【新聞】McGregor請酒不成繼而傷人　連Dana White都說不

McGregor又出事！這位經常惹火的MMA紅人，日前在都柏林一間酒吧內，懷疑因為請酒遭到拒絕，突然向一位老人家動粗。他立即被當場人士拉走，而愛爾蘭警方亦已經就事件展開調查，暫時未有任何人被捕。 UFC主席Dana White認為，酒吧打鬥乃天天上演的事情，無需大驚小怪。問題是當你身為名人，這種東西就絕對不可能做。所以McGregor，「你不可以做！」（you can't do it）。

▍請酒不成起爭執

事件發生在今個月六號，地點為都柏林酒吧The Marble Arch Pub。當時Conor McGregor正在興高采烈地邀請其他酒客，免費喝他旗下的威士忌品牌Proper Twelve。當中一位稍為年長的男士，回絕了他的好意。McGregor遂將酒杯放到他面前，再次向對方請酒，結果依然得到相同的回覆。

未知兩人有沒有言語交鋒，只見McGregor跟人碰杯之後，就突然用左拳攻擊該位拒酒的長者，旁邊的人立即將McGregor拉走。從片段所見，遇襲的酒客並未受到嚴重傷害，不過愛爾蘭警方已經宣布，將會協助調查事件。

A video leaked of Conor McGregor punching an elderly man in the face over a “whiskey” arguement. pic.twitter.com/NQuhiPCcvs — DailySportsDosage (@OfficalDSD) August 15, 2019

現時尚未有人被拘捕，亦未知道警方是否撤銷了調查。但可以肯的是，事件令到出名「惹火」的McGregor，再次成為眾矢之的。不少人紛紛在社交媒體上轉載片段，並作出譴責。例如著名搏擊運動記者Adam Catterall，就表示McGregor作為慣犯，居然能夠屢屢擺脫刑責，實在令人感到相當「奇怪」。部分人甚至直斥McGregor為「恥辱」（Disgrace）。

而互聯網上亦出現了很多相關的「迷因」（Meme），諷刺McGregor在今次事件中的所作所為：

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至於素來跟McGregor關係友好的UFC主席Dana White，則在接受娛樂網站TMZ訪問時，回應了事件。他認為酒吧打鬥這種事，每天都在愛爾蘭上演，無需要大驚小怪。然而當你是一個名人、一個明星級MMA選手時，就絕對不可能參與（The bottom line is when you're not a regular guy, you're a high-profile guy, and you're a professional fighter, you can't do it. That you can't do）：

▍備受爭議的「流氓作風」

事實上， McGregor的個人作風素來就以「流氓」著稱。大概在一個月前，他就於邁亞密，當面搶去並摔壞某個拳迷的手機。正如Catterall所說，最後McGregor不僅逃避了刑責，還反過來提告該位拳迷。

至於上年度他跟Khabib Nurmagomedov的一場比賽，就更加是牽起了全球熱話。他先是在四月份UFC233前跟同伙襲擊Khabib團隊身處的巴士。而在整個備戰過程之間，McGregor還多次取笑Khabib的宗教信仰及政治取態，甚至指責他是恐怖分子：

上年Khabib跟McGregoe的一場大戰，賽前賽後都相當火爆（圖片擷取自http://bit.ly/2Z7A5cr）

雖然最後在十月二人對陣，Khabib以RNC擊敗McGregor，但當下Khabib也立即和McGregor的隊友起了衝突。究竟McGregor未來是修心養性，還是再創新猷，似乎答案相當明顯……