澳門景點2024必去10大推介！記者直擊賽車博物館／搭船暢遊十字門

澳門景點2024推介！《香港01》「好食玩飛」記者最近去到澳門參觀新景點，部份更是新落成或剛翻新完畢，包括可試駕賽車的大賽車博物館、適合打卡的幻彩耀濠港、奇幻而神秘的哈利波特展覽等等，絕對不能錯過！即睇10大澳門新景點的地址、收費、開放時間！



記者親身走訪了10個澳門近年新落成、剛翻新完畢的景點與最新活動（HK01攝）

此外，大家可以順便睇澳門酒店10間推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，在計劃旅程時慳得更多。

大賽車博物館（何以諾攝）

澳門景點2024十大推介！

澳門景點 2024【1】大賽車博物館 —— 睇第一部澳門賽車、試做車手

大賽車博物館 （何以諾攝）

在1993年啟用的大賽車博物館已於2021年夏天完成修葺並重新開放。翻新後的博物館除了面積更大、增添了新展品。場內除了有3級方程式、房車、GT、電單車等賽車，還展示澳門首部賽車、8個成績出眾的車手之蠟像，當中包括「九冠皇」米高．路達、羅伯特．侯夫等。

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此外，博物館翻新後還加入了互動、模擬裝置，讓大家親身體驗坐上格蘭披治電單車的快感、考驗大家的反應。此外，館內設有賽事指揮中心、車隊指揮台、維修站等賽事體驗區，讓大家體會車隊工人的工作。

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大賽車博物館

地址：澳門高美士街431號

收費：$80；$40（12歲或以下兒童及65歲或以上長者、殘疾人士與其一名同行照顧者）；$0（3歲或以下兒童）（澳門居民可使用特別優惠）

開放時間：10:00至18:00（17:30停止進場，逢周二休館）



澳門景點 2024【2】澳門海上遊 —— 新航綫飽覽十字門沿岸風光

澳門海上遊（何以諾攝）

疫情前，部份人可能經已參與過「澳門海上遊」。不過，「海上遊」航綫在疫情期間經已更改為媽閣至路環，讓大家一次過探索2處的名勝古蹟。

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在海上旅程期間，大家可以觀賞到十字門海域沿岸的媽閣山、旅遊塔、西灣大橋、澳門銀河、以及等基建及景點。抵達碼頭後，大家可以上岸並到訪碼頭附近的媽閣廟、聖方濟各堂、棠記魚舖或荔枝碗船廠遺址。

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澳門海上遊

航綫：媽閣碼頭 ↔ 路環碼頭

收費：$100

出發時間：可參閱官方網站https://www.turbojetbooking.com/tj50web/tj50/tj50_MCBooking2.aspx?lang=zh_tw



澳門景點 2024【3】荔枝碗船廠區 —— 探索澳門造船輝煌史

荔枝碗船廠遺址（何以諾攝）

從路環碼頭向北走，可以抵達荔枝碗船廠區。造船業曾是澳門4大工業之一，而荔枝碗一帶則建立了多間船廠以應付捕漁業、航運業的需求，甚至製作出仍在維港穿梭的鴨靈號。如今，荔枝碗船廠區的所有船廠經已結束營運，而部份廠房則被活化成展示造船工具、機器以及船隻的展覽館。

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時至今日，昔日的造船工人仍會不時到展覽廳裡，製作模型船以傳承手藝。部份模型船更榮獲中國深圳比例模型公開賽獎項，目前正於展覽廳展出。

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荔枝碗船廠區

地址：澳門路環荔枝碗馬路

收費：免費

開放時間：10:00至18:00



澳門景點 2024【4】益隆炮竹廠舊址遊徑 —— 認識炮竹的誕生

益隆炮竹廠舊址遊徑（何以諾攝）

於2022年落成的益隆炮竹廠舊址遊徑，全長約400米，由已停業的益隆炮竹廠園區改建而成。大家可以沿貫穿園區各部份的文物徑，瞭解澳門煙竹業曾作為城中最興旺工業的煌煌事跡，探索煙花的製作過程。

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園區內的展覽廳更展出《澳門炮竹圖》及一個炮竹廠的模型，讓大家更容易理解炮竹是怎樣誕生。

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益隆炮竹廠舊址遊徑

地址：氹仔施督憲正街

開放時間：06:00 - 19:00（逢星期三15:00-19:00暫停開放，展覽館及文創禮品店10:00-18:00開放）

收費：免費



澳門景點 2024【5】幻彩耀濠江 —— 光雕表演劃破黑夜

幻彩耀濠江的光雕表演（何以諾攝）

澳門年度夜間展覽「幻彩耀濠江」今年以「璀璨遊樂場」為主題，在7個區域，展出超過30個燈光裝置、20個互動裝置以及3個光雕表演。

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除了觀賞表演，大家更可以走進發光的裝置藝術作品中。裝置在黑夜中熠熠生光，予人夢幻的感覺。參觀時，怎能不停下來打卡留念？

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「幻彩耀濠江」各展區的地點、展覽詳情及購票方法可參閱下文：

澳門景點 2024【6】空中海洋SHOW —— 企鵝、海豚中暢游商場之中

空中海洋SHOW （何以諾攝）

美獅美高梅雖然不是澳門近年開幕的度假城，但在疫情期間亦繼續引入新節目，當中包括「空中海洋SHOW」。

每逢13:00、15:00、17:00、19:00，度假城的視博廣場會放出搖控海豚，讓大家欣賞到海洋生物的商場中飛翔的超現實演出。而每年臨近聖誕節之際，海豚會轉換成企鵝。而大家在廣場內的視博茶點內用餐，更可以一邊欣賞企鵝暢泳，一邊享用聖誕美點，相當寫意。

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空中海洋SHOW

地址：路氹城美獅美高梅視博廣場

演出時間：13:00、15:00、17:00、19:00

收費：免費



澳門景點 2024【7】殿「糖」雕塑藝術特展 —— 翻糖大師締造中國古代生活場景

殿「糖」雕塑藝術特展中的作品皆以糖製作（何以諾攝）

除了空中海洋Show，大家在美獅美高梅的「一團和氣藝術空間」可以欣賞到翻糖雕塑展覽——殿「糖」雕塑藝術特展。特展中，大家可以看到被譽為「中國糖王」的糖藝師周毅之作品。

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周毅特意製作了5座超過2米高、專屬澳門及美高梅的立體翻糖雕塑，多維度演譯「喜慶」和「禮節」為題的生活故事和風貌，以「三書六禮」、「孝道」，歷史人物和嶺南風俗中的「舞獅」和「茶樓文化」，將生活及歷史煥活昇華，引領觀眾探索非遺文化魅力。

殿「糖」雕塑藝術特展

地址：路氹城美獅美高梅視博廣場「一團和氣藝術空間」

開放時間： 13:00 - 20:00 （周一至五）；12:00 - 20:00（周六及周日）

收費：免費



澳門景點 2024【8】銀河綜藝館 —— Black Pink都演出過的澳門最大綜藝館

銀河綜藝館E館（何以諾攝）

銀河綜藝館是最大的室內綜藝館，設有5大場館。場館能舉辦各種演唱會、展覽、會議以及講座。

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當中，最大場館E館樓高28米，最多可容納16,000人。除了一般座位，更有貴賓包廂。於2023年4月開幕後，在9個月內已舉辦過人氣藝團Black Pink以及陳慧琳、許冠傑、薛之謙等人氣歌手的演出。

銀河綜藝館

地址：澳門路氹城大馬路

開放時間：按每日節目而有所不同

收費：按每日節目而有所不同



澳門景點 2024【9】哈利．波特：展覽 —— 闖進霍格華茲的魔法世界

哈利．波特：展覽（圖片來源：澳門倫敦人度假村）

《哈利．波特：展覽》是目前世界上最大規劃的《哈利波特》巡迴展覽。展覽即將於今年12月巡迴至澳門倫敦人度假村舉辦，是展覽首度於亞洲舉辦。大家不用遠赴英國，也能進一步認識到《哈利波特》中的故事人物、場景佈置和法術。

展覽採用逼真設計和高階技術，將《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》系列書籍和電影中的重要情節展現觀眾眼前。展覽詳情及購票方法可參閱下文：

澳門景點 2024【10】關係 —— 中國與葡語國家藝術年展

今屆的中國與葡語國家藝術年展在龍環葡韻舉行（何以諾攝）

中國與葡語國家藝術年展，一直展出多個澳門、中國以及葡語國家的藝術家所創作的作品。今屆展覽，則以《關係》為主題。

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走進今屆展覽在龍環葡韻的會場，大家可以欣賞到來自澳門、中國、葡萄牙、安哥拉、巴西的藝術家之作品。除了畫作、雕塑，場內還有澳門藝術家創作的裝置藝術《片．刻》。走進《片．刻》，大家可以看到鏡世界中的3個自己，察覺到自己不同的多面。

關係 —— 中國與葡語國家藝術年展

地址：澳門氹仔海邊馬路龍環葡韻匯藝廊及風貌館

開放時間：10:00 - 19:00（逢星期一暫停開放）

展期：即日至2024年1月1日

收費：免費

