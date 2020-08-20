【佐竹雅昭】K-1首位日本大賽冠軍　曾激戰Andy Hug的空手道家

K-1曾經是世界上最著名的站立式搏擊賽事品牌之一，自創辦以來培育了不少世界知名的踢拳選手。當時K-1邀請來自各個界別的知名格鬥選手出賽，而當中，代表空手道並讓K-1奠下頂級賽事基礎的功臣之一，就是日本空手道家佐竹雅昭。

在中學時因為受到大山倍達傳記所啟發，佐竹雅昭於17歳時加入正道會館正式開始學習空手道，並在兩年後取得黑帶資格。在1984年的第三屆全日本空手道大賽中，還是關西外語大學一年生的佐竹雅昭首次參賽就奪得了第四名。之後佐竹雅昭努力鍛煉，成績愈來愈好。先在第4屆及第5屆全日本空手道大賽兩屆都獲得亞軍，之後在1987年的第6屆全日本空手道大賽起連續三年獲得冠軍，成功獲得三連霸。

佐竹雅昭在大學畢業後就開始全職訓練空手道，除了全日本空手道大賽外也開始參加不同的空手道賽事並獲得優秀成績，讓他成為當時日本最成功的空手道家之一。

佐竹雅昭。圖片來源：https://heisei-bushido.jp/profile.html

獲邀參加首個K-1世界錦標賽

佐竹雅昭在1990年首次參加職業踢拳擊賽事，不過在出道戰擊敗Don Nakaya Nielsen後，決定把所有時間投入到空手道賽事中而放棄參加職業踢拳擊賽事。佐竹雅昭1992年再次參加職業踢拳擊賽事，並在四場比賽中未嘗一敗，當中更賽和了強敵Rob Kaman和Peter Aerts，讓佐竹雅昭成為當時日本首屈一指的踢拳擊選手。

在1993年，正道會館館長石井和義決定創辦K-1大賽。所謂的K-1，就是「空手道」(Karate)、「功夫」(Kungfu)、「踢拳」(Kick Boxing) 第一個英文字母的「K」，而「1」是就是第一、頂級之意，合起來就是「頂級格鬥賽事」的意思。

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在K-1成立之時，佐竹雅昭憑他的空手道地位及踢拳擊的地位，獲石井和義邀請參加首個K-1大「聖戰 〜SANCTUARY I〜」。而在佐竹雅昭擊敗美國選手Chris Blanner後，佐竹雅昭順理成章再次獲得邀請參與K-1當時最大的計劃，雲集世界各地高手的K-1世界錦標賽(K-1 Grand Prix)。

「K-1世界錦標賽 ‘93」在1993年4月30日於東京國立代代木第一體育館舉辦，由石井和義親自挑選8位世界頂尖的選手以淘汰制的方式在一晚內爭奪K-1世界錦標賽冠軍。除了佐竹雅昭外，其餘的7位的參賽者包括「克羅地亞之虎」Branko Cikatić、「荷蘭伐木人」Peter Aerts、「完美先生」Ernesto Hoost、WKA重量級冠軍Maurice Smith、I.M.T.F. 泰拳冠軍Changpuek Kiatsongrit、91年空手道世界冠軍後川聰之，以及後來成為了奧運長雪橇運動員的Todd Hays。每位選手都分別擁有不同搏擊組織的冠軍頭銜，而傳奇的K-1世界錦標賽系列就是在這空前絕後的陣容下誕生。

Peter Aerts。網上圖片

佐竹雅昭在八強賽事中成功擊敗Todd Hays晉級，但在四強賽事中不敵後來成為當屆冠軍的「克羅地亞之虎」Branko Cikatić。

雖然在K-1世界錦標賽落敗，佐竹雅昭之後在6月的K-1 Illusion中成功反彈，再次擊敗Don Nakaya Nielsen成為UKF世界重量級冠軍，並在9月擊敗WKA 超重量級冠軍Stan Longinidis成功衛冕自己的UKF冠軍寶座。之後佐竹雅昭再於12月的K-1的兄弟賽事「K-2 Grand Prix '93」中擊敗Jeff Hollins成功成為KICK世界超重量級冠軍以及ISKA世界重量級冠軍。

佐竹雅昭在1993年可謂大豐收，除了上述的幾個冠軍賽外，他更在K-1主辦「空手道世界盃'93」中擊敗了之後成為K-1傳奇的Andy Hug。

激戰Andy Hug

在1993年10月2日和3日連續舉辦的「空手道世界盃'93」大會中，佐竹雅昭在首日的賽事首先擊敗知名選手Patrick Smith及Adam Watt，然後在第二天擊敗日籍韓裔選手金泰泳成功打入決賽。在決賽等著他的是同為空手道星級選手的Andy Hug。

兩人在正規比賽再加上四次的加時賽後都還是未能分出勝負。大會原本以不能以拳攻擊頭部的全接觸例規則進行，但當比賽進入第三次加時賽的時候，大會決定讓兩人穿上10盎司拳套開放對頭部打擊，希望能藉此為賽事畫上句號。可惜兩人還是繼續平手，大會在第四次加時賽後決定讓兩人以試劈瓦片的方式去分勝負。最後佐竹雅昭以9比8的成績擊敗Andy Hug，成為「空手道世界盃'93」的優勝者。

+ 9 + 8 + 7

Andy Hug。圖片來源：http://exci.to/3aH5HwD

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群雄割據的K-1世界錦標賽

K-1在1994年繼續大展拳腳，而佐竹雅昭自然成為當中的重要的台柱之一。雖然佐竹雅昭在3月的「K-1 Challenge」中不敵Ernesto Hoost ，但隨即反彈在4月的「K-1世界錦標賽 ‘94」中連勝兩場並擊敗前冠軍Branko Cikatić一報上屆之仇，成功打入決賽。可惜佐竹雅昭在決賽中不敵Peter Aerts，最終以點數落敗。

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在之後的數年間，K-1吸引了更多來自世界各地的猛將參賽，佐竹雅昭戰績慢慢變得反覆。佐竹雅昭雖然能擊敗日本的本地選手，並於97和98年兩次成為K-1日本錦標賽冠軍，但卻不敵技術一直提升的Andy Hug、Peter Aerts、Jerome Le Banner和Mike Bernardo等幾位後來都被視為K-1傳奇的選手。

Jerome Le Banner。圖片來源：網上圖片

佐竹雅昭在1999年點數負於日本拳手武藏後因為不滿賽果，再加上一直與K-1社長石井和義意見不合，佐竹雅昭在這場比賽之後就宣布從K-1和踢拳擊中退役。

轉戰綜合格鬥

佐竹雅昭在離開K-1後轉戰PRIDE綜合格鬥賽，不過未能獲得像K-1一樣的好成績。在缺乏地戰技術再加上PRIDE正值群豪崛起的時期下，他2000到2003的三年綜合格鬥生涯中只有1勝8敗1和的成績。最後在2003年12月31日「豬木BOM-BA-YE 2002」負於奧運柔道金牌得主吉田秀彥後宣布從綜合格鬥退役。

吉田秀彥。圖片來源：https://bit.ly/2EhgYrE

雖然佐竹雅昭在綜合格鬥賽的戰績可以用「慘烈」來形容，但他當時的對手包括了前UFC冠軍Mark Coleman、綜合格鬥名將Guy Mezger、奧運柔道銀牌得主小川直也、「巨神兵」Semmy Schilt、「北方最終兵器」Igor Vovchanchyn及Quinton “Rampage” Jackson等，全部都是當時鼎鼎大名的綜合格鬥選手。只能夠說可能礙於名氣的關係，他不能選擇與稍弱的對手對壘而做導致一面倒的慘敗。

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退役後的佐竹雅昭

在完全退役後，佐竹雅昭除了2003年創立「佐竹道場」外，更在2007年開設「平成武師道」 為不同企業提供職員培訓服務。與此同時，佐竹雅昭也開始從政，於2013年時曾代表參選自由民主黨參選參議院議員選舉，不過最後落敗。

雖然後期的佐竹雅昭給人的印象不是為強勁的格鬥選手，毫無疑問佐竹雅昭是日本現代的空手傳奇以及K-1先軀。其實佐竹雅昭在90年代風頭可謂一時無量。除了曾參與不少的綜藝節目、電視電影演出以及《餓狼傳說》動畫電影角色東丈配音外，佐竹雅昭也曾在1992參戰由前天日明創辦的RINGS職業摔角。

另外，佐竹雅昭早期的格鬥生涯更被改編為漫畫《格鬥王》(となりの格闘王)，可見當年他的人氣極盛。

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