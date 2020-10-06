柔術奶奶｜67歲嬌小老婦勇救好友　靠一招克服體型劣勢制服醉漢

早前，美國一名67歲老婦化身「英雄奶奶」，以柔術擊倒59歲醉漢，成功救出87歲的鄰居好友。到底她用上甚麼招式呢？

▍67歲「柔術老太」勇救好姊妹

據《The Mercury News》報道，南加州一名67歲老婦Lorenza Marrujo 利用自己的柔術技巧，制服一名正襲擊鄰家「好姊妹」的59歲男子。

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事件發生在上周（9月30日），地點是加州豐塔納的一棟公寓。住在那裡的Marrujo 於三樓遇上了喝醉酒的Donald Robert Prestwood。Prestwood 也是那裡的居民，跟女友住在三樓，日常為居民做一些手工活。喝醉的Prestwood 找尋女友不果後，突然向Marrujo 抓過去。

Marrujo 抓起一根螢光黃色的棒球棍，並告訴Prestwood：「退後，否則我就要傷害你」。有見及此， Prestwood 退下來，然後下到一樓，進去了女友母親Elizabeth McCray的公寓。Marrujo 跟屋主McCray 是好朋友，暱稱她 「Mama Liz」。

Marrujo 跟著Prestwood 下樓，並當聽到尖叫聲後，馬上進入Mama Liz 的公寓。當時單位沒有開燈，室內漆黑一片，所以Marrujo打開手機上的電筒，然後看到Prestwood 壓在使用輪椅的Mama Liz 身上。

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Marrujo 只有身高147厘米、體重45公斤，而Prestwood 則高177厘米、體重77公斤。雖然二人體型相差甚遠，但Marrujo 為救出好姊妹，她只好奮不顧身地撲上去。

Marrujo 先絆倒Prestwood，先賞他數拳，再以球棒抵住他的喉嚨。Prestwood 恃住力量優勢，嘗試掙脫坐起，又以雙手掰開Marrujo 的手。這時Marrujo 不得不改變戰術，而潛在的柔術記憶突然被喚醒，使出「屈手指」技術。

原來Marrujo 是一名「柔術老太」。她年輕時在Chaffey College 修讀刑事司法，希望成為一名犯罪現場調查員或律師。與此同時，她在1981年至2007年期間還接受過柔術訓練（原文為Jujitsu，可能是日本柔術），更考獲黑帶資格。她喜歡一邊訓練，一邊聽著Rocky 3的首本名曲《Eye of the Tiger》。她總是獨自旅行，並利用自己的技術屢次抵擋那些想傷害自己的人。她甚至當過保安人員。

我不得不把他的手指向後彎曲......讓他離開她。他在尖叫，因為這是我的技巧之一，彎曲手指。然後我用肘部在他的胸骨上「轟」了兩下。當時他受痛尖叫「你在傷害我」，但我跟他說「我完全不在乎你，你沒有權去傷害一個老人家！」 「柔術老太」Lorenza Marrujo

Marrujo 然後她趴在Prestwood 身上，以膝蓋壓住他的胸口和脖子，再以手捂住他的嘴。警方隨後趕到，以涉嫌虐待老人的罪名逮捕了Prestwood。他以15萬美元保釋金被關進了Rancho Cucamonga 的West Valley 拘留中心。

我需要它（武術），當我遇到危險時以防萬一。我更喜歡被稱為「女士忍者」（Lady Ninja）。我是暗殺高手，假如果我不是疏於練習，我應該能對Prestwood造成更大的傷害。 「柔術老太」Lorenza Marrujo

當地警方贊揚Marrujo的行動：「我認為她非常勇敢，她跳進去救了她的朋友。」但警方補充說，他們更希望人們在這種情況下專注於做一個「好證人」，而不是自己與襲擊者交手。

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▍UFC冠軍Bas Rutten 也曾教授「屈手指」

Bas Rutten是MMA的先驅者，是Pancrase的有名拳手，更奪得過UFC的重量級冠冠。當打時已有幕前演出的他，在退役後亦有繼續演出電影，更當上教練、旁述及節目主持人，人氣有增無減，到現時仍時十分受歡迎的MMA名人。

Bas Rutten 曾在「Barbell Shrugged」的影片中，教授了三招來應對酒吧襲擊：頭錘、屈手指、反勒頸。

UFC冠軍Bas Rutten 也曾教授「屈手指」。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/-wYvro4bce8）

他指當對方對你「劃手劃腳」時，你可以先警告對方不要再做，對方繼續時便可以抓住其手指，再全力拗下去，破壞對方的指關節。可是，當雙方在纏鬥當中，可能較難準確抓住對方手指，所以必須出奇不意。

另外必須指出，「防身術」從來都不是觀看影片便能掌握技巧，即使動作模彷得了，但抗壓應對、臨場反應、距離互動、防身意識、體能等都是缺一不可。筆者建議大家還是好好報讀武術課程，跟隨教練指示持之以恆地練習吧。

假如有機會逃脫的話，還是趕緊逃跑吧。

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