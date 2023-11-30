九巴B1及B9轉乘優惠！搭2程免費送1程！最多平五折｜深圳過關著數

九巴口岸線轉乘優惠、搭兩程免費送一程！想趁放假快閃北上？現選乘九巴指定路線轉乘九巴口岸線B1線及B9線，兩程車費較低的一程可獲免費優惠，換言之搭兩程九巴只需付一程車資，乘客最多可享五折優惠！即睇優惠詳情！



（圖片來源：九巴官方Facebook）

是次轉乘優惠，由即日起至2024年2月25日，乘客可於市區乘搭28條指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲，或乘搭25條指定市區線於元朗接駁至B9線來往香園圍口岸。加上B1及B9線互相轉乘計劃，乘客在港九新界，搭九巴於元朗轉乘B1或B9線，可享轉乘優惠，較低車資的車程可獲免費！

（圖片來源：九巴官方Facebook）

以乘客由港島出發為例，乘搭968線前往元朗，並於元朗轉乘B1線往落馬洲站，乘客只需付$25.7車資，換言之乘客可獲$13.2車費優惠，相等於六六折優惠。以乘客由香園圍口岸出發往觀塘為例，乘搭B9線往元朗並轉乘268C，乘客全程只需付$20.1，相等於五五折優惠。 不論你喜歡北上逛商場，還是食好西，這項優惠都fit晒！

九巴邊境路線

📍B1 線 [天慈 ⇋ 落馬洲站]

📍B9 線 [屯門站 ⇋ 香園圍口岸（經元朗）]



九巴口岸線B1或B9轉乘優惠

日期：即日起2024年2月25日

詳情請參閱九巴網站

*此優惠不能與「$2」優惠計劃同享。