三澤光晴創辦團體「NOAH」　 改革日本職業摔角

日本職業摔角多年來有不少經典人物，三澤光晴( Misawa Mitsuharu/1962-2009)便是其中一位。這位在日本職業摔角界鋒芒一時的巨星，帶領了日本職摔迎向新世代改革的發展，他對這搏擊娛樂的貢獻，對職業摔角的熱情，深深感染了台下觀眾，而備受稱道。

1962年6月18日三澤光晴於北海道出生。自小不擅與人相處的三澤，幼時非常喜歡看《鐵拳浪子》和《虎面人》等搏擊動畫，幻想一日成為職業拳手。國中二年級時他看到日本職業摔角聯播，並深深喜歡上擂台摔角，立志要成為摔角選手。

為了成為職業摔角選手，三澤投考了以角力聞名的足利大附屬高校，為投入職摔鋪路。但在這所中學一年多，三澤已禁不住枯燥而好幾次離開學校宿舍，直接到全日本職業摔角事務所叩門求收留，但因年紀太年輕已被拒。那時他遇到一位職摔選手巨無霸鶴田，鶴田勉勵他自己也是大學畢業後才加入職摔界，而且不覺得太遲，勸喻三澤先讀好高中，所以三澤聽從前輩訓勉，還一直讀至大學畢業後才投身職摔界。

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職摔界全日四天王之一

畢業後的三澤於1981年在接受巨人馬場面試後，正式進入全日本職業摔角聯盟(簡稱「全日本」)。在受全日本安排遠墨西哥回來日本後，起初在全日本以演虎面人二代而於擂台嶄露頭角，被視為正義化身，擁有超高人氣。直到九十年代正式以本名參賽，為日本職摔王牌選手，三澤擅用肘擊技而使肘擊成為他的招牌攻擊技，而有「肘擊貴公子」的外號。他並與川田利明、小橋建太和田上明並稱為全日四天王。

2000年身任「全日本職業摔角聯盟」社長的三澤，因與前社長巨人馬場的遺孀及繼承人理念不合，另立職業摔角團體「NOAH」（プロレスリング・ノア/中譯：諾亞）並同時出任社長兼選手，並於這時期有「方舟的盟主」、「超世代軍的旗手」等外號。「NOAH」主張單純的摔角外，還容許選手可自由提出自己的想法，使這個團體很快成為繼「全日本」和「新日本職業摔角聯盟」後日本職摔界三巨頭。同時他也在2006年9月就任全球職業摔角聯盟（Global Professional Wrestling Alliance）的初代會長。

台灣小說家林育德曾在《擂台旁邊》中描述三澤光晴：

「三澤光晴最著名的是他的肘擊，他可是有著『肘擊貴公子』外號的摔角手，除了普通的肘擊，還有左右開弓肘擊，以及旋轉肘擊。肘擊幾乎是三澤的代名詞，網路上的摔迷都用『L棒』來稱呼，你聽L棒(elbow)連打，就是肘擊連發的意思…三澤光晴被稱為『受身的天才』，受身來自柔道，簡單來說就是被摔時降低傷害的方法，三澤光晴在業界被傳說可以用任何地方受身，包括最脆弱的脖子…」

三澤本來打算於2009年後便退役，可是2009年在他生日前幾天，一場於6月13日在廣島舉行的賽事中，在2300名觀眾見證下，三澤受了一記由對手使出的「岩石落下」，頭部受到重擊而無法起身，三澤在台上仍能答裁判說自己「動不了」，但很快便昏迷失去意識，送院後不久證實不治，享年46歲。

曾經有人問三澤：對你來說職業摔角是什麼？他是這樣回答：

是我人生的全部！ 三澤光晴

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