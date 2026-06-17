澳門景點10推介｜teamLab 8千蘭花互動+免費滑草場+空中海洋SHOW

澳門景點推介｜短假期最啱快閃澳門一日遊！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理澳門新景點，包括文青必去的彩色文創老街、最啱小朋友放電的免費滑草場、可試駕賽車的大賽車博物館等等，絕對不能錯過！即睇10大澳門新景點的地址、收費、開放時間！



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澳門景點【1】關前街 —— 彩色文創老街

澳門關前老街是近年新興的打卡景點，多棵彩色小屋及壁畫塗鴉十分IGable！關前街的名字源於昔日曾是管理澳門對外貿易的海關，現這一帶開發成特色老街，仍保留本澳傳統產業的商舖，如神香、二手舊物和古董等，也有一些店舖翻新成特色咖啡店和文創店等，不定期舉辦活動與文創市集！而且距離大三巴只有4分鐘步行路程，容易前往！

關前街

地址：澳門關前後街20號至28號，關前正街25號至33號之間



澳門景點【2】免費滑草場 —— 大人細路放電之選

一家大小來到澳門，不妨走進郊野公園、滑草放電，感受在山坡衝刺的快感！位於大潭山郊野公園的滑草場，是亞洲少有的戶外人造滑草場。遊客可在這裏免費任玩滑草，現場還免費提供滑草艇等滑草設施！

大潭山郊野公園滑草場

地址：氹仔天文台斜路

開放時間：

● 每年5月至10月 逢週二至五 14:00-18:00；逢週六、日及公眾假期 9:00-18:00；

● 每年11月-翌年4月：逢週二至五 14:00-17:00；逢週六、日及公眾假期 9:00-17:00；

● 逢週一為每週場所保養休息日，不對外開放，如週一為公眾假期則照常開放，並於緊接的工作日補休；

● 氣象局懸掛「三號或以上颱風訊號」、「雷暴警告」、「暴雨警告」、天氣狀況惡劣、場地過於濕滑或進行維修時，滑草場暫停對外開放。



澳門景點【3】8字形摩天輪 —— 130米俯瞰澳門全景

建於澳門知名娛樂場所新濠影滙的全球首個「8」字形摩天輪，高懸在130公尺的高處，從摩天輪之上可以俯瞰澳門風姿。摩天輪上更設有17個，以復古科幻為主題的觀景廂，地上還保留一塊全透明的觀景玻璃，讓你可以無障礙直接看到下方美景。一整圈費時大約15分鐘，若是夜晚來搭乘，更可以看到酒店的璀璨燈光，欣賞到澳門的繁華輝煌。

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新濠影滙8字形摩天輪

門票：2人同行優惠價人均$61（原價$100）

開放時間：14:00 - 20:00（逢星期二、三休息）

地址：新濠影滙東翼3樓



澳門景點【4】大賽車博物館 —— 睇第一部澳門賽車、試做車手

大賽車博物館 （何以諾攝）

在1993年啟用的大賽車博物館已於2021年夏天完成修葺並重新開放。翻新後的博物館除了面積更大、增添了新展品。場內除了有3級方程式、房車、GT、電單車等賽車，還展示澳門首部賽車、8個成績出眾的車手之蠟像，當中包括「九冠皇」米高．路達、羅伯特．侯夫等。

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此外，博物館翻新後還加入了互動、模擬裝置，讓大家親身體驗坐上格蘭披治電單車的快感、考驗大家的反應。此外，館內設有賽事指揮中心、車隊指揮台、維修站等賽事體驗區，讓大家體會車隊工人的工作。

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大賽車博物館

地址：澳門高美士街431號

收費：$80；$40（12歲或以下兒童及65歲或以上長者、殘疾人士與其一名同行照顧者）；$0（3歲或以下兒童）（澳門居民可使用特別優惠）

開放時間：10:00至18:00（17:30停止進場，逢周二休館）



澳門景點 【5】澳門海上遊 —— 新航綫飽覽十字門沿岸風光

澳門海上遊（何以諾攝）

疫情前，部份人可能經已參與過「澳門海上遊」。不過，「海上遊」航綫在疫情期間經已更改為媽閣至路環，讓大家一次過探索2處的名勝古蹟。

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在海上旅程期間，大家可以觀賞到十字門海域沿岸的媽閣山、旅遊塔、西灣大橋、澳門銀河、以及等基建及景點。抵達碼頭後，大家可以上岸並到訪碼頭附近的媽閣廟、聖方濟各堂、棠記魚舖或荔枝碗船廠遺址。

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澳門海上遊

航綫：媽閣碼頭 ↔ 路環碼頭

收費：$100

出發時間：可參閱官方網站https://www.turbojetbooking.com/tj50web/tj50/tj50_MCBooking2.aspx?lang=zh_tw



澳門景點【6】荔枝碗船廠區 —— 探索澳門造船輝煌史

荔枝碗船廠遺址（何以諾攝）

從路環碼頭向北走，可以抵達荔枝碗船廠區。造船業曾是澳門4大工業之一，而荔枝碗一帶則建立了多間船廠以應付捕漁業、航運業的需求，甚至製作出仍在維港穿梭的鴨靈號。如今，荔枝碗船廠區的所有船廠經已結束營運，而部份廠房則被活化成展示造船工具、機器以及船隻的展覽館。

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時至今日，昔日的造船工人仍會不時到展覽廳裡，製作模型船以傳承手藝。部份模型船更榮獲中國深圳比例模型公開賽獎項，目前正於展覽廳展出。

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荔枝碗船廠區

地址：澳門路環荔枝碗馬路

收費：免費

開放時間：10:00至18:00



澳門景點【7】益隆炮竹廠舊址遊徑 —— 認識炮竹的誕生

益隆炮竹廠舊址遊徑（何以諾攝）

於2022年落成的益隆炮竹廠舊址遊徑，全長約400米，由已停業的益隆炮竹廠園區改建而成。大家可以沿貫穿園區各部份的文物徑，瞭解澳門煙竹業曾作為城中最興旺工業的煌煌事跡，探索煙花的製作過程。

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園區內的展覽廳更展出《澳門炮竹圖》及一個炮竹廠的模型，讓大家更容易理解炮竹是怎樣誕生。

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益隆炮竹廠舊址遊徑

地址：氹仔施督憲正街

開放時間：06:00 - 19:00（逢星期三15:00-19:00暫停開放，展覽館及文創禮品店10:00-18:00開放）

收費：免費



澳門景點【8】空中海洋SHOW —— 企鵝、海豚中暢游商場之中

空中海洋SHOW （何以諾攝）

美獅美高梅雖然不是澳門近年開幕的度假城，但在疫情期間亦繼續引入新節目，當中包括「空中海洋SHOW」。

每逢13:00、15:00、17:00、19:00，度假城的視博廣場會放出搖控海豚，讓大家欣賞到海洋生物的商場中飛翔的超現實演出。而每年臨近聖誕節之際，海豚會轉換成企鵝。而大家在廣場內的視博茶點內用餐，更可以一邊欣賞企鵝暢泳，一邊享用聖誕美點，相當寫意。

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空中海洋SHOW

地址：路氹城美獅美高梅視博廣場

演出時間：13:00、15:00、17:00、19:00

收費：免費



澳門景點【9】殿「糖」雕塑藝術特展 —— 翻糖大師締造中國古代生活場景

殿「糖」雕塑藝術特展中的作品皆以糖製作（何以諾攝）

除了空中海洋Show，大家在美獅美高梅的「一團和氣藝術空間」可以欣賞到翻糖雕塑展覽——殿「糖」雕塑藝術特展。特展中，大家可以看到被譽為「中國糖王」的糖藝師周毅之作品。

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周毅特意製作了5座超過2米高、專屬澳門及美高梅的立體翻糖雕塑，多維度演譯「喜慶」和「禮節」為題的生活故事和風貌，以「三書六禮」、「孝道」，歷史人物和嶺南風俗中的「舞獅」和「茶樓文化」，將生活及歷史煥活昇華，引領觀眾探索非遺文化魅力。

殿「糖」雕塑藝術特展

地址：路氹城美獅美高梅視博廣場「一團和氣藝術空間」

開放時間： 13:00 - 20:00 （周一至五）；12:00 - 20:00（周六及周日）

收費：免費



澳門景點【10】teamLab超自然空間——8,000朵蘭花互動花園

這是由國際知名藝術團隊teamLab以「人與自然」為主題打造的沉浸式展覽，佔地 5,000 平方米、有高達8米的超巨型作品群，運用光影、色彩與互動技術，讓參觀者完全融入藝術作品之中。全新作品空間包括由8,000朵蘭花構建而成的互動花園《漂浮的花園 — 花朵與我同根同源，花園與我合為一體》 ，以及於《EN TEA HOUSE》欣賞在茶碗中綻放的花朵，是來澳門必到的打卡熱點之一。

teamLab超自然空間

地址：澳門威尼斯人金光會展

門票：成人$288、兒童（3-12歲）$208

附加收費項目：$100（漂浮的花園、無相之雲及茶屋入場，每人另送茶屋雪糕＋茶）



澳門酒店推介🏨

準備前往澳門旅遊的你訂好酒店了嗎？以下推介3間各有特色的澳門酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！

澳門酒店推介【1】澳門安達仕酒店澳門安達仕酒店（Andaz Macau）（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）2023年9月開幕的新酒店，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分。房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，寫意萬分！而房間更引入了霧化玻璃，只要輕觸一鍵，浴室玻璃會隨即由透明化為白色，科技感十足。

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澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HKD$446起（標準客房（大床））

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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澳門酒店推介【2】澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）位於澳門氹仔，鄰近馬場，在賽馬日可以在客房觀賞馬場激動人心的比賽，更可以遠眺氹仔的繁華美景！酒店客房以偏商務感的風格打造，以皮革搭配木系元素亦增添時尚感。

酒店客房採光度十足，空間寬敞且有浴缸，部分客房更提供景觀露台及景觀浴缸，享受最舒適的度假體驗！酒店亦有提供無邊際景觀游泳池、室內互動遊樂場盡情「放電」，有充氣城堡、腳上桌球、迷你高爾夫等，亦有安靜的閱讀區，大人小朋友都可以盡情暢玩！

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

房價：人均HK$240起（高級橫琴海景雙床客房）

地址：澳門氹仔東亞運大馬路924-998號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【3】澳門巴黎人（The Parisian Macao）

澳門巴黎人（The Parisian Macao）位於澳門路氹金光大道，是澳門首家法式主題酒店。酒店提供雙人房及家庭房，客房浴室有提供浴缸，雙人床亦非常大，床頭插座數量充足，有萬能插座及USB插口，相當方便，部分房間更坐擁巴黎鐵塔景觀！此外，酒店亦提供兒童樂園、室外游泳池、水上樂園等休閒設施，更有依照巴黎埃菲爾鐵塔1/2比例建造的巴黎鐵塔，可以盡情打卡！

澳門巴黎人（The Parisian Macao）

房價：人均HK$567起（豪華大床房）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：關口乘坐免費接駁巴士

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