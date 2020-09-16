格鬥洋娃娃｜ONE最美的模特選手RIKA　從校園欺凌到職業MMA拳手

在本周末（9月18日）舉行的「ONE：萬物新生III」中，日泰混血美女拳手「洋娃娃」Rika Ishige 亦會作賽。誰知道，在Rika 姣好的樣貌背後，原來有著一段經歷校園欺凌的成長故事。

▍日泰混血美女MMA拳手：「洋娃娃」Rika Ishige

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Rika Ishige，格鬥外號是「Tinydoll」（小洋娃娃）。Rika 如今是ONE冠軍賽中最受歡迎的女子選手之一，也是泰國格鬥運動崛起的引領人之一，她擁有姣好的面容，既是格鬥家也是一名模特兒。

她是一名日泰混血兒，在泰國出生及長大。父親是一名日籍柔道家，母親是一名泰國人，姐姐是一名醫生及跆拳道習者。

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Rika 活躍於社交媒體，不時分享個人生活照片及拍一些有趣的影片，吸引大量粉絲關注。她曾與ONE FC 冠軍Shannon Wiratchai 交往，不時以「格鬥情侶」形象出現，但二人半年前低調分手。

Rika 的每一次出場都讓人眼前一亮，既可以是《街頭霸王》里活潑可愛俏皮的春麗，也可以穿著招牌黃色運動裝，打扮成舞動雙節棍的李小龍。對Rika來說，這是一種表現自我的方式，也是一種有效的減壓手段。「當我走進賽場的時候，我喜歡打扮自己，進行Cosplay 來娛樂拳迷，這可以讓我不那麼緊張，減少壓力，冷靜和放鬆下來。在比賽時，我從不給自己施加壓力，只是盡最大努力去戰鬥。」

Rika Ishige 是泰國女子MMA 代表人物之一，她的成長故事鼓勵著無數女性：勇敢活出自己，為夢想而拼搏。因為作為一位女性，她曾在學生時代經受校園暴力，也最終通過格鬥運動和自己的努力走出陰霾，重啓人生。

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▍在欺凌中成長 學習格鬥技自強

學生時期的Rika Ishige 因為面容姣好，又是混血兒，總是被學校里的惡霸盯上，心理和身體上的受傷讓她的少年時期變成了一場噩夢。這也促使她開始接觸格鬥。「最開始他們只是在言語上攻擊我，拿我的名字開玩笑，之後就開始升級到身體上的攻擊，我被推撞，有的時候他們還會扯我的頭髮。」有很長一段時間沒有人幫助Rika，她甚至已經習慣了這種被欺負的生活。

然而當這種霸凌從校內延伸到校外，Rika 意識到自己必須要反抗了。她決定用自己的方式保護自己，Rika 去到當地的格鬥拳館學習格鬥，這就是她格鬥生涯的起點。拳館裡女孩很少，有人覺得Rika 作為一個女孩，練習格鬥很離譜。但Rika 知道，只有自己變得強大，才能擺脫被霸凌的生活，於是她每天泡在拳館裡不斷打拳。

而隨著Rika 的格鬥技能越來越強，Rika 也逐漸建立自信心。「格鬥使我變得更強壯，不僅僅是在身體上，也在心理上。我變得更加冷靜，能更好的控制自己的情緒。」

終於不再有人敢欺負她，Rika和格鬥運動也結下了不解之緣。練習格鬥讓她從困境中走出，Rika 真正成為了一名格鬥運動的引導者，她希望幫助更多身處困境的人走出迷茫，在生理和心理兩個方面變得更加強大。

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▍從模特兒到職業MMA拳手

然而當Rika 開始想走入職業綜合格鬥的道路時，又面臨了極大的困難。當時的Rika 一邊做著平面模特的工作，一遍在老虎泰拳館（Tiger Muaythai）訓練綜合格鬥。信仰佛教的泰國相對保守，有「國技」之稱的泰拳尚且不願接納女子，更別說更具挑戰的職業格鬥。然而當時已經變得強大的Rika 想向全世界證明，女生一樣可以代表泰國徵戰世界！

於是Rika 選擇辭掉模特的工作，把家搬到普吉島，專職訓練。格鬥沒有虧待Rika，因為具辨識度的容貌、甜美的笑容，強大的戰鬥力和爆發力，Rika Ishige 獲得了世界頂級格鬥賽事ONE冠軍賽的關注。2017年，Rika Ishige 終於成為第一位征戰圓籠的泰國女選手，她登上了ONE冠軍賽的圓籠，真正走上世界拳台，一躍成為泰國女子格鬥先驅。

目前，Rika Ishige 的首要目標除了奪取世界冠軍之外，她更希望能通過自身的偶像力量，讓更多迷茫的女孩變得強大，讓所有對女孩有偏見的人望而卻步。就如她所說：「我是一名綜合格鬥女子運動員，我可以是快打旋風裡活潑可愛又俏皮的春麗，也可以是穿著招牌黃色運動裝大耍雙節棍的李小龍，從被欺負，到被崇拜。外表柔弱但不懦弱。令自己變得強大，讓敵人怕你。拼！分什麼男女！」

（圖片來自：ONE Championship）

在接下來ONE將於9月18日在泰國曼谷舉辦的「ONE：萬物新生III」大型格鬥賽事中，Rika 將會迎戰泰國公認的泰國原子量級潛力新星Sunisa Srisen。

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