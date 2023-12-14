港鐵優惠經羅湖落馬洲到深圳車費7折！注意出發前做漏一步就冇！

港鐵推出限時北上車費優惠！由11月1日起，大家只要在早上9時後經26個指定港鐵車站入閘，並經羅湖站或落馬洲站出站北上深圳，則可以得到7折車費優惠。優惠更覆蓋聖誕、除夕、新年、情人節等多個適合旅遊的節日、長假期，即睇優惠適用日期、時間、車站、領取方法！



正計劃北上觀光的朋友，可以順便看看深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

仙湖植物園（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

11月起經羅湖／落馬洲北上7折

港鐵北上優惠【問題1】優惠將於甚麼時間推出？

經羅湖站或落馬洲站出站北上深圳，可以得到7折車費優惠（香港01攝）

北上優惠將於2023年11月1日至2024年2月29日期間推出，涵蓋聖誕、除夕、新年、情人節等多個適合旅遊的節日、長假期，適合準備北上觀光、慶節、回鄉的朋友。

港鐵北上優惠【問題2】優惠可以怎樣領取？

港鐵數碼服務站（羅雪盈攝）

於優惠期間，大家可以在每日09:00至當晚尾班車開出前，於入閘之前憑八達通到指定車站的數碼服務站領取優惠。在羅湖或落馬洲站出閘時，便能夠得到7折車費優惠。大家要注意了，別忘了這步驟！

港鐵北上優惠【問題3】優惠適用於哪些港鐵車站？

九龍塘站是其中一個優惠適用的車站（鄧詠中攝）

優惠能夠於東鐵綫、將軍澳綫、觀塘綫、屯馬綫以及荃灣綫的指定車站領取，當中包括：

東鐵綫：沙田、大圍、太和、大埔墟、旺角東、九龍塘；

將軍澳綫：調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城；

觀塘綫：太子、旺角、油麻地、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、調景嶺

屯馬綫：尖東、鑽石山

荃灣綫：旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀



港鐵北上優惠【問題4】優惠適用於長者與小童嗎？

（張浩維攝）

持有成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通的乘客都可以享用優惠。

港鐵北上優惠【問題5】優惠之下，從哪一個站出發最慳錢？

在優惠下，將軍澳站是其中一個能節省最多車費的指定車站（盧翊銘攝）

從將軍澳、坑口、寶琳或康城站出站最慳錢。由該4個站乘車至羅湖或落馬洲，八達通正價收費為$48.8。在7折優惠之下，只需要$34.2，比正價省下$14.6。

港鐵北上優惠【問題6】羅湖或落馬洲站附近有甚麼好去處？

仙湖植物園（圖片來源：IG@yannaho）

羅湖或落馬洲站附近有多個商場、公園、博物館等，由該2站前往各大景點的方法可參閱以下文章：

港鐵「早上9點後由指定車站往羅湖或落馬洲7折」優惠

日期：2023年11月1日至2024年2月29日

時間：09:00至當晚尾班車開出前

對象：持有成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通的乘客

適用車站：沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

