【WWE】新拍攝場地ThunderDome惹劣評　直播出現災難級惡意畫面

WWE職業摔角為了打破因應對疫情而閉門作賽導致不能與摔角迷互動的限制，在8月中把拍攝場地移師到全新設計，能以屏幕展示虛擬觀眾並與大家互動的臨時場地ThunderDome進行。不過雖然WWE的出發點是為了大家一起親歷其中，讓節目更有現場氣氛，但這次的創新設計在節目播放後不但劣評如潮，在直播期間更受到惡意的破壞。

ThunderDome。圖片來源：https://bit.ly/3bsGC96

WWE ThunderDome本來是WWE希望扭轉乾坤的手段。在疫情下，WWE於過去數個月中被迫從一個空蕩蕩的場館為每周的節目進行拍攝，雖然後來加入了一些工作人員和受訓中的摔角手去擔任現場觀眾增加現場的氣氛，但現場氣氛還是不足。於是WWE就決定把拍攝場地由WWE的訓練中心移師到於Orlando Amway Center中臨時興建的WWE ThunderDome進行拍攝。

ThunderDome投入了新的屏幕科技，讓場地能夠像一些其他國際運動一樣容許虛擬觀眾的參與。ThunderDome標榜「最先進的設備、屏幕、煙火、激光和無人機攝像頭」讓摔角迷能夠「虛擬地」置身在會場當中。 雖然這依然難以與過往擁有眾多摔角迷的場地相比，但ThunderDome至少設法為比賽和過程節目中帶來一點生氣。

ThunderDome容許來自世界各地的摔角迷成為「現場觀眾」，只要透過穩定的互聯網連接以及一個前置攝像頭，再於網上免費登記，就能夠在不同的賽事時段以虛擬觀眾的身份在擂台邊的大屏幕上登場。

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當然，要成為觀眾也有一定的規則，例如18歲以下人士須由監護人註冊，觀眾不能身穿競爭團體AEW或是其他合適服裝等。如果觀眾違反任何WWE指定的規則，WWE就可以在直播期間將違規觀眾移除。

雖然是節目概念和觀眾守則都看似萬無一失，但WWE今次卻還是棋差一着。

播出後惡評如潮

在首個於ThunderDome直播的SMACKDOWN節目播出後，雖然節目製作的細節比之前閉門作賽是更有氣氛，但第一次投入使用的大屏幕始終成為了死穴，不少摔角迷對其設計感到不滿，網上隨即惡評如潮。

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不少摔角迷認為屏幕佈置的方式奇怪，每個觀眾的樣子組合起來像是在參與「網上課堂」多於在觀看摔角比賽，而許多面孔只是盯着鏡頭微笑，令人毛骨悚然。屏幕系統的另一個缺陷是可以看到不少觀眾的樣子被重複擺放，有摔角迷就截圖顯示同一位觀眾在同一時間出現了十次。一些摔角迷也抱怨自己在註冊成為ThunderDome的虛擬觀眾後，在SmackDown開始後等候了差不多一個小時才被允許進入。另外，WWE使用錄製的人群歡呼聲也為人疚病。

發送問題訊息惡意破壞

除了技術性的問題外，WWE還面對另一個更嚴重的問題，就是虛擬觀眾刻意違規，在直播期間於虛擬座位的位置擺放甚至播放有問題的訊息。

在首日的直播中就出現了已故的摔角手Chris Benoit樣子以及ISIS斬首的視頻。之後也有虛擬觀眾刻意擺出對希特勒致敬的姿勢以及播放白人至上主義的仇恨團體三K黨的集會片段。雖然製作團隊在發現後都立即把鏡頭移走，但該些片段還是在電視上播放了幾秒鐘。

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事後很多摔角迷都要求WWE認真處理， 防止情況再次發生，而WWE上周也發布聲明譴責這些令人髮指的行為，並表示會禁止相關的人再次參與直播。WWE並澄清這些的行為並不反映WWE表示公司的價值觀，表示WWE對這些行為零容忍。

至於會如何防止事情再次發生，WWE就表示會對觀眾進行更嚴謹的篩選，資深的摔角迷將會在更接近擂台的位置出現，而不清楚背景的摔角迷則會在離鏡頭較遠的屏幕位置出現，避免出現突發事件時明顯地入鏡。

雖然WWE的策略應該比之前保險，但有心人算無心人，假如有人要在直播期間刻意播放不合適的片段，WWE也確實防不勝防。

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