巨型印度刀被傳為古國王之劍　經查證後另有玄機

最近一張巨型印度刀的照片引起不少討論，有說這把正是印度一位古代傳奇國王的配刀。但事實又是否如此？這麼巨型的刀又有什麼用途？

Khandoba寺院的Khanda Talwar被傳播為Maharana Pratap的劍。圖片來源：網上圖片

印度直身劍 Khanda

這把武器很多人都指是印度直身劍 Khanda，而且外形類似（如柄頭有一條「尾巴」），只是刃位變了彎曲以及只有一邊刃。

Khanda一詞起源於梵語「khaḍga」（खड्ग）或「khaṅga」，源於「khaṇḍ」，意為「破碎，分裂，割斷，破壞」。在印度教經典《梨俱吠陀》中，帶刃武器的詞「Asi」是指早期形式的劍或在戰爭中使用的祭祀刀或匕首。

+ 5 + 5 + 5

Khanda 採用了接近直刃的刀刃設計，劍尖比劍身稍微寬一些。Khanda 的劍尖通常為鈍角狀，因此一般認為Khanda 的攻擊方式以砍劈為主。

儘管刀刃兩邊開鋒，但通常其中一側的部份刀刃會以金屬加固覆蓋。這樣一來可以增加砍擊的威力，二來可讓劍士把手放上去。此外，Khanda具有一個「V形」的兜狀劍格，以及籃狀護手。

柄頭（Pommel）為圓盤形，有時更會延伸出一條「尾巴」或「長釘」。這條伸出物不單可以用作攻擊，同時亦可以當作手把之用，令Khanda 由「單手兵器」變成「雙手兵器」。

古代傳奇國王 Maharana Pratap

這把巨型刀被指是Maharana Pratap的配劍，Maharana Pratap是1952至1957 Mewar的統治者，Mewar即是現代拉賈斯坦邦的一個省，位置為印度北邊。Maharana Pratap象徵著英勇和勤奮。他帶領與莫臥兒王朝作戰，以使自己的祖國擺脫他們的控制，所以被叫作是「自由戰士」。

Maharana Pratap。圖片來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Maharana_Pratap

Maharana Pratap除了是君王，也被指是印度最強大的戰士之一。身高7英尺5英寸、體重超過110公斤，身上帶著360公斤的裝備，其中包括一支重80公斤的長矛，兩把重208公斤的劍和重約72公斤的裝甲。這些數字與現實或有差距，但這些記錄主要是想描述他身形高大。

也就是這種描述，使這把巨型刀與這位巨人拉上關係。

並非文物

但是，按此網站的調查，這把巨型刀並非Maharana Pratap的配刀。圖片中的刀位於印度傑久里（Jejuri）一座供奉Khandoba神的廟中。這把刀與一塊由龜甲製成的盾牌一拼被捐到此廟。但盾牌已於20-25年前消失，只餘下了這把刀。此刀重42公斤、高4英尺，刀上刻有Mahipatrao Laxman和Ramrao Laxman Panse的名字。

這把刀並非用於對打，而是用於作舉重測試。傑久里會舉行一場名為Mardaani的比賽，參賽者必須舉起這把劍（0:57）。

除此之外，Maharana Pratap 的真正配刀，現正保存在拉賈斯坦邦烏代浦市的皇宮中。該宮殿也被稱為Maharana Pratap博物館。

現正保存在拉賈斯坦邦烏代浦市的皇宮中的真正Maharana Pratap配刀，。圖片來源：https://bit.ly/3mFF7K0

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