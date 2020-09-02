【UFC】Brock Lesnar與WWE合約完結　Jon Jones隨即挑釁叫戰

早前UFC輕重量級冠軍Jon Jones宣布轉戰重量級後，外界都在猜測UFC將會如何安排他的下一戰。除了Francis Ngannou和Stipe Miocic外，其中一個外界認為會能賺大錢的對手就是前UFC重量級冠軍Brock Lesnar。原本這只是一個大膽的假設，但在日前有消息指Brock Lesnar與WWE的合約已經完結，Jon Jones與Brock Lesnar一戰的可能性隨即大大提升。

Brock Lesnar。圖片來源：Getty Images

自從Jon Jones放棄了他的輕重量級冠軍腰帶後，他就一直為挑戰重量級做準備，經常向現任重量級冠軍Stipe Miocic叫戰。而當前UFC重量級冠軍Brock Lesnar離開WWE的消息一傳出，Jones就把握機會在Twitter上發文挑釁Brock Lesnar：

Brock I’ll beatcho ass too — BONY (@JonnyBones) August 31, 2020

Brock，我會連你也一起痛毆。 Jon Jones

Jon Jones這個貼文一出，不少拳迷立即留Like按讚，Like的數量很快就已經超過Jones挑釁Stipe Miocic的貼文達數倍之多。

Jon Jones不斷追擊Stipe Miocic。圖片來源：Jon Jones Twitter - https://twitter.com/JonnyBones

醞釀了三年的一戰

Jon Jones。圖片來源：Getty Images

其實Jon Jones已經不只一次表明想與Brock Lesnar一戰。早在2017年時Jon Jones就曾向當時已經重返WWE職業摔角的Brock Lesnar叫戰，而Brock Lesnar則回應「任何時間，任何地點。」

當然，事情最後不了了之，直到去年8月時Jones才舊事重提。事源職業摔角手Kurt Angle在接受綜合格鬥評論員 Ariel Helwani的訪問時表示Brock Lesnar曾透露希望與Jon Jones一戰。

Brock wants a crack if Bones goes up to heavyweight (via @arielhelwani) pic.twitter.com/XZvxkDr14E — ESPN MMA (@espnmma) August 19, 2019

我知道他已經退休了。但他說過他還有一場比賽想打，我不知道能否會發生，但他想與Jon Jones打一場。 Kurt Angle

理所當然，這個消息一出，Jones就立即再次叫戰，更表示自己能輕易擊敗Lesnar這位前UFC重量級冠軍。

圖片來源：Jon Jones Instagram - https://www.instagram.com/p/B1Xapd0lyhN/

Brock is way too slow, I’ll embarrass him. https://t.co/rbg2Lfgpnw — BONY (@JonnyBones) August 20, 2019

他之所以這樣說，是因爲知道那是他的朋友們希望聽到的說話，而並非他真的想打這場比賽。相信我。

Brock的速度實在太慢，我會羞辱他。” Jon Jones

業界熱烈回應

假如Jones和Lesnar真的比賽的話，這將會是很好的賺錢機會，而UFC主席Dana White在接受TMZ Sports訪問時就表示假如Brock Lesnar是真正有興趣與Jon Jones一戰的話，他很樂意安排。

除了UFC之外，Bellator主席Scott Coker也表示假如Lesnar真的不打職業摔角，Bellator很有興趣安排Brock Lesnar與Fedor Emelianenko一戰。

至於曾在《The Ultimate Fighter 13》中接受Lesnar指導的Tony Ferguson就在Twitter上表示假如這場比賽真的成事，他願意協助Brock Lesnar備戰，擔任他的訓練夥伴。

That’s A Fight I Would Love To Help In Camp. Train Side By Side Like Old Times W/ Coach Lesnar Again # CountMeIn 💯 @BrockLesnar @HeymanHustle #TeamLesnar4L #TUFGUYS ⚔️🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/dVeg9sKais — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) September 1, 2020

這是一場我非常樂意協助備戰的賽事。像往時一樣與Lesnar教練一同並肩訓練。讓我一起參與。 Tony Ferguson

不過雖然大家反應熱烈，但其實現時都只是大家自說自話，因為身為焦點的Brock Lesnar直到目前為止都沒有就往後的發展有任何發言。

Brock Lesnar真的可以復出？

Brock Lesnar與Mark Hunt。圖片來源：Getty Images

雖然WWE與Lesnar的合約已經結束，但Lesnar正式來說只是進入了談判期，尚未宣布他是繼續打職業摔角、重返MMA，或是直接退休。Brock Lesnar也不是未試過在談判期間暗示會離開，但最後還是繼續留在WWE。

外界普遍認為Brock Lesnar在2011年的大手術中被切掉12吋的結腸後，已經不再適合於綜合格鬥中出賽，而在與Alistair Overeem一戰中的慘敗就印證了這一點。Lesnar亦在這一戰後宣布退休。

Lesnar於2016年時曾一度復出，與Mark Hunt一戰。縱使當時Brock Lesnar擊敗了Mark Hunt，但賽果卻因為Lesnar未能通過禁藥測試而被推翻為賽事無效(No Contest)。之後Lesnar再次宣布退休，自此沒有再參與任何綜合格鬥賽。

今次就算Lesnar真的考慮重返綜合格鬥賽，不論是加入UFC還是Bellator，Brock Lesnar已經43歲，要重新鍛煉去適應綜合格鬥賽所需要的體能和技術或許會有點勉强。但假若目標只為打一場超級賽去賺錢而漠視自己的狀態的話，那大概就太對不住拳迷，希望Brock Lesnar今次能認真選擇。

【資料圖片】

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