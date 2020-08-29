Glory冠軍Marat Grigorian加盟　ONE旗下再添頂級踢拳及泰拳猛將

一直積極吸收世界頂級泰拳和踢拳擊選手的ONE Championship在上周再次宣布新一輪的招攬成果，當中包括了Glory Kickboxing現任輕量級冠軍Marat Grigorian以及Anissa Mekse，讓本來已擁有不少頂級泰拳和踢拳擊選手的ONE Championship陣容更加鼎盛。

Glory Kickboxing現任輕量級冠軍Marat Grigorian。圖片來源：Marat Grigorian Twitter - https://twitter.com/MaratGrigorian

原本以MMA綜合格鬥為主的ONE Championship近年積極擴展其泰拳和踢拳擊的賽事業務，不斷招募世界一流的踢拳和泰拳選手加盟，不少的名將如Sittichai Sitsongpeenong、Petchtanong Benchamek、Superbon Banchamek和Davit Kiria等近日都相繼加入ONE旗下的ONE Super Series的70公斤賽事，讓其陣容可以用豪華來形容。

剛宣布加盟的Marat Grigorian除了是現任的70公斤Glory Kickboxing輕量級冠軍外，更曾在K-1及崑崙決等錦標賽中奪冠，被視為現時最有實力的70公斤級選手之一。預計他在轉戰後會參加ONE Super Series中陣容最鼎盛的70公斤羽量級賽事。

現時ONE Super Series羽量級賽事不乏世界級冠軍拳手，包括Giorgio Petrosyan、Sittichai Sitsongpeenong、Yodsanklai Fairtex、Superbon Banchamek、Andy Souwer、Davit Kiria、Petchmorrakot Petchyindee、Jonay Risco和Tayfun Ozcan等。光是從以上陣容，就不難想到這個級別的戰況將會如何激烈。

除此之外，這些選手中如Sittichai Sitsongpeenong和Superbon Banchamek早前都曾敗在Marat Grigorian手下，而反過來Grigorian亦曾負於Yodsaenklai Fairtex手中，所以可以預期ONE在Marat Grigorian加入後會安排不少拳迷期待的復仇戰。

與Marat Grigorian一同宣布加入ONE Super Series的還有前Glory Kickboxing超雛量級女子冠軍Anissa Meksen和著名巴西泰拳選手Felipe Lobo。

ONE已經為Anissa Meksen (中)進行宣傳，問拳迷她應該先打哪位拳手。圖片來源：Anissa Meksen Twitter - https://bit.ly/2EGMqj4

Glory Kickboxing末日？

在Marat Grigorian轉投ONE後，懸空了的Glory Kickboxing的輕量級冠軍寶座預計會由排名第一的Josh Jauncey和第二的Tyjani Beztati爭奪。

不過雖然早前Glory Kickboxing以内部重組的方式去避免倒閉，但在資金緊缺的情況下，相信還有不少的頂級選手會被其他組織趁機吸收。雪上加霜的是，一些電視台已經開始以Glory賽事收視未達目標而與其提早解約，情況令人擔憂。

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