深圳茶飲｜11間手搖推介　必試奶茶界Hermès/阿嬤手作/手打檸檬茶

深圳茶飲2026｜近年不少內地茶飲品店也如雨後春筍冒出，如主打原葉鮮奶茶「霸王茶姬」、手打米麻糬店 「阿嬷手作」等，《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了深圳最受歡迎的11大茶飲店，均獲大量網民好評，味道及品質有保證，下次去深圳遊玩時，不妨一試！



深圳茶飲【1】Uniboba——必試XXXL Size巨無霸黑糖奶茶

奶茶店「Uniboba優尼波巴」近日在深圳開了分店，茶飲店為「牛乳專門店」，店內所有茶飲均可選擇新鮮牧場牛奶或水牛奶。招牌飲品包括：「巨無霸黑糖奶茶」、「開心果牛乳鹹法酪」及「花生牛乳鹹法酪」。其中「巨無霸黑糖奶茶」更用上XXXL Size的珍珠！此外，茶飲店亦提供「抹茶牛乳」、「開心果牛乳」及「原味牛乳」等非奶茶飲品。

Uniboba 優尼波巴

地址：深圳壹方天地A區L2



深圳茶飲【2】CharlieTown——茶飲界Hermès！必點豪門伯爵牛乳茶！

CharlieTown是源自上海的網紅奶茶店，店舖充滿奢華英倫風格。奶茶店主打無添加及無香精，茶底亦只選用英國豪門伯爵、法國荊棘玫瑰、斯里蘭卡雲頂錫蘭茶等高質茶葉沖調，被譽為是「茶飲界愛馬仕（Hermès）」！必喝推介有「招牌手作•麻薯芋泥雲頂錫蘭牛乳茶」、「手煮•雲頂錫蘭乳茶」及「抹緹白茶牛乳茶」。

CharlieTown

地址：深圳灣萬象城負一樓B150



深圳茶飲【3】OONE CCUP——杭州排隊王登陸深圳！天花板級特調

OONE CCUP有「杭州排隊王」之稱，近日終於在深圳開了分店！OONE CCUP主打「天花板級特調」，特調顏色鮮艷且口感濃郁，必飲推介有「薄荷可可碎冰」、「薄荷牛奶冰」、「抹茶流心黑巧」，以及春日限定的「野莓派隊」及「漿果黑森林」！

OONE CCUP

地址：深圳市南山區桂灣四路169號萬象前海L138b



深圳茶飲【4】CHAGEE霸王茶姬——源自雲南高山原葉鮮茶

提到深圳近年新興的茶飲店，莫過於是來自茶葉故鄉雲南的「霸王茶姬」了！店家主打新式東方原葉鮮奶茶，並以茉莉雪芽、桂花烏龍、玫瑰烏龍、陳柑普洱等茶作為基本茶底，茶味濃郁，口感獨特！當中，必試由茉莉茶加牛奶搭配的「伯牙絕弦（¥20）」，相較市面常有的茉莉奶綠，此款茶飲入口更清爽一些！至於糯米香十足的「青青糯山（¥20）」、頂部盡是絲滑香草奶油的「桂子飄飄（¥20）」都值得一試，一杯喝完都不覺得膩！

霸王茶姬

地址：福田街道安社區福華一路3號領購物廣場G層GF016A（領展中心城店）



深圳茶飲【5】阿嬤手作——主打健康茶飲 古法現煮米麻糬、龍眼桂花冰

早於2018年開業的阿嬤手作來自廣西，主打手作健康飲品。店方最特別之處，在於品牌標榜每款飲品底料，包括珍珠、仙草、芋泥、芋圓、麻糬等，均以古法現場熬煮製作，並將各種特色水果及材料與茶飲結合，當中招牌飲品包括手打米麻糬、龍眼桂花冰、老椰清補涼等，單杯飲品價格介乎¥18至¥30之間。

（好食玩飛/香港01 攝）

更多阿嬤手作介紹 ▼ ▼ ▼

阿嬤手作

地址：深南大道9668號大冲華潤萬象天地L4層SL432（深圳萬象天地店）



深圳茶飲【6】檸季‧手打檸檬茶——大杯便宜 清爽檸檬茶

不少人喜歡去深圳火鍋或燒烤，飯後再買一杯手打檸檬茶，不失為一個解膩下火的好方案！近日，深圳大熱手搖，莫過於「檸季‧手打檸檬茶」，店家出名口味繁多的手打檸檬茶，如招牌鴨香檸檬茶，以正宗鴨香茶底配上手壓猛碾的香水檸檬，一點不澀口，滿滿維C，清爽又祛暑；多肉荔枝瓜瓜樂，喝上口粉粉的，裡面全是西瓜及荔枝果肉，香水檸檬的加入很好的平衡了荔枝的蜜甜和西瓜的清甜；葡萄鴨香檸檬茶則比鴨香檸檬茶多了些葡萄的果味，酸酸甜甜的，健康又解渴！

檸季‧手打檸檬茶（部分深圳分店）

地址：深圳福華三路118號皇庭廣場B1-39-3（深圳皇庭廣場店）



深圳茶飲【7】茶救星球‧蔬果茶——特色蔬果茶

茶救星球是來自廣州的茶飲品牌，是國內首間推出苦瓜檸檬茶的蔬果茶店！苦瓜檸檬茶的苦瓜微苦和檸檬的酸爽結合在一起，喝起來十分清爽。此外，茶底微微苦澀，完全不影響怕苦星人飲用，喝完神清氣爽，解膩敗火！飲茶還會送小豬豬一隻，非常可愛！

茶救星球‧蔬果茶

地址：深圳福華路連城天地一期C25號（連城天地店）



深圳茶飲【8】我是優酪乳君&茉莉奶白——清新茉莉奶白

喜歡口感清新香甜的茶飲，可嘗嘗深圳大熱的奶茶店「我是優酪乳君&茉莉奶白」！店家招牌茉莉奶白，整體甜度不高，有著茉莉的清香，屬於做的很好喝的奶綠了！另一款必試桃桃未央，忌廉奶蓋品質不錯，入口綿密香濃一點都不膩，又有粒粒堅果碎，好味！

我是優酪乳君&茉莉奶白

地址：深圳皇崗路5001號深業上城負1層M17號（深業上城店）



深圳茶飲【9】葉外‧Urban茶室——中式禪意茶及甜品

葉外Urban茶室位於深業上城南區一期，是一間集結東方美學和現代禪意的中式茶及甜品店，以柔和灰白色調貫穿室內裝潢，清新典雅。而食物方面亦相當有新意，包括特調茶酒「無言」（¥69）、斑斕鳳梨蛋糕（¥42）、花生泡芙（¥42）等，茶香清新甘甜。

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葉外‧Urban茶室

地址：福田區深業上城南區一期L3-T3064



深圳茶飲【10】tea'stone——必試鹽邊乳茶、古風建築打卡

全球流行飲咖啡，內地就崇尚喝茶！近年深圳一家被內地網民稱為「中國版Starbucks」的茶飲店（或茶館）近年火速爆紅，全新茶飲品牌店「tea'stone」，早於2018年於深圳南山區起家，主打現代簡約的喝茶空間，除了裝潢設計頗花心思，店舖更以中國原創純茶品牌作定位，提供逾百種道地茶葉，欲將泡茶文化推廣至各地茶迷。

更多tea'stone介紹 ▼ ▼ ▼

tea'stone

地址：深圳市南山區粵海街道華潤萬像天地SL218（深圳萬像天地店）



深圳茶飲【11】千芋本鋪——每日新鮮現製 手作芋泥

喜歡台式芋泥的甜食控，不妨去「千芋本鋪」試試！店家主打手作芋圓甜品和手搖飲品，當中最招牌便是芒果芋圓燒（¥23），煙韌芋圓搭配一大碗綿密芒果泥，至於鮮奶茶芋圓燒（¥19）、鮮榨椰奶芋圓燒（¥23）、牛油果卡士芋圓燒（¥26）都值得一試，口味非常繁多。

千芋本鋪

地址：皇崗路5001號深業上城商業綜合樓一單元負二層D01



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