航班揭秘｜商務艙「分3等級」空姐坦言服務有差別 網民：難怪
撰文：聯合新聞網
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為了讓旅程更舒適，能享受更好的服務品質，有些旅客出國搭飛機會選擇「商務艙」，但其實商務艙也有分等級，而且從機票就能看出來。
一名空中服務員分享，有三種商務艙機票會特別標示，而且這些旅客在點餐順序和餐點選擇權上也有差異，影片曝光後引發討論，不少網友恍然大悟留言，「難怪，我一直感覺有差，原來是這樣」、「難怪我都是最後取餐，我要咖啡給我白開水」、「簡單一句話：錢多的是老大」。
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一名空姐在抖音帳號「beatrice778899」發布影片分享商務艙秘辛，她表示收到一些網友詢問，都很好奇商務艙客人有沒有「分等級」，在服務內容與服務先後順序是否也有差別待遇。
對此，該名空姐表示商務艙機票有三種標示：
第一，是經濟艙機位超賣，旅客「臨櫃升等」為商務艙的機票會標示出來；
第二，是公司員工或者內部考核出公差的票會標出，這些屬於「員工優待票」；
最後，是「高卡別貴賓」，以華航會員來說，就有分為金卡、翡翠卡、晶鑽卡等級，這些會特別標示出來
因此商務艙旅客確實有分等級。
至於服務內容和優先順序也有差別：
1. 在機上餐點可能不足的情況下，空服員會先詢問「高卡別貴賓」
2. 在餐點選擇上「如果都想吃龍蝦、都想吃日式餐點怎麼辦」，這些貴賓也有絕對選擇權
空姐也解釋，「高卡別貴賓等於高貢獻值貴賓，對於所有公司都是一樣，較高規格接待也是自然」。
影片發布後引發討論，不少網友留言表示：
「難怪，我一直感覺有差，原來是這樣」
「標記才不用浪費時間服務」
「我以前有第一種和第三種，難怪我都是最後取餐，我要咖啡給我白開水」
「這有學問了！給100分」
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