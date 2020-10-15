UFC｜McGregor 終於有新比賽日期　下年1 月將戰Dustin Poirier

經過一個多月的公開談判後，Conor McGregor表示他會接受與Dustin Poirier 在下年1月23日的比賽，但未有透露在哪個量級比賽。

Conor McGregor。圖片來源：Getty Images

Conor McGregor在周三宣布：「我接受，就選1月23日！」他這個推特帖子在寫這篇文章時已經達到了近5 萬個讚，此前McGregor曾要求要在年底前與Poirier重賽，但被UFC主席Dana White拒絕。

McGregor 補充說，他的 「目標」是在德克薩斯州阿靈頓的AT&T體育場舉行比賽。這個體育場又叫「牛仔體育場」，以紀念達拉斯牛仔隊的老闆Jerry Jones：

I accept, Jan 23rd is on!

My goal is to see this fight take place in Cowboy stadium. Proper Style! Jerry Jones is a friend and the stadium can hold our crowd. I will be ready for Texas and Texas will be ready for my fans!

Then Manny. #McGregorSportsandEntertainment — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 14, 2020

Dustin Poirier 早前指會與McGregor來一場慈善賽，現時變成正式比賽，他也樂意迎戰，並立即回應McGregor表示比賽場地就在自己的家附近，而且還和他的生日在同一周：

Close to home for me on my birthday weekend! What weight? https://t.co/xLyWxWgFxh — The Diamond (@DustinPoirier) October 14, 2020

Dustin Poirier (右)。圖片來源：Getty Images

因應肺炎傳播，AT&T體育場將以25％的容量開放，允許超過2萬名觀眾入場。現時UFC正集中在拉斯維加斯和阿布扎比舉辦賽事，在這兩個地方都實施了嚴格的安全措施，以保障比賽能不受影響。假如德克薩斯州能恢復舉辦容許觀衆入場的賽事的話，未知UFC之後會否將其運營基地直接轉移到這裡。

本來McGregor要求在今年年尾前就要和Dustin Poirier 一戰，但明顯因排期問題使計劃有所改變。按McGregor的「等級」，UFC必定會按排他在主賽出戰。但Dana White指，直到年底的比賽都已有排程，最快也要到1月23日才可以讓McGregor在主賽作戰。

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

「我們為他提供了比賽，我們為他找到了日期。今年已沒有空位。我們已經為今年安排好了一切，讓選手們爭奪冠軍。他顯然想和Dustin Poirier 比賽，所以我們於ESPN 給他找了個合適日期。

「他會在1月23日與Dustin Poirier 比賽。要麼這一日打，要麼就不打。」

自從McGregor在1月份擊敗 Donald Cerrone後就沒有再比賽，甚至宣布再次退休。然後他就忙於推動與拳擊冠軍Manny Pacquiao的比賽計劃，與Dustin Poirier 打慈善賽本來亦是想繞過UFC。月前McGregor就表示再次退休的決定完全是因爲UFC沒能為他安排比賽所致，更公開了和Dana White的私人短信以致二人關係惡化。不過只要McGregor乖乖打比賽，一向「向錢看」的UFC大概不會特別介意。

Poirier認爲McGregor之所以點名與自己比賽，可能是因為想在與Manny Pacquiao比賽前，與另一位左架選手先打一場。

【資料圖片】

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