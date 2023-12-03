飛機餐揭秘！空姐分享「一餐點」準備複雜但好吃！牛扒要選這航班

你喜歡吃飛機餐嗎？一名空姐在Dcard發文分享，自己曾在機上負責供應飛機餐，並盤點那些令她又愛又怕的飛機餐點，準備起來相當「搞剛（台語厚工，費工夫之意）」，其中出現在早餐餐點的「饅頭」更是大陸客最愛，就連自己也想嘗一嘗。



原PO首先舉「小籠包」為例，考量到狹小機艙的裝載限制，讓全機旅客享用小籠包真的非常困難，光是加熱前的準備工作就多達8個步驟，而不含以上前置作業，從進烤箱到出爐就要快20分鐘，也因此每當遇到有小籠包的航線，上班前一天都要複習相關章節、做好筆記，才不會害客人等太久，或吃到沒熟透的小籠包。

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而談到自己最愛、最期待的餐點「饅頭」，準備起來可說是相當「搞剛」。原PO透露，不只一次要供應五、六十人的小饅頭，經過噴水、加熱後，還得燜個五到十分鐘，讓內裡熟透才能見客，讓她不禁開玩笑直呼「希望乘客放棄它，改選可頌麵包」。

不過，看到這些白胖小可愛，原PO也曾因此和同事期待早餐服務結束後，可以品嘗這些心血結晶。不恰巧，當天機上貴賓幾乎是中國長輩，一看到白胖饅頭，每個人都眼睛發亮、超捧場地大嚼特嚼，渾然忘了桌上的清粥小菜，甚至讓陸客們大讚「謝謝美女，饅頭太好吃了」，結果頭一回一個饅頭都沒剩下。

至於被外界堪稱「大膽選擇」的空中餐點「牛排」，原PO坦言要弄得好吃真的不容易。和小籠包一樣，牛排也得在單一烤箱加熱、不能和其他餐點放在一起，除了考驗空中服務員的經驗值，她也建議與其碰運氣，不如選擇在美國返程航班享用，美國牛不僅品質穩定，當地空廚切的肉塊份量相較其他國家更大方。

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