UFC｜Jorge Masvidal或再戰Nate Diaz　打BMF惡男冠軍頭銜衛冕賽

去年Jorge Masvidal與Nate Diaz在UFC 244為了UFC特別設立的BMF「Baddest Motherf__er」冠軍腰帶進行爭奪。最後Nate Diaz因眼角嚴重流血而被判以TKO落敗，由Jorge Masvidal成為UFC首位BMF惡男冠軍。雖然這條BMF腰帶本來並非設計為可以衛冕的正式冠軍頭銜，但近日因UFC正安排Jorge Masvidal和Nate Diaz兩人再戰，讓這條世界最強惡男腰帶有機會重出江湖。

UFC首位BMF惡男冠軍Jorge Masvidal。圖片來源：Getty Images

當日因為Nate Diaz在UFC 241擊敗了Anthony Pettis後公開表示自己是綜合格鬥賽中「最厲害的惡男」(Baddest Motherf__ker)，並點名向Jorge Masvidal進行挑戰。於是UFC在正式安排這場比賽時，就決定特別設立以「Baddest Motherf__er」為縮寫的BMF惡男冠軍腰帶，讓Jorge Masvidal和Nate Diaz進行爭奪。為了隆重其事，UFC甚至找來了荷里活影星及前WWE職業摔角巨星The Rock擔任頒獎嘉賓，為優勝者繫上冠軍腰帶。

Jorge Masvidal與Nate Diaz兩人的一戰於2019年11月的UFC 244正式舉行。在激戰下，Nate Diaz因為面部被割傷嚴重出血令拳證在第四回合以TKO宣布終止賽事，由Jorge Masvidal獲得勝利，成為歷史上首位BMF惡男冠軍。

兩人在賽後都表示比賽應該繼續，Masvidal表示希望於Nate Diaz再打一場。

我現在告訴Nate，我發誓我們會再打一場！ Jorge Masvidal

兩人賽後也是惺惺相識，明白比賽不該那樣完結。圖片來源：Getty Images

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其實在決定舉行BMF腰帶賽時，這腰帶原本只是一個噱頭，並沒有打算讓優勝者進一步為腰帶進行衛冕，它也不屬於正式的UFC冠軍頭銜。不過由於近日UFC正在積極安排Jorge Masvidal與Nate Diaz重賽，這條腰帶衛冕與否的問題就再次列入考慮範圍。

UFC主席Dana White上周於Contender Series的賽後訪問中就透露，Masvidal不想讓腰帶單單成為裝飾品，希望在與Diaz的第二戰中能拿出來進行衛冕。

Masvidal想與Diaz進行一場衛冕戰。其實這個寶座本來就是為他們而設。 你明白我的意思嗎？他們曾為了這腰帶進行爭奪，而現在他想與Nate再為該腰帶多打一場。 Dana White

Masvidal vs. Diaz 2預計會在2021年頭以UFC新一年首個PPV按次付費電視大會舉行，但儘管距離預定日期還有四個月，對於Masvidal vs. Diaz 2會否恢復正常容許觀眾入場，Dana White就表示未有決定。

我完全沒有在考慮這個問題。很明顯，我們要看看接下來三四個月情況會如何改變。我有一種有趣的預感，那就是11月以後情況會有發生很大變化。 Dana White

雖然Dana沒有明確說明，但11月正是美國總統選舉，不少人都認為選舉結果將會對美國往後處理疫情的方法帶來改變。不過無論如何，UFC已經預備了其他的方案，就算不能在正常場館中進行比賽，也能像現時般以最安全的方式，於拉斯維加斯的UFC Apex及阿布扎比亞斯島的「UFC 格鬥島」繼續舉辦UFC賽事。

【資料圖片】

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