吊鐘花2024｜4大賞花行山路線推介！嘉道理農場/大枕蓋/紫羅蘭山

吊鐘花2024！每逢農曆新年期間，花冠猶如一串串鈴子的吊鐘花都會盛放，為山頭染上一抹粉紅，吸引著眾多愛花人士、攝影師臨場欣賞及拍攝。想欣賞漂亮的吊鐘花，《香港01》「好食玩飛」記者為大家分享4大熱門賞吊鐘花行山路線，當中有些熱點鄰近市區，非常方便！



（圖片授權：FB@香港風景分享組組員）

吊鐘花2024｜農曆新年期間盛放 大受歡迎本地原生年花

吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。

+ 4

香港觀賞吊鐘花的主要好去處有4個，鄰近市區、有車直到的有「嘉道理農場」，而熱門賞花行山路線則有「沙田坳十二笏村」、「紫羅蘭山」及「西貢大枕蓋」。

吊鐘花2024賞花點【1】嘉道理農場暨植物園 —— 逾百棵吊鐘花、胡挺生先生紀念亭

嘉道理農場暨植物園位於大帽山北部的觀音山，除了每年春季可在胡挺生先生紀念亭欣賞櫻花外，最出名還有「吊鐘路」，可同時欣賞到逾百棵像粉紅風鈴的吊鐘花！從園區入口到觀音山來回全程約5.5公里，需時約2小時30分鐘，路線主要由樓梯和斜坡組成，難度不高，非常適合親子遊。

嘉道理農場暨植物園

花量：⭐⭐⭐

難度：⭐⭐

—————————————————————————————————

全長：約5.5公里

時間：約2小時30分鐘

行程：大埔墟>嘉道理農場暨植物園門前>胡挺生先生紀念亭>吊鐘路>蝴蝶徑>素食亭>大埔墟

交通：於大埔墟或太和站下車，轉乘64K巴士往元朗西方向，約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處，於嘉道理農場暨植物園門前的巴士站下車。



吊鐘花2024賞花點【2】沙田坳十二笏村 —— 觀覽望夫石、貓仔石、獅子亭看沙田全景

香港有多個賞吊鐘花的地點，其中位於沙田和慈雲山交界的客家村落「十二笏村」是熱門景點之一！在農曆新年前後，沿著衛奕信徑五段路線便可以找到吊鐘花的蹤影。從位於沙田區南部的紅梅谷出發，沿途欣賞十二笏的吊鐘花和「貓仔石」，然後前往獅子亭欣賞壯麗的景色，最後到慈雲閣參觀古色古香的廟宇。這條全程只需約兩個多小時，非常適合初學者！不僅可以感受大自然的氛圍，還可以了解民間傳說和宗教文化。

+ 2

沙田坳十二笏村

花量：⭐⭐

難度：⭐⭐

—————————————————————————————————

全長：約5公里

時間：約2小時30分鐘

行程：紅梅谷>十二笏>沙田坳>慈雲閣

交通：可乘搭途徑獅子山隧道及大圍的巴士如81C、87B、89B，於世界花園站下車



吊鐘花2024賞花點【3】西貢大枕蓋 —— 大枕蓋賞花、俯瞰萬宜水庫、南蛇尖美景

西貢東郊野公園內的大枕蓋山海拔高達408米，每年初春時節，山上遍布野生的吊鐘花和淡黃色的木薑子。吊鐘花主要集中在山頂東部的山坡上，以及連接鹿湖郊遊徑的下坡路段。站在山頂上，除了可以俯瞰吊鐘花林，還可以遠眺大洲和尖洲，景色宜人。從鹿湖郊遊徑入口開始往大枕蓋山方向行走，大約需要1小時20分鐘就能登頂。整個路線全長5.2公里，需時2.5小時，路線中沒有太大的坡度變化，屬於中級難度，適合有一定行山經驗的人士。

+ 2

西貢大枕蓋

花量：⭐⭐⭐⭐

難度：⭐⭐⭐

—————————————————————————————————

全長：約5.2公里

時間：約2小時30分鐘

行程：西貢市中心>西灣亭>鹿湖郊遊徑>雙鹿石澗>大枕蓋>鰂魚湖> 西貢市中心

交通：去程於西貢市中心乘坐29R村巴於西灣亭下車，回程於鰂魚湖乘坐94或96R巴士往西貢市中心



吊鐘花2024賞花點【4】紫羅蘭山 —— 適合一眾行山新手 順便遊法定古蹟

紫羅蘭山座落於大潭郊野公園，位於港島南區，海拔僅433米，吊鐘花的數量不算多，主要分布在山腰處，花朵呈粉色，有各種大小的花蕾。每年的1月下旬至2月下旬是觀賞吊鐘花的最佳時期。從中環交易廣場巴士總站搭乘6號巴士，到黃泥涌水塘公園站下車，途經黃泥涌水塘和紫羅蘭山徑等地，全程約6.5公里，走完整個路線只需2小時40分鐘。這條路線主要是平坦的路段，交通方便，沿途有清晰的指示牌，非常適合初學者，包括親子和情侶一同前往。

紫羅蘭山

花量：⭐⭐

難度：⭐⭐

—————————————————————————————————

全長：約6.5公里

時間：約2小時40分鐘

行程：中環交易廣場/ 北角碼頭>黃泥涌水塘公園站>黃泥涌水塘公園>紫羅蘭山徑>紫崗橋>大潭水塘

交通：於中環交易廣場巴士總站乘坐6號巴士，或於北角碼頭巴士總站乘坐63號巴士

