【武器】F-S戰鬥刀：「近身格鬥之父」設計　二戰部隊必備工具

軍事武器總予人神秘感覺，而短小精巧的匕首，就更加容易讓人聯想起特務、暗殺等符號。二戰期間成立的英國特擊隊（Commandos），便有一款專門應付近身格鬥的匕首，後來更成為了不同特種部隊的制式裝備。 有趣的是，這款風行歐美各國的戰鬥刀，最初竟是在上海設計，由英國人William Fairbairn及Eric Sykes共同製作，故它被命名為「費賽二氏戰鬥刀」（Fairbairn-Sykes Fighting Knife），簡稱「F-S戰鬥刀」。

二戰之縮影

William Fairbairn（1885—1960）本為英國皇家海軍陸戰隊成員，1907年他被委派到「上海公共租界工部局警務處」（簡稱SMP）擔當巡捕。他曾在一場街頭衝突中，被刺入數刀險些送命。康復後他銳意加強近身格鬥的訓練，先後學習過拳擊、摔跤、八卦掌、神道流柔術、柔道等。數年後，他將自己的習武心得，糅合成一套適合軍警人員使用的近身格鬥術「Defendu」，並編寫了數部專著介紹這套體系。

出於對近身格鬥的重視，Fairbairn亦精心研究不同的近戰武器。最後他得出結論，短刀在近距離下最為實用。他遂與拍檔Eric Sykes，在上海設計出F-S戰鬥刀的藍圖，並在1941年交付蘇格蘭廠商Wilkinson Sword Ltd投入生產。同年，Fairbairn與Sykes加入了「英國總務軍團」（General Service Corps），並向英國、美國、加拿大以及聯合軍團的突擊隊，教授搏擊技術。

由是者，F-S戰鬥刀開始在不同的部隊中流行，包括英國突擊隊、英國空降部隊、英國空勤團（SAS）等。其後，澳洲的突擊部隊、美國戰略情報局（OSS）、美國陸軍遊騎兵（United States Army Rangers）都有配備F-S戰鬥刀。時至今日，F-S戰鬥刀依然是多國軍隊的常設裝備，影響力遍布全球。

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+ 6 + 5 + 4

制式的演變

F-S戰鬥刀的最大特色，在其近似冰錐的尖頭設計，刀刃則為兩面開鋒，並呈對稱狀態，彷如一個幼長的等腰三角形。一般來講，刀刃的長度不會超過20厘米，而闊度則不會超過6厘米。至於具體的尺寸和材質，需要按出產的時間、地點而論。

從時間上講，F-S戰鬥刀的演變大概可以分成五個階段。在上海時期的草創階段，戰鬥刀的刀刃只有14厘米長，手柄為木製，並附有一個大概5厘米長的護手。而在二戰初期的原型階段，戰鬥刀的刀刃和手柄都是由金屬製造，外形上則更加接近傳統的中世紀匕首，故又名為「X-Dagger」。從這個階段起，戰鬥刀的握把位置開始刻有滾花狀紋理，增強穩定性。而柄端則增設了一個小圓球，令刀柄同樣具備攻擊力。至於刀身的重心，便是處在握把前方的粗身部位。

自此，F-S戰鬥刀的設計就基本成形，往後的設計都是以此為藍本。1941年，F-S戰鬥刀正式投入生產，所以被稱為「第一版本」（First Pattern）。刀刃長度為17厘米，刀柄扁平，護手則呈S形狀態。不過由於當時生產量不足，這個版本很快作廢。

至於「第二版本」（Second Pattern）的刀刃則長18厘米，闊5點1厘米。護手變為橢圓形十字款式，刀柄上刻有「England」字樣以及廠商的生產編號。其後的「第三版本」（Third Pattern）跟前兩者並無太大分別，不過因為是採用了合金工藝，而不是純金屬煉製，造價更為便宜。而「第三版本」亦可視為「最終版本」，從此各國都是採用這個版本為標準制式。

值得留意的是，有部分國家亦曾按照自身的需要，將F-S戰鬥刀改造成其他的刀款。例如美國將軍Robert Frederick，就在F-S戰鬥刀的基礎上，生產出「V-42 短刀」。另外某些私人生產商，亦因為有見F-S戰鬥刀的龐大需求，而生產出一些新型的版本。例子有1966年的Gerber Mark II。

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+ 5 + 4 + 3

戰鬥原理

正如前文所述，Fairbairn非常欣賞匕首在近距離格鬥時的功用。他曾在其著作《Get Tough》中，講解過F-S戰鬥刀的攻擊原理，從中可以看出它與軍警工作的契合度。

首先，他認為F-S戰鬥刀非常輕巧，用一隻手就能控制好重心，握力亦無須太大。故此相當適合配備其他武器的軍人使用。如果在近距離下未能使用槍械，單手就能夠從身上掏出戰鬥刀反擊。

而按照Fairbairn的教學片段《Gutter Fighting》，由於F-S戰鬥刀的握柄較其他匕首為幼，所以要先以拇指和食指扣住柄首，再以其餘三指輕輕握實。拇指與刀柄成直線，食指向前扣，如同遞卡片的手勢般。至於其基本技法，則與一般短刀相似。如果是與人正面搏鬥，就要壓低重心，屈曲膝蓋並後腳跟離地，以左右挪動的方式劃傷對手。期間刀面必須與地面呈水平狀態，確保揮動時是以刀鋒對敵。

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+ 4 + 3 + 2

當然，F-S戰鬥刀的主要攻擊點，還是在於它尖銳的刀頭之上。雖然其幼長的刀刃並不適合進行砍擊，但在極近距離之下，則可以更容易刺入敵人的身軀，或者完全刺穿頸部的動脈，比一般的割喉更為致命。曾在二戰期間服役的突擊隊成員Stan Scott就認為，F-S戰鬥刀並不適宜採用反手的握法。因為這就意味住要用前臂的力量，以類似Hammer Fist的動作插擊對手。而F-S戰鬥刀的精妙處，就是它可以用極小的力量刺殺敵人。所以他都會採用刀刃向前的姿勢，當接近敵人時，就會用另一隻手拉扯對方，讓他傾前再順勢插入刀尖。由於握刀的手臂無需太大動作，所以極其適合近距離應用，亦更難被人格擋：

F-S戰鬥刀的另一個應用場景，就是在背後押解或恫嚇敵方士兵的時候。Fairbairn認為如果對方反抗，比起扣動手槍板機，將尖刃輕輕前推會更加省時、安全。事實上，在發難的過程間，他很可能就會率先撞上刀尖而自傷。

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現時多國部隊都有繼續應用F-S戰鬥刀，包括法國、波蘭、比利時、馬來西亞、柬埔寨等。而民間的軍備愛好者，則會從藝術角度收集不同的戰鬥刀。各位如果有興趣，可以去到「The Fairbairn Sykes Fighting Knives」這個網站，欣賞不同年代的F-S戰鬥刀，感受近世界歷史的烽煙。