【新聞】McGregor請酒不成繼而傷人　連Dana White都說不

McGregor又出事!這位經常惹火的MMA紅人,日前在都柏林一間酒吧內,懷疑因為請酒遭到拒絕,突然向一位老人家動粗。他立即被當場人士拉走,而愛爾蘭警方亦已經就事件展開調查,暫時未有任何人被捕。 UFC主席Dana White認為,酒吧打鬥乃天天上演的事情,無需大驚小怪。問題是當你身為名人,這種東西就絕對不可能做。所以McGregor,「你不可以做!」(you can't do it)。

▍請酒不成起爭執

事件發生在今個月六號,地點為都柏林酒吧The Marble Arch Pub。當時Conor McGregor正在興高采烈地邀請其他酒客,免費喝他旗下的威士忌品牌Proper Twelve。當中一位稍為年長的男士,回絕了他的好意。McGregor遂將酒杯放到他面前,再次向對方請酒,結果依然得到相同的回覆。

未知兩人有沒有言語交鋒,只見McGregor跟人碰杯之後,就突然用左拳攻擊該位拒酒的長者,旁邊的人立即將McGregor拉走。從片段所見,遇襲的酒客並未受到嚴重傷害,不過愛爾蘭警方已經宣布,將會協助調查事件。

現時尚未有人被拘捕,亦未知道警方是否撤銷了調查。但可以肯的是,事件令到出名「惹火」的McGregor,再次成為眾矢之的。不少人紛紛在社交媒體上轉載片段,並作出譴責。例如著名搏擊運動記者Adam Catterall,就表示McGregor作為慣犯,居然能夠屢屢擺脫刑責,實在令人感到相當「奇怪」。部分人甚至直斥McGregor為「恥辱」(Disgrace)。

而互聯網上亦出現了很多相關的「迷因」(Meme),諷刺McGregor在今次事件中的所作所為:

至於素來跟McGregor關係友好的UFC主席Dana White,則在接受娛樂網站TMZ訪問時,回應了事件。他認為酒吧打鬥這種事,每天都在愛爾蘭上演,無需要大驚小怪。然而當你是一個名人、一個明星級MMA選手時,就絕對不可能參與(The bottom line is when you're not a regular guy, you're a high-profile guy, and you're a professional fighter, you can't do it. That you can't do):

▍備受爭議的「流氓作風」

事實上, McGregor的個人作風素來就以「流氓」著稱。大概在一個月前,他就於邁亞密,當面搶去並摔壞某個拳迷的手機。正如Catterall所說,最後McGregor不僅逃避了刑責,還反過來提告該位拳迷。

至於上年度他跟Khabib Nurmagomedov的一場比賽,就更加是牽起了全球熱話。他先是在四月份UFC233前跟同伙襲擊Khabib團隊身處的巴士。而在整個備戰過程之間,McGregor還多次取笑Khabib的宗教信仰及政治取態,甚至指責他是恐怖分子:

上年Khabib跟McGregoe的一場大戰,賽前賽後都相當火爆(圖片擷取自http://bit.ly/2Z7A5cr)

雖然最後在十月二人對陣,Khabib以RNC擊敗McGregor,但當下Khabib也立即和McGregor的隊友起了衝突。究竟McGregor未來是修心養性,還是再創新猷,似乎答案相當明顯……