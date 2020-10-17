瑞士摔跤｜中世紀阿爾卑斯山文化　揪褲子贏比賽竟然無獎金

摔跤是世上最古老的運動之一，世界不同地方都有各自的摔跤文化。歐洲瑞士不只有「山區肺」，還有一種歷史悠久的摔跤運動——瑞士摔跤（Schwingen）。它的最大特色是參賽者都會穿上一條「特製褲子」，因此又稱為「抓褲子摔跤」。雖然冠軍沒有現金獎，但竟然有……

瑞士摔跤，又英語稱為「Schwingen」，源自於德語「schwingen」意指「揮動」。這是瑞士當地的民族式摔跤，流行於瑞士阿爾卑斯山德語區。自1855年起，瑞士摔跤被列為瑞士國民運動之一，跟「Hornussen球」及「擲巨石（Steinstossen）」齊名。

▍瑞士摔跤源於13世紀 復興於19世紀

摔跤跟田徑一樣，都可能是世上最古老的競技運動之一。出土壁畫顯示，較具形式的摔跤早在公元前3000年左右便已出現。早在公元前708年，摔跤便成為古代奧林匹克運動會的競技項目之一。及至羅馬時期，摔跤文化隨羅馬軍團推展及歐洲各地。話雖如此，何時才興起瑞士「揪褲子」的摔跤方式，一直沒有確實答案。

最早關於瑞士摔跤的歷史記載，見於洛桑大教堂一幅13世紀的圖畫中，畫中描繪了瑞士常見的抓摔手法。後來到了17世紀初，它演變成阿爾卑斯山文化的獨特摔跤形式，尤其在Emmental、Haslital 和Entlebuch 等地區保留下來。在18世紀的旅遊文獻中，瑞士摔跤已被列為阿爾卑斯山文化之一。

至19世紀，瑞士摔跤從山區普及至城市，成為瑞士德語區十分受歡迎的活動。到1895年，制定出現代的比賽規則。

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▍比賽方式「抓褲子摔跤」

比賽在直徑12米的圓形賽場進行，上面鋪滿了木屑。雙方選手會穿上標誌性的「黃麻短褲」。摔跤手透過抓住褲子邊沿或後方「開口處」，牽制對方行動，並摔倒對方。選手必須至少用一隻手抓住褲子摔倒對方，並使對方雙肩觸地方可勝出結束比賽。因此，大家不時會發現選手被摔後以頭頂地作「拱橋」防守，或是像自由式摔跤選手般馬上胸口貼地。按照傳統，比賽結束後，贏家要給輸家擦拭背上的鋸末。

比賽由三名裁判評判，其中一名裁判站在賽場中。裁判會為運動員給分，清脆投擲勝利會得到最高分的10分。如果比賽結束時還沒有明顯勝負，較活躍的選手會獲得更高分數。

瑞士摔跤不設量級限制，即所有選手都在同一級別作賽。因此，摔跤選手通常都是一些大個兒，而且每位都具有健碩的身型。

瑞士摔跤最重大的賽事是「Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest」，每三年舉行一次。比賽的獲勝者會被宣佈為「國王」，並獲得一頭公牛作為獎品。

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▍「為名不為利」的瑞士摔跤傳統

傳統上，瑞士摔跤是一項男性運動，只有男性才能參加。要到1992年才成立「女子瑞士摔跤協會」。

在服飾上亦有一定傳統，正式瑞士摔跤俱樂部的成員「Sennenschwinger」會穿著深色長褲和彩色襯衫，通常是亮藍色。而業餘級數的一般運動俱樂部的成員「Turnerschwinger」則會穿著白色褲子和白色T恤。

另外，瑞士摔跤具有「為名不為利」的傳統。比賽不允許賣廣告和任何贊助。優勝的選手不會得到現金獎勵，但會得到牛鈴、傢具或牲畜等物品。而在節日比賽裡最優秀的選手會獲得一個花環。在Eidgenössische或全國性比賽中獲得花環的選手被稱為「Eidgenossen」（聯盟成員），國家級的優秀選手被稱為「Böse」（邪惡）。

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