【UFC 249】Khabib對Tony五度流標　堅持孤島舉行星光熠熠又如何

UFC 249 幾經波折下，Khabib與Tony的「夢幻對決」終告取消，更宣布將在孤島上舉行，有如李小龍電影《龍爭虎鬥》的情節。到底這場「逆天賽事」還有甚麼看頭呢？
▍「夢幻對決」終告取消︰Khabib 退出 Gaethje頂上
近日謠言滿天飛，一時說Khabib 被困，一時說Conor McGregor 隨時候命，又說Masvidal 準備參戰。終於，UFC官方今天發布最終消息.....
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最終「小鷹」Khabib確認退出，並由排名第四Justin Gaethje頂上，跟Tony Ferguson 爭奪暫時Lightweight 冠軍。雖然Gaethje 在上場面對「牛仔」Donald Cerrone時有所進步，相對於過去「硬食」後搏拳，或者抱頭防守還以低掃，這次Justin Gaethje更為機動，而且在反擊拳上亦更精準。但是，他跟Khabib 相比之下，對於拳迷而言，相信必定對這安排非常失望。
失望之餘，到底這場Dana White 花盡九牛二虎之力都要成事的UFC 249還有甚麼看頭呢？且看看以上的選手列表。就是主賽表有7名排名選手，副賽表亦有7名排名選手，可算是星光熠熠。包括Strawweight 前冠軍Jessica Andrade 及前冠軍Rose Namajunas 的二番戰。Featherweight 排名第七的Jeremy Stephens及排名第九的Calvin Kattar，Middleweight 排名第十的Uriah Hall 及排名十四的柔術好手「鱷魚」Ronaldo Souza等等。
可是，最令人萬眾期待的「世紀之戰」已經不再，大家又覺得如何呢？
▍《龍爭虎鬥》劇情︰孤島大作戰 挑戰不可能任務
在李小龍電影《龍爭虎鬥》中，石堅飾演的韓先生背叛師門後，買下一座私人島嶼秘密經營毒品生產。島上的人一律不准攜帶武器，而且不准外人出入，除了三年一度的世界比武大會以外。
有誰料想到，去到電影上映後47年的今日，《龍爭虎鬥》的情節竟然會在頂級MMA賽事UFC中出現。
或者就如電子遊戲《Dead or Alive》或是《鐵拳》中，角色在無人荒島中對決。
根據TMZ Sports 消息，UFC 主席透露他將會在「私人島嶼」上舉行比賽。
雖然聽上去好像很夢幻，但是在賽事的實際操作上，其實還是有一大堆問題需要處理。例如，即使是私人島嶼，但其實都有所謂的空域和海域，換言之該地仍處於某國境內。無論是選手，還是器材、場地配套都需要經過入境、運送程序。
即使Dana White 有一個貨倉，可以做到直播，但擂台、器材都要運過去。器材出境入返境有相關手續，不是說過去就過去。另外，燈光音響、電力供應、直播網絡支援到嗎？
撇除硬件外，保險、醫療團隊的處理又是一個難題。保險公司如何處理在私人場地內，政府防疫政策下，又怎樣處理呢？醫生執照是否允許他們在這環境工作？
至於賽果方面，即使UFC承認戰績，Sherdog等網站亦接受戰績，但體育委員會承不承認又是另一回事。美國國內每個州體委會獨立，不過它們之間有聯網，一個州不接受，另一個州都有權根據建議不接受。現時美國禁賽，UFC當然可以去外地比賽，不過就要承受美國日後不承認的風險。
總之就是困難重重，最終能否成事，還是未知之數。可以肯定的是，在小編心目中，沒有「Khabib VS. Tony」的UFC 249已經不再耀眼了......
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