均：¥12
地址：羅湖區黃貝嶺清平路13-7號
交通：地鐵2/5號線黃貝嶺站F1出口步行180米

深圳羅湖美食推介【7】深圳池串串・成都串串香｜老成都風味

池串串是位於羅湖區超地道成都串串香，還原老成都市井風味，牛油鍋底香濃不燥、辣度可調，貼心照顧港人口味。食材新鮮現串，牛肉、小郡肝、虎皮鳳爪、毛肚人氣最高，口感爽脆入味。另有冒菜、手工豆花搭配，鹹甜都有。店內環境充滿街頭氛圍，價格實惠，人均 ¥45就已經食到飽，適合朋友聚餐掃街。

營業時間：11:00–2:00
人均：¥45
地址：羅湖區南湖街道人民南路3020號興業大廈104號
交通：地鐵老街站N出口步行490m

深圳羅湖美食推介【8】YUTO小林芋頭餅｜純手工古早味道

小林芋頭餅是羅湖超受歡迎的老字號芋頭餅專門店，堅持每日新鮮手工現做，外皮煎得金黃酥脆，內餡選用綿密香甜的廣西荔浦芋頭，買來當早餐、下午茶或手信都合適，經常一開爐就秒殺，建議早到避免撲空。

營業時間：11:00–20:00
人均：¥6
地址：羅湖區翠竹街道翠竹路旭飛華達園一期2040-1號鋪
交通：地鐵7號線翠竹站D出口步行約350米

深圳羅湖美食推介【9】甘記甜品｜羅湖三十年街坊糖水

甘記甜品是羅湖超經典老字號糖水店，開業近三十年，是怡景一帶街坊與港人必食的古早味糖水鋪。推薦招牌楊枝甘露足料足味，腐竹白果薏米、芝麻糊、馬豆糕、椰汁糕等傳統廣式糖水，款式多、價錢貼地，暖食暖胃。

營業時間：10:00–24:00
人均：¥19
地址：羅湖區怡景路1053-5峰景台大廈地鋪
交通：地鐵5號線怡景站B出口步行約220米

深圳羅湖美食推介【10】龜老吉涼茶店｜自家製綠色仙草、芋圓

羅湖區24年老字號糖水店「龜老吉涼茶店」，售有超過100款糖水，選擇極多，人均才¥13！這兒必點椰汁芋圓仙草，內有軟糯又有嚼勁的手工芋圓、自家熬製的綠色仙草，細嚼慢嚥可以吃出微微的藥草味很下火，還淋上椰汁和糖漿，吃上去古早味十足。

營業時間：10:00-次日2:00
人均：¥13
地址：深圳羅湖區黃貝嶺鳳凰路84號
交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站A口，步行390m。

深圳羅湖美食推介【11】峰景台亞姨牛雜｜街坊牛雜老店　配料多多

深圳羅湖區街坊都知道的寶藏牛雜小店「峰景台亞姨牛雜」，老闆阿姨從推車小販開到小舖，至今已開業逾20年。這兒出名菜式，有點似車仔麵般，按個人喜好點菜，然後夾在一碟吃，當中必食牛筋、牛腩、牛肚、牛肺、牛腸等牛雜，還可配白蘿蔔、豆泡、娃娃菜、海帶、牛肉丸、魚蛋、脆皮腸及蝦條等配菜，牛筋牛肚軟糯筋道，蘿蔔豆泡吸滿湯汁，加上甜辣醬、香辣醬、蒜蓉等汁醬，令人一食上癮！

營業時間：14:30-24:00
人均：¥28
地址：深圳羅湖區怡景路1021號
交通：深圳地鐵5號線，怡景站B出口，步行210m。

深圳羅湖美食推介【12】鍾華三叔公手工糯米糍

鍾華三叔公出名CP值極高、口味繁多的手工糯米糍，¥10有5個糯米糍，粒粒爆餡，真材實料，且不會過分甜！推薦口味包括蘇丹王榴槤、抹茶紅豆、抹茶肉鬆、厚切芒果糯、香芋及紫薯等，現點現做的，等四、五分鐘就可以攞到啦！不過店家隱身在居民區巷子裡，不太起眼，須花一點時間找找。

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深圳手信15推介｜¥7.9排隊冬甩店/KUMO芝士蛋糕/虎皮蛋糕/銅鑼燒

營業時間：11:30-售完即止
人均：¥22
地址：深圳市羅湖區深南東路黃貝嶺上村30號
交通方法：地鐵5號線怡景站B出口，步行950米

深圳羅湖美食推介【13】汕尾菜粿｜汕尾家鄉味 純手工粿粉

深圳羅湖區向西村的巷子老店「汕尾菜粿」，已營業了23年，主打四種純手工菜粿，口味正宗，令人身在深圳都食到傳統的汕尾家鄉風味！店裡只有四種粿，分別有由多層米漿製成的重糕粿，口感彈性十足，吃起來滑滑嫩嫩；包著豬肉、大地魚粉的肉粿，淋上芝麻香油及炸蒜末，好香口酥脆；以薄薄的米漿皮打造的菜粿，內裡包著芹菜、 豆芽 、沙葛 、花生、 魷魚絲、 大地魚粉；晶瑩剔透的薯粉粿，淋上蠔油更提香，口感香糯順嫩。

營業時間：9:00-22:00
人均：¥22
地址：深圳市羅湖區羅湖區南湖街道嘉賓路向西村西區66棟104號
交通方法：地鐵2號線湖貝站D出口，步行250米

深圳羅湖美食推介【14】臭臉阿婆潮汕小食｜咸蛋黃糯米糍

東門有不同的人氣潮汕小食，其中不得不提的，就是位於潮汕小食街內的美食店，不少食客都會專程來吃的咸蛋黃糯米糍！咸蛋黃糯米糍份量十足，咬開後內裡滿滿都是蓮蓉，以及超大粒的咸蛋黃，味道香濃，配上軟糯的糯米糍外皮，非常滿足，另外更設有豆沙、芋泥等內餡，3件僅售¥11，不少人更會外帶回港。

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東門美食｜實試深圳東門掃街6大推介！咸蛋黃糯米糍/臭臉阿婆糖水

營業時間：17:00-售完即止（一般來說，17:30已賣光）
人均：¥15
地址：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下

深圳羅湖美食推介【15】健安堂陳氏涼茶｜砂鍋煲的涼茶　街坊喝了20多年

深圳向西村擁有630多年歷史，是深圳最早的城中村之一，這兒美食多籮籮，當中必飲現煲涼茶。村裏老字號「健安堂陳氏涼茶」，由陳氏兄弟倆開，已開了21年。涼茶都用瓦煲文火熬煮，¥9碗，還有龜苓膏，加了蜂蜜甜絲絲，古早味道，對街坊來說總是難以替代的。

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地址：深圳羅湖向西花園向群樓19號一樓
時間：周一至周日 16:00-次日05:00
電話：13714020912

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