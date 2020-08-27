天助勇者｜外國情侶研發中世紀遊戲　把著名HEMA主播當成遊戲角色

近日，由一對加拿大情侶組成的獨立商正研發史實中世紀遊戲，名為《Fortune Favours the Bold》（天助勇者）。在遊戲圖中，發現他們具然置入數位著名HEMA主播作為角色，十分盞鬼。你認得他們是誰嗎？

▍遊戲名稱意義及製作團隊

「Fortune favors the bold」中文通常譯作「勇者得助」或「天助勇者」，意思是願意勇敢追求目標的人多半比寧可安逸不變的人更容易成功。

遊戲開發商名為「West Coast Interactive」，是一家位於加拿大的獨立遊戲開發商。工作室由一對伴侶於2017年成立，致力於開發歷史背景類遊戲。Nikki是一名藝術家，負責創造遊戲的所有藝術概念及界面美術，依照中世紀後期的手稿樣式風格去繪畫。Kane則是一名設計師和程式員，負責運用軟件「Unreal Engine 4」來開發遊戲。

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▍遊戲簡介

遊戲背景設定在「百年戰爭」之後15世紀中葉的歐洲。主角曾經是一名士兵，是「百年戰爭」的最後一場戰役的倖存者，精神大受創傷的他回到了英國的家中，可是等候著他的卻是英國另一場動盪風波。

隨著戰爭落敗及社會經濟階層迅速轉變，英格蘭的經濟正經歷著幾個世紀以來最嚴重的衰退，這在歷史上被稱為「大蕭條」。法律和社會秩序日漸崩潰，地方家族勢力日益坐大，事事都以私人方式去解決，包括家族紛爭仇殺。「Percy」及「Neville」是主人公居住的地區的兩大家族，他們將展開爭奪霸權的明爭暗鬥。

在史實中，百年戰爭結束時，大批失業的士兵返回英格蘭，並在當地貴族日益壯大的軍隊中尋求工作。英格蘭由於「Neville」和「Percy」家族等當地貴族家庭越來越依賴其私人傭兵來解決爭端，因此在治理薄弱的情況下轉向了暴力統治。

整個民族很快陷入新一輪的內戰中——玫瑰之戰。玩家將要在這大時代中做出艱難的選擇，投入暴力和陰謀的地方政治，以確保自己的財富？簽下契約成為推動家族迅速擴張的傭兵？還是隔岸觀火，在旁觀望戰火漫延？

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▍開放式玩法 史實還原中世紀武術元素

遊戲目前仍處於開發階段，但單看開發商的遊戲圖像設計，便足以吸引中世紀愛好者目光。

雖然具體操控玩法細節尚未明確，但據現有資料可知遊戲將採取「開放式世界」模式，玩家可以在當中自行選擇故事走向。玩家可以成為一名傭兵隊長，經歷歐洲各國無數次繼任危機，遊走於意大利城市之間的爭執中，讓自己變得超乎想像，擺脫封建社會等級制度的束縛。甚至有機會跟歷史上意大利「Condottiero」、日耳曼「Landsknecht」、蘇格蘭「Gallowglass」等著名的傭兵隊交手。亦可向當地貴族貴族和女士求婚，通過浪漫和婚姻提高主角的地位。

玩家亦可化身武術高手，給當代擊劍大師留下深刻的印象，或者與他們成為朋友，或者與他們進行激烈較量，從而有機會成為武術傳奇。繼而指導貴族子弟作戰，讓他們在決鬥中獲勝。玩家甚至可以成為一名商人，販運大量珍貴的商品，如香料、絲綢、葡萄酒、瓷器等。與有影響力的專業行會打交道。

玩家可從體格、外貌、個性及社會背景等來塑造自己的角色。遊戲的兵器、盔甲、打鬥技術將按照史實重現，並以動作捕捉動畫技術還原HEMA 擊劍大師們的教學指南內容。

▍盞鬼置入著名HEMA KOL角色

在開發商公開的遊戲畫面中，他們更十分盞鬼地把數名著名HEMA頻道KOL化成遊戲NPC，甚至安排一些跟他們真人相關的情節給他們。

這幕重現了Shadiversity 在遊戲中大談城堡防守構造，當中爆出口頭禪「What a shame」。又指要教授弓兵從箭的右側拉弓，加快射擊速度。

這幕重現 Skallagrim 當年的經典主題「End Them Rightly」，又戴上他那標誌性的頭盔。

這幕重現 scholagladiatoria 在討論最佳兵器時經常留意「Context」（背境脈絡），又讓他穿上他現實擁有的那套裝甲。

這幕重現 Metatron 穿上全身板甲，並說著他影片的開場白「Greetings, Noble Ones」。

假如大家對中世紀文化、兵器盔甲有興趣的話，不妨參看一下上述主播的頻道。

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