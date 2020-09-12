【反手握劍】完全違反生理結構的握劍方式　難以揮劈卻可用於突襲

在動漫、電影之中，經常都會出現一些反手持劍的角色，例如《星戰》系列的Ahsoka、盲俠座頭市等。非主流的戰鬥方式讓他們深受觀眾喜愛，連帶「反手持劍」這項特徵也成為了帥氣的代名詞。 在真實的兵器世界，反手持劍的招式並非沒有，但的確比較少見。其用法亦不會像電影般左右揮砍，理由很簡單：因為反手揮劍實在不太好用……

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難以發揮長度優勢

作為人類文明最常用的兵器之一，劍的形制千變萬化，沒有一套嚴格的規範方式。最基本來講，劍是一種中距離的開刃兵器，其長度至少要跟臂展相約。當以一般的正手握法（Forward Grip）持劍時，劍身是處於手臂之前，故此劍身能夠疊加上臂展的距離，發揮長度優勢。而反手握法（Reverse Grip）則將劍身置於手臂之後，無論是使用甚麼招式，距離都會大大縮短，違反用劍的原則。

有人可能會認為，可以用反手握法革開對方的來劍後，再俯前抹劍。然而這個動作亦等同將身軀主動送向對方，假如他的劍刃沒有拋離失衡，他只要稍稍退步我便會自行撞上他的劍尖。相反，如果我是採取正手握法，格擋之後無需埋身，只要調動手臂及腳步就可以進行反擊。

有另一種想法，就是在格擋後改以劍尖插擊對手，這樣就無需撲前身軀，也能利用劍身保持距離。這種做法有一定道理，在下文亦會提到類似的真實技法。但要留意的是，這並非是個一氣呵成的動作。因為若果要順利做出插擊，手肘需要與前臂及後臂處於同一方向（類似於Hammer Fist）。然而反手格擋的動作，本身就會經常拋起手肘及拗臂。難以發力之餘，劍尖亦不會向準對手。因此我要先校正手臂及劍尖的角度，才能再作插擊。除了耗費時間，亦很容易扭傷。此外，某些格擋的動作亦相當危險，例如當對手從下而上削擊時，我就算能夠觸碰到他的劍身，依然很容易會被削中手指或前臂。

反之，正手握法確保了劍尖是向著對手的方向，就算要修正角度亦輕鬆得多，手臂亦能保持自然的水平狀態。

+ 2 + 2 + 2

生理限制發揮

這裡亦牽涉到另一個問題，就是人體的生理結構確實是不適合採用反手握法。以最常用的「米」字型攻擊線路為例，當我以正手握法揮劍時，基本上六條線路都能兼顧到，因為我無須轉動前臂肌肉超過所限制的180度，肘部亦無須拋起。

但若果我採取反手握法，「左上至右下」以及「上至下」的路線，就會超出180度的限制，「左至右」及「右上至左下」亦只能僅僅過關。「下至上」雖然可以勉強發力，但劍柄的重心卻會反過來砸向自己，造成失衡。

相對有用的路線乃「左下至右上」及「右下至左上」，其中「右下至左上」可以加上身體的擺動來增強發力，手肘角度亦最為自然，屬於比較合理的技術。這位YouTuber就相當純熟地，以武士刀循「右下至左上」的路線成功斬蓆：

另一方面，手掌及手腕的結構亦會對握法造成影響。簡單來講，拇指是最具力量的手指，當我們以正手握劍時，拇指可與食指、中指形成一個強力的虎口，不論對揮劍或格擋都大有幫助。相反，反手持劍就缺乏了這重握力，因為最後將力量傳送到刀身的手指，全屬較為力弱的部份，於是很容易就會有脫手的感覺。

至於手腕的設計，亦只容許了由上而下的活動。當兩劍相交時，如果我採用正手握法，很自然就能產生一種向前、向下的抗力。而反手握法卻會讓對方的來劍，順應著手腕向下的慣性，輕鬆突破防衛。

真正的反手握劍技術

那麼歷史上是否存在真正實用的反手握劍技法呢？答案是有。最基本的做法，就是向後插擊。從上文可見，反手握劍的最大問題之一，是攻擊目標經常與劍身經常處於不同方向。而向後插擊就正是反手握劍下，罕有一個攻擊目標與劍尖相對應的動作。它亦符合了手臂及手腕擺動的結構，因此力量可以相對有效傳上劍尖。

剛才以武士刀反手斬蓆的YouTuber，則講解了另一個應當查有實據的用法，就是在跪坐時突然拔刀攻擊。正如前面所述，「右下至左上」乃反手握劍最為合理的揮擊路線。古代日本武士如果帶刀跪座，刀通常會放在地上近手邊的位置。這個時候反手拔刀就比正手拔刀更為快捷，隱蔽性更強。

至於歐洲的武術典籍，亦載有一些反手握劍的動作，其中一種做法就是反手擲劍。在缺少其他武器的情況下，如果劍士想擾亂敵人或者阻截追兵，擲劍可能就是最佳選擇。不同於重心在前端的飛斧，如果以正手擲劍，幾乎等同將劍鋒直接擲向地面。但若果改用反手的方式，就能夠像標槍一般，在飛向對手的同時保持劍尖指向前端，在一定距離下具備穿透力。

另一種歐洲劍術出現過的招式，就是以類似鑿石的原理，用反手握住劍柄末端的圓球（Pommel），然後將劍尖貫穿對手。具體的做法是，當雙方進入交戰距離後，我的前手繼續保持正手握劍，像固定器般確保劍尖是穩定指向對手，後手則改以反手握住圓球，然後施力插擊。

不同於開首提到那種反手格擋再插擊的方式，這種做法其實是在正手握劍的基礎上，再結合兩者的特色。因此我的前手一早就自然地將劍尖指向對手，無須再作修正，而後臂的反手則只需負責發勁，同樣不會拗動。不過這種插擊的距離比刺擊為短，故此要確保雙方的劍交叉後，方可使用。另外為了令後手的力量可以完全貫向劍尖，通常會在擺出上位的劍架後才施出這招。有時甚至會利用對方的上位架式作為平台，穩住劍身後再作插擊：

綜合上面幾個實用的技法，可以明顯見到，反手握劍的確不能夠作為一種主要的握法長期應用。它只能夠在某些特殊的情況下乘機用上。事實上，除了最後一種招式外，其他三個用法都是帶有偷襲的成份。假若對方已經與自己形成對峙狀態，那肯定是以正手握法為先。

當然，如果你只是一心求帥氣，那反手握劍肯定是無傷大雅啦！

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