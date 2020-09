José Aldo｜曾統治UFC羽量級達四年　以打擊技為主導的防摔技巧

在綜合格鬥中,不論你的降服技巧如何厲害,在容許地面拳擊的情況下,處於下方的選手始終會有被重擊受創的風險,於是大多選手都會盡量避免被對手摔倒在地上。最基本的防摔方式就是壓住對手或是以相同的纏抱方式抵抗,但很多時都會演變成雙方在體力上的比併。 為了比較節省體力,不擅長摔跤的選手就開始研究更合適自己的防摔方法,就是在對手抓住自己之前就已經逃脫開去。而在芸芸綜合格鬥選手中,把這種技術發揮得爐火純青的就要數前UFC羽量級冠軍José Aldo。

José Aldo。圖片來源:Getty Images

在近年的MMA比賽中,摔跤型選手(Wrestler,下文簡稱為「摔跤手」) 大行其道。這跟摔跤運動的背景不無關係:比賽的計分方式、大量美國高中及大學的摔跤選手投入MMA比賽、摔跤手可以更有能力選擇比賽位置 (立技還是地戰)、訓練方式令選手適應力強等,都令摔跤手在MMA中有一定優勢。摔跤手經常被喻為打擊型選手 (Striker,下文簡稱為「打擊手」) 的天敵,因為摔跤手能有效控制搏擊距離,又可以把打擊手摔倒或壓在籠邊進行壓制。

早期MMA中的打擊手為了應付摔技,創造出Sprawl and Brawl打法。但當摔跤手適應了Sprawl and Brawl打法,加上摔跤手立技水平有所提升後,打擊手已不能再以Sprawl and Brawl應付其多變的摔技和高壓迫力的比賽節奏,於是在比賽常常處於被動的狀態。

抱摔是綜合格鬥賽中常見的技術。圖片來源:Getty Images

結果,一些用以應付摔跤手的打擊技術、防摔技巧便應運而生。有些選手特別熟悉這些技術的時機及用法,令他們具有很高的打擊能力和極高的防摔能力,而且更有些特別的技巧去反制摔技。當中前UFC羽量級冠軍José Aldo在這方面的技巧可以說是爐火純青,即使到現時為止,在職業生涯中曾迎戰多位摔跤手的José Aldo在UFC的防摔成功率仍然能高達九成。

在José Aldo的防摔技巧中,我們可將它分為「攻擊技術」和「防摔技術」兩部份。

José Aldo的膝擊。圖片來源:Getty Images

攻擊技術

1. 膝擊

在摔跤手突進或下潛(level change)時使用膝擊有三個好處:如果對手站直突進的話,可以做成傷害及阻止對手;如果對手下潛使用抱腿摔(Double leg takedown或single leg takedown)的話,可以膝擊對方頭部;如果打不中對手的話,也可以作阻嚇之用。

摔跤手突進和下潛,無非是想進行纏鬥或使用摔技。膝擊既能有效防止對方縮短距離進行纏鬥,假如打中對手頭部則有機會擊倒對手。就算膝擊打空了,亦能令對手在想使用摔技時有所顧慮 。

其實膝擊落空,可能是因為對手站直了或者距離太遠,而這兩個情況都是對打擊者較為有利的。

WEC 44 - José Aldovs Mike Brown(圖片擷取自Youtube:http://bit.ly/2srtytH)

UFC 142 José Aldo VS Chad Mendes(圖片擷取自Youtube:http://bit.ly/2qOBuIh)

2. 上勾拳

用上勾拳阻止對方的下潛十分普遍。就算上勾拳未能KO對手或做成嚴重傷害,打擊者的後手都已經處於反摔的位置上,不論是推頭,還是作一個underhook把對手的身體勾上來。

WEC 51 -José Aldo vs Manvel Gamburyan(圖片擷取自Youtube: http://bit.ly/2rSlxRP)

3. 低掃

很多打擊手在面對摔跤手時會拒絕出腳,因為使用踢技時單腳著地,缺乏移動能力,同時有被對方抓腳摔倒的危險。但低掃因為起腳不高,被抓的機會相對不大,而且即使被抓住也相對較易著力踏地掙脫。雖然低掃一擊KO的機會很低,看來也沒造成很大的傷害,但其實低掃的傷害是會累積的,能漸漸減慢對方的速度和步法的靈活性。腿部受傷的拳手不能借用大腿把力量傳送到拳頭,他打出的拳會變輕。另一方面,受傷的那隻腳既不能用來踢擊對手,亦難以作為支撐腳,減少拳手的攻擊方式。

因此,低掃踢對摔跤手的影響則更為嚴重。受傷的腳不但減慢了摔跤手的步法,令其難以切去一個適合抱摔的角度,更減弱了其衝前抱摔的速度和力度。

WEC 48 José Aldo vs Urijah Faber(圖片擷取自Youtube:http://bit.ly/2rSlxRP)

防摔技術

1. 推開對手

不想和對手纏鬥和距離過近,推開對手明顯是最簡單方法。但很多練習者跟對手短兵相接後都會選擇進入纏鬥或抱緊對方,但如果對方是摔跤手的話就會顯得不利自己。推開對手除了能拉開跟對方的距離外,雙手前推也能保護頭部和阻礙對手以拳反擊。

UFC200 Jose Aldo VS Frankie Edgar 2(圖片擷取自Youtube:http://bit.ly/2srkZ29)

2. 軸轉(Pivot)

Sprawl (腿向後彈、身體向下壓的一個動作,詳情可按此 ) 後作軸轉(身體轉向),或者前接軸轉,都是Jose Aldo防摔技術的核心,這是一種能有效防禦前衝抱腿摔的技術。在某些MMA規則中,就算對手三點觸地,也可以用膝擊打擊對方頭部。

過去很多Sprawl and Brawl的選手,會在Sprawl後壓在對方身上,然後膝擊對方,令對方為其鹵莽 的衝摔負責。但現在UFC不能這樣做,因對方跪下後就不能膝擊對方,所以摔跤手就算被壓住,也能抓住對方的腳部,再向前推讓對方倒地。但是,在Sprawl後作軸轉便能解決此問題。因為身體的轉向能把對方推向另一方向同時,自己向另一邊繼續移動,對方就算抓也只能抓單腿,同時能令自己離開摔跤手前方位置(抱摔的方向),更易逃脫對方的抱摔。

UFC 142 José Aldo vs Chad Mendes(圖片擷取自Youtube:http://bit.ly/2rSlxRP)

後備方案

當然,世上沒有萬試萬靈的戰術,不論你的技巧如何出色,總會有被對手突破的機會。所以為了在被突破時不會不知所措,纏鬥和逃脫的技巧也不能缺乏操練,這樣才能應付不時之需。

【資料圖片】

