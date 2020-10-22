南非餐廳老闆英勇一招勒暈拐子佬　裸絞為何能夠快速制服對手

武術之道不在於「傷害別人」，反而在於「保護別人」。近日，南非一宗綁架兒童案中，一名拐子佬日光日白在餐廳強搶4歲女童，反被高手老闆一招「裸絞」輕鬆制服。到底老闆用上的是招式是怎樣的呢？

近日，網上流傳一段南非綁架兒童的影片。片中一名拐子佬日光日白在餐廳強搶4歲女童，正當母親無拼命抵擋時，餐廳老闆突然出手，一招輕鬆制服拐子佬。到底老闆用上的是什麼招式呢？

▍南非拐子佬餐廳強搶4歲女童 被高手老闆一招輕鬆制服

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在影片初段，兩名女子跟女童坐餐廳室外座位聊天。突然，一名男子出現在比薩店外，當身穿黑色外套的女子轉身時，該男子跳過欄桿進入座位區。他直奔孩子而去，從兩個女人身邊快步走過，並抓住女童的脖子，然後其中一個女人跳過桌子阻止他。她被男子拉過桌子，她拼命地抱著孩子，另一個女人試圖阻止歹徒。

當時坐在附近的餐廳老闆Dishal Sooku 挺身而出，並試圖阻止歹徒。Sooku抓住歹徒，並設法箍住他的頸部，將其拉倒在地，再以雙腳扣住他的軀幹，在背位以「裸絞」勒昏歹徒。及後更多的人從街上前來幫忙，婦女和孩子都跑到安全的地方。未幾，兩名警察趕到，將制服歹徒的老闆拉開，並逮捕躺在地上的拐子佬。

當時大約是下午4點半，我爸爸告訴我，有一個人向中心跑來，他看起來很可疑。然後，突然，那個人撞到了停在街上的車窗之類的東西。這時，所有在外面的人都轉身去看。 幾分鐘後，他向餐廳跑去，我在他要爬過欄桿時站了起來。我一開始以為他是想偷手機或手提包，但他直奔孩子而去，我才反應過來。 餐廳老闆Dishal Sooku

Sooku說，他第一時間也是唯一的本能就是去救小女孩。

當我看到他伸手去抓孩子的時候，我立刻知道我需要保護她。在那段時間裡，我知道我需要控制局勢和襲擊者，這樣就更容易有人把孩子帶離他很遠。 餐廳老闆Dishal Sooku

原來餐廳老闆Sooku 多年來他接受過不同類型的武術訓練，並擁有自己的拳館「Bushindo Ju-Jitsu」。他說，他的訓練幫了大忙，因為他用一種武術技術制服了嫌疑人。

我在南非的「Jikishin 柔術」訓練了大約12年，這是利用對手自身力量來對付他自己的武術。我制服他的技術叫「裸絞」，這令他放開了孩子，失去意識無法逃脫。 餐廳老闆Dishal Sooku

事發後，Sooku和孩子的家人簡單聊了幾句。「孩子當時歇斯底里，受到了很大的創傷，大家都在試圖讓她冷靜下來。此後我沒有和家人說過話，但我祈禱她沒事。」

Sooku本來想低調匿名處理，但他很快被感謝的信息淹沒了。

我不想讓任何人知道我是誰，也不想讓人知道我來自哪裡，因為我不知道這個人（歹徒）是誰，也不知道他在和誰合作。這可能是一個集團，他們可能會來找我。但有人找出了我的身份，從那時起我就收到了來自世界各地的感謝、支持和關心的信息。 餐廳老闆Dishal Sooku

他又認為對於家長和孩子來說，學習某種形式的自我防衛技術很重要。

無論是研討會還是工作坊，只要能令你保護自己，能夠在這樣的情況下做些什麼的，你都應嘗試一下。 餐廳老闆Dishal Sooku

最後，該名24歲的男子被控以「企圖綁架」和「普通攻擊」。

到底老闆所使用的招式「裸跤」是什麼來的呢？

▍裸絞是什麼？又跟Neck Crank 有什麽分別？

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裸絞，英語為Rear naked choke（RNC），是用手臂按壓對方的頸靜脈及頸動脈，做成腦部短暫缺血及缺氧，以致對方暈倒。因此，裸絞是一個「血鎖」（Blood chokes），屬於絞技的一種。

而Neck Crank 是一個集合多個技術的總稱。只要是扭動、摺疊或以其他方式對頸椎作出壓迫和傷害，就是Neck Crank 。簡單來說，就是對頸椎做的「關節技」。

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（圖片擷取自：https://bit.ly/3cvVx1E）

Neck Crank並不只是會讓人疼痛這麼簡單，例如在UFC 229 中Khabib 降服McGregor 的Neck Crank。除了是在按壓McGregor 下巴的關節（顳下頜 - TMJ）和肌肉（嚼肌 - masseter muscle）外，同時也對其頸椎做成壓力。如果Khabib 繼續施力的話，可以對這些關節做成很大傷害。而在下壓的情況之下，頸的氣管和血管也會同樣受到壓力，因此也可以令人暈眩。

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