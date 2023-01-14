地勤大爆登機貼士！「免費upgrade」兩類人優先　行李超重要咁做

出國旅遊已經是現在大眾非常習慣的度假一式，一般旅客都會想用最划算的價格，達到最好的享受，因此從訂機票開始就會精挑細選，只是現在的航空公司限制都不少，究竟機場地勤的權限有多大？



台灣綜藝節目主題「地勤沒說的秘密，多的是你不知道的事」找來專家解答，小編也訪問曾任職於航空公司的地勤，一起探索地勤工作的門道。

提早到機場好處超多，地勤心情好條件較寬鬆？ 專家蘿倫：班機扣掉預先選位的旅客，的確先來的旅客在座位上的選擇可能更多，

前地勤：行李重量的部分，跟先來後到比較沒什麼關聯，跟旅客態度比較有關，通常超重地勤會先請旅客稍微整理下托運行李，大家都不會刻意為難，但有些旅客一聽超重就開始罵地勤罵航空公司，遇到這種不講理的人，那按照規定也不為過吧！ 搭廉航行李超重費驚人，對著地勤上演苦情戲碼有用？ 專家瑞秋：行李可以放寬的額度主要還是看各家航空公司，有些公司抓得就是比較嚴。

前地勤：除了每家航空公司規定不同外，一般來說廉價航空公司因為行李額度要另外付費購買，所以抓得會更嚴，而且部分國家有明文規定，單件行李的重量如果重到可能導致搬運行李的員工受傷，會另外有限制。

延伸閱讀：女生落飛機驚見行李箱破爛如「被暴龍咬過」 竟係呢個原因造成▼▼▼

+ 13

飛機劃位時故意分隔兩邊，中間沒人就能霸成行？ 專家瑞秋：在班機沒有那麼滿的狀況下，這種選位方式成功機率比較高。

前地勤：班機不滿的話一般地勤會盡量體貼旅客讓中間位空著，但如果旺季或是班機很滿的狀況下這樣子選位，其實沒什麼用，不僅最後自己的親友會被別人隔開，別的旅客也會和親友分開。曾經就遇過，一家三口出遊，結果三個人都被分開，而且只能坐中間位，不是地勤黑心故意安排，而是班機坐位圖就是被選爛的樣子，還是希望旅客們能將心比心。 地勤幫忙免費升等，告知疾病史有望坐特殊位？ 專家蘿倫：免費升等並不是沒有原因，通常是因為班機超賣、飛機調度導致機型變動都有可能有免費升等的狀況產生，選擇被升等的旅客通常以高端會員為優先，這也算是對會員忠誠度的回饋。

前地勤：非高端會員的旅客被升等絕大多數是運氣問題，不過業內都知道基本上如果是臨時需要找人升等，櫃台地勤會優先選擇穿著得體的旅客。但是要特別強調，逃生門位不是坊間謠傳的想要就能要，健康狀況不佳或是年齡不符合的旅客都不被允許的，還有不要隨便裝病，地勤不知道旅客的真實狀況，為了避免影響飛行安全可能會要求提出適航證明。

延伸閱讀：資深空姐爆疫情下22個搭飛機禁忌：頭不要倚靠窗邊 別喝咖啡或茶▼▼▼

+ 23

地勤安排座位有玄機，明星被熱情粉絲糾纏整路？ 專家瑞秋：如果旅客事前知道哪裡有空位，或是有特別的需求，在合理的狀況下地勤基本不會拒絕（例如頻尿需要靠近洗手間等。）但如果旅客表明自己是明星粉絲，特別要求坐他隔壁，地勤人員通常會考量狀況做決定。

前地勤：熱情粉絲這層身分一般來說地勤並不會知道，很難去斷定藝人身邊的空位會不會剛好給粉絲坐到，但一般來說只要旅客提出的要求合理，都會盡量滿足，以客為尊。 地勤安排座位分種族，中西方被明顯區隔？ 專家瑞秋：以團體客來說，通常會坐在同一區塊，所以可能會讓人誤會有所區分。

前地勤：每一團的團體旅客通常都會安排坐在一起，這樣方便領隊管理，也有一些外籍航空公司，會讓自己國籍的團體客安排在其他國籍團客的前面，也不算是種族歧視，就是座位上的規劃考量而已。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】