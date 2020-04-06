【打天下】倉田保昭 魔裟斗 歐錦棠同台過招　香港首個空手道劇

原訂於2020年舉辦的東京奧運（現改為2021年舉行）新增了5個項目，當中空手道是其中一個首次納入奧運的項目之一。其實除了在奧運會出現的競技空手道外，空手道都有其他不同形式的比拼方式，而任何博擊運動，最常讓人熱話的便是運動能否實戰的關係。研習空手道多年的歐錦棠，多年前便已構思一套有關空手道的創作，正值東奧空手道初登場之時，由他監制、編審和主演，全港首齣以空手道為題材的ViuTV全新劇集《打天下》，將於下周一（13/4）首播。除了歐錦棠親自落場外，更邀得倉田保昭和日本格鬥天皇魔裟斗以真功夫出招。(文末有訪問片段) 文、攝：賴家俊

其實早於2001年，歐錦棠已構思一套以空手道為題材的電影，但當年礙於籌集資金而未能成事。直至近年與電視台商議這個題材，大家一拍即合，並邀得空手道名宿及動作演員倉田保昭演出，還和團隊遠赴空手道聖地沖繩取景拍攝。

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早於2001年，歐錦棠已構思一套以空手道為題材的電影，這次終於以電視劇形式呈現觀眾。（賴家俊 攝）

探討空手道「禮」文化

「我自小便很喜歡看功夫片，記得小時候很喜歡看一套麗的日劇『柔道一直線』，當年譯作『柔道小金剛』。後來與倉田保昭談起功夫片，大家不約而同認為現在是時候拍一套功夫為題材的電視劇，於是我們選了空手道為主題。」

歐錦棠憶述，七十年代香港十分盛行空手道。他當年住在灣仔，當區已有四間空手道館，每天在街外都聽到樓上武館個個叫聲震天，而且武館出來的大哥哥每個都面有殺氣，拳頭起枕。修頓也定期有武術表演，不時有空手道武者打瓦片、打比賽而血流披面。再加上傳統國術片的反派，很多都是打空手道，所以空手道給人霸氣剛強的形象。

可是，在空手道除了這摧朽拉枯、剛強勇猛的一面外，歐錦棠希望帶出日本武術文化「修心」的一面。

「很多人說中國武術重武德，其實日本武術也注重，只是表達不同。在這次《打天下》中，有不少情節都想表達這信息。例如劇中由倉田保昭所飾演的空手道宗師，在第一課便教空手道以禮先行，若沒有了禮，習武者連做人資格都沒有。禮是要讓人懂得尊敬，包括尊敬你的敵人。禮不是模式，而是由心而發，想表達『修心』這個主題。」

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作為一套功夫片，動作對打情節當然是重頭戲，歐錦棠表示這次難得邀請了倉田保昭和K1世界拳王魔裟斗參與客串演出，而兩位高手都在劇中出真功夫，倉田保昭更是很久沒有在作品中以空手道出招與人對打。

「希望大家欣賞這套劇時不要用一般功夫動作片慣性去看。當然我自己講不夠說服力，有一次在後期混音時，導演刻意把拳腳配音聲壓低，因為他表示整套戲的動作很實，幾近真打，甚少花巧，所以不用平時好誇張的拳腳配聲來帶出效果。而且劇中幾場打鬥，我都希望接近真實，減少花巧而力求保持動作美觀。」

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疫情下寄語港人

談及空手道，一定離不開不同流派和競技方法。歐錦棠表示劇中前半段，探討了競技空手道和實戰空手道分別，一來也為大家科普一下來年東奧的空手道比賽，其次也想讓大家思考一下這個經常給人拿來比較和討論的議題。

空手道是日本文化一部份，但作為一套以功夫帶出勵志信息的港產劇集，他身為編劇，強調不能離地，不可與社會脫節。面對時下社會發生的事，都嘗試在戲內借劇情和對白，帶出創作者對當下的看法。

人生不會一帆風順﹐但要逆境自強，累積力量，當大家退下時便是你打天下的時候！

現在大家都受疫情陰霾所影響，歐錦棠以此劇寄語給大家。

歐錦棠寄語港人：「人生不會一帆風順﹐但要逆境自強，累積力量，當大家退下時便是你打天下的時候！」（賴家俊 攝）

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