旅行注意｜飛機「頭頂行李架」用法超多人做錯？專家揭不成文禮節

國際旅遊市場回溫，特價機票一位難求，機艙內放行李的空間也十分寶貴。專家指出，許多乘客往往不知道自己放行李的習慣會為周遭乘客帶來不便，尤其是使用頭頂行李架時有一些不成文禮節，需要多加注意。



禮儀專家懷斯（Heather Wiese）向Stuff NZ說明，許多人都會犯的錯誤之一，就是在頭頂行李架放太多行李，且其中許多東西根本不該放進隨身行李，「頭頂置物櫃主要是用來放那些前排座位下方放不下的隨身行李，其他都該另外放，且應該等到所有乘客都登機，先將他們較大件的行李放上行李架後，你才可以佔用更多空間。」

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背包、外套和其他體積較小的物品都應放在前排座位下方，且盡量只使用自己座位上方的置物櫃，若放不下再選擇離自己最近的，最好是前排座位上方，而不是後排，否則下機要拿行李時會和人潮逆向。若真的別無選擇，只能放在後排座位上的置物櫃，就應等其他人都下機再拿行李。

報導也提到，乘客不應該期望空中服務員幫忙拿行李，因為這是乘客份內的事。空服員向《太陽報》表示，幫乘客在機艙內提行李並非他們的工作，「如果你提拿不動，就代表你帶太多東西去度假了。你應該只帶需要的物品，或是你自己方便帶的東西。」

他們提到，「因為太重而指望我們或其他人幫忙提、幫忙抬到置物櫃上是很無禮的」，只有一個情況例外，「如果是因身高不夠、搆不到行李架，那就另當別論了，或是因任何身體上的原因抬不起行李的話，我們不介意幫忙。」但他們強調，「我不會因為你想帶5雙鞋子，就冒著背部受傷的風險幫忙把行李抬上去。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】