【李小龍雙節棍】精武門牽全球熱潮　原型是中古農具並曾被禁44年

今月（7月）是李小龍先生逝世47年的日子。提起李小龍的話，大家除了馬上想起他招牌的叫聲、了得的拳腳功夫外，必定會想起他的標誌性兵器——雙節棍。 但你知道雙節棍的起源嗎？又知道全球大熱的雙節棍竟然曾被某地法院禁44年嗎？

▍李小龍雙節棍的起源

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雙節棍（雙截棍）有說源自於中世紀農具兵器——連枷。

連枷即是兩根棒子中間有段鎖鏈連繫的用具，本來是農具，用於打穀以分離穀物的外殼，自春秋時代已經存在，如《國語‧齊語》謂「令夫農，群萃而州處，察其四時，權節其用，耒、耜、枷、芟」，當中的枷便是連枷；至今，仍有部份地方使用連枷作收割道具。

▍中西方古代的連枷 樣式及用法

連枷演變為兵器的歷史亦源遠流長早見於唐代，可以用作守城，至宋代更將連枷用於騎戰。

在唐杜佑所著的《通典》中，不單提及連枷的農業用途，亦提及到一種名為「連梃」的兵器，「連梃，如打禾連枷狀，打女牆外上城敵人」。

根據明茅元儀《武備志》所述，「鐵鏈夾棒，本出西戎，馬上用之，以敵漢之步兵。其狀如農家打麥之枷，以鐵飾之，利於自上擊下，故漢兵善用者巧於戎人。」

連枷的規格亦按照不同用途有多種變化。用作兵器的連枷頭會較農用連枷為短，更不時會配搭尖刺增加殺傷力，亦會使用金屬製造。用作守城和騎戰的連枷較短，方便單手使用，可以由上而下擊打對手，又可以配合衝鋒。而步兵使用的連枷較長，逾150cm，可以用以擊打敵軍馬蹄。

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歐洲地區亦有農具連枷，至中世紀後期有農民將連枷當作武器使用，軍用連枷亦漸受關注，名為「Flail」或「Chain Mace」。在15-16世紀的畫作中，不時都會見到連枷的身影。它們會在長棒末端以鐵鏈連上木棒、鐵棒、鐵球、刺球等。

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在16世紀的日耳曼劍術大師Paulus Hector Mair 的武術指南《Cod.icon. 393》中，甚至有連枷的教學指南，當中包含徒手執住短節攻擊的手法。

連枷的優點是可以利用離心力增加打擊力道，而且柔軟的鎖鏈有助越過盾牌，可以直擊對方，同時減輕反作用力。不過，連枷較難使用，較難預測連枷頭彈回來的方向，甚至有可能被自己兵器所傷。另外，它的有效打擊點只集中在末端，一旦擊中後必須重新揮動產生離心力打擊，難以作出快速連擊。

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▍另類雙節棍 琉球古武道技法

在琉球文化中，它們亦自農具演化出略有不同的「雙節棍」。在琉球古武道中，便有「前里雙節棍術」和「東氏二丁雙節棍術」的雙節棍流派。

據「琉球古武道保存會香港同好會」會長梁嘉俊先生分享，琉球流傳的雙節棍技法與一般大家認識的有頗大分別。

「我們的雙節棍繩長只有約三隻手指闊，相較李小龍所用雙節棍的繩長可以圈手掌一圈為短。琉球雙節棍講究以擒拿、短打形式一擊制敵，有基本檔格攻撃、鎖手、鎖關節和鎖腳等技術，出招在一兩招內完成，所以沒有太多轉棍動作。」

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▍紐約州曾立法禁止「雙節棍」長達44年

話說李小龍在上世紀70年代以出神入化的雙節棍功夫揚名國際，更在全球各地掀起一股「雙節棍熱潮」，年輕人爭相模仿。美國紐約州由於擔心雙節棍會成為傷人武器，遂1974年頒布禁令，不准民眾持有或攜帶雙節棍乘搭交通工具。不過布魯克林聯邦法院2018年12月14日裁定，「雙節棍禁令」違反憲法第二修正案。

禁令在1974年頒布，但至2018年才宣布違憲。事件源於紐約州立大學海事學院（State University of New York Maritime College）教授馬洛尼（James Maloney）2000年因在家持有雙節棍而遭警方起訴判刑。他對判決結果感到不滿和憤怒，一路上訴至最高法院。

最高法院2010年重審此案，要求法院考量憲法第二修正案，保障公民持有並攜帶武器的權利。布魯克林聯邦法院法官Pamela Chen 終在2018年12月14日裁定，雙節棍禁令違憲。

上訴得直後，馬洛尼表示：「雙節棍是非常具有歷史意義的武術器具，富有娛樂性及自衛效用，任何國家都不應禁止公民的持有權。」

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