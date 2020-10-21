UFC 254｜Justin Gaethje變化多端的低掃　Khabib目前最大的挑戰

Justin Gaethje的比賽向來緊張刺激，若不是他KO對手，就是被對手KO，絕對令人期待他與對手拳來腳往的時刻。現時戰績22勝2敗中19 KO勝的Justin Gaethje，他其中一項令人注目的技術，正是低掃。在他目前爲止的比賽生涯中，他有3場比賽是以低掃終結賽事，而在其他的比賽中都能見到他以低掃為對手帶來很大的傷害。雖然近幾場較少見他使用低掃，但仍是他不得不提的重要技術。

Justin Gaethje。圖片來源：Getty Images

Justin Gaethje在過去四場賽事全部以KO勝出，分別擊敗了James Vick、Edson Barboza、Donald Cerrone和Tony Ferguson，更成爲了UFC臨時輕量級冠軍。而在今個周末的UFC 254: Khabib vs. Gaethje 中，Justin Gaethje將會挑戰現任冠軍Khabib Nurmagomedov，爭奪真正的UFC輕量級冠軍寶座。就讓我們在賽前跟大家一起回顧一下Gaethje的低掃為何如此有效。

低掃的時機

很多拳手會使用低掃作單一攻擊或試探之用，但其實有一定危險性，假如對方提膝擋腳(Check kick)的話，自己也會承受一定傷害，最嚴重的可以是像Anderson Silva一樣小腿骨折，但當然這機率很小。

因此，很多拳手都會為自己的低掃進行一些鋪排，如先出拳令對方把注意力放在上半身後再出低掃，或者在對方後退時才低掃。除了有使用低掃作單一攻擊外，以上技術Justin Gaethje都會用到，這對偏向搏拳型(Brawler)選手的他來說十分重要。除了以上較為普遍的時機外，他有一些時機更值得分析。

大家都知道，低掃的傷害是累積的，不像高踢可以「一擊決勝負」。這些時機可能可以解釋為何Justin Gaethje的低掃如此有效，同時那麼難防禦。

對應低掃的基礎防守方式，提膝擋腳。圖片來源：Getty Images

作為反擊的低掃

在2016年3月WSOF 29中，Justin Gaethje在他的腰帶防衛戰中對上了Brian Foster。在這場比賽中，Justin Gaethje只用了1分43秒就TKO了對手，用的方法正正是低掃。在比賽中，黃褲的他多次以低掃進攻，如普通的單一攻擊，但都未有過分投入(Over Commit)，或許只是想打亂對方攻擊節奏：

片段擷取自Youtube - https://bit.ly/3dKfCmM

而在整場比賽中，對對手做成明顯傷害的，是他用以作反擊的低掃。例如反擊右手Brian Foster的右拳，就令對方停止追擊：

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因為他不怕跟對手搏拳，所以他會不斷向前壓迫，而在交鋒時，他亦會使用低掃反擊，甚至在對方想出腳反擊時，先轉腳用內則低掃反擊：

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為什麼作為反擊的低掃特別有威力？出拳時，很多拳手會把自己的重心移近前腳，那麼前腳就很難提起來防禦，同時站得較「實」，力量就直接打進了大腿內。而如果像以上Brian Foster因踢技而單腳站立時被人打中，傷害就更大。

情況就如你提起手放鬆，再讓人踢你的手時，你的手會隨著攻擊而向一邊擺動而減少損傷害；但如果你用力繃緊你的手，因為用力抵抗的關係，手及手臂的關節就有可能因承受很大壓力而受傷。

而傷害最大的，是用低掃反擊對方刺拳的時候：

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這一下，傷害就更明顯：

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在此處可以看到，當大腿受傷後，對出拳的影響是很大的。Brian Foster左腿受傷至此，連正常的刺拳都打不出來：

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最後一擊，也是來自於反擊刺拳：

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留意這「最後一擊」，Brian Foster使用刺拳時把重心放在左腳，以致被擊中時，膝關節向內扭，這樣傷害就更大。

纏鬥中的低掃

在WSOF 19時，他對上了Luis Palomino，最後他也是在低掃後終結對手。在這場比賽中可以看到他會在纏鬥時使用低掃。大多情況下，在纏鬥時雙方拳手都想著防禦對方的膝擊或摔技，反而不會想到對方會使用低掃。

同時，因為Justin Gaethje不怕搏拳以及不斷向前移動，這樣會給予對手很大壓力，結果對手很容易就被迫至籠邊，因為不能再向後退，同時站在籠邊也會影響站姿（使雙腳更為平排），這個位置就是Justin Gaethje「發難」的時候，不論是出拳還是低掃。

片段擷取自Youtube - https://bit.ly/35m4LLR

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持續進化的打法

在最近與Tony Ferguson的賽事中，可以看到Justin Gaethje除了低掃外，還加入了很多的拳擊打擊。從賽後統計數字得知，Ferguson的頭部在五回合中合共吃下了Gaethje 100下拳擊，而從重播鏡頭中都可以看到這些拳都非常之重。雖然很難想像Khabib Nurmagomedov會以站立的方式和Gaethje硬碰，但這次依然會是Khabib對重拳抵受能力的一個重大考驗。

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