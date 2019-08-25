【戰武傳奇/伊薩克】武士遇上騎士　歐洲三十年戰爭為題材的漫畫

「武士」是古代日本最具代表的人物，身披盔甲，頭戴鐵兜，手執武士刀、和弓的形象，往往給人一種強悍而神秘的感覺。「騎士」則是中世紀歐洲最具代表的人物，身穿金屬板甲，騎著戰馬，手執長槍向著敵人衝鋒的形象，又是另外一番風味。

不知大家有沒有想像過，假如「日本武士」遇上「歐洲騎士」的話，到底會發生甚麼情況呢？日本漫畫《伊薩克》（台譯：戰武傳奇，日文原名：イサックISSAK）便以此為題材，發展出孤身獨闖歐洲三十年戰爭的日本傭兵故事。

▍故事大綱及背景︰東西方兩場影響後世的戰爭

《伊薩克》以十七世紀前期的歐洲「三十年戰爭」（1618年–1648年）為主線故事背景，配以日本「大阪之役」（1614年12月－1615年6月4日）為副帶出主角伊薩克（豬左久）前往歐洲的因由。

簡單介紹一下，三十年戰爭是一場間接由「宗教改革」引起的戰爭。馬丁．路德於1517年發起的宗教改革運動使全歐洲分為天主教和新教兩大陣營，而神聖羅馬帝國（下稱「帝國」）亦不能倖免，諸侯在信仰上分成兩派。



事緣於在1583年，帝國兼波希米亞國王魯道夫二世不單將宮廷遷到波希米亞的布拉格，並對那裡的新教徒採取寬容態度。1611年魯道夫二世的弟弟馬提亞斯繼位，令其堂兄斐迪南二世擔當波希米亞國王。斐迪南二世是一名狂熱的天主教徒，於是他對波希米亞的新教徒進行大規模的迫害，大力壓制新教徒各種權利。結果1618年5月23日，發生了著名的「布拉格拋窗事件」，布拉格的新教徒發動起義，衝進布拉格城堡並以侵害宗教自由的罪行為由把帝國大臣拋出窗外。翌年，波希米亞宣布獨立，三十年戰爭正式展開，及後更由帝國內戰演變成捲蓆歐洲的大規模國際戰爭。



「大坂夏の陣図屏風」。（圖片來自：http://bit.ly/2KSB507）

而「大阪之役」可稱為日本戰國時期最後一場戰役，是江戶幕府在「關原之戰」後為進一步消滅豐臣家而發起的戰爭。伊薩克（日名：豬左久）跟洛倫佐（日名：煉藏）同從師於火槍大師芝草佐平，芝草奉德川家康之命製作了兩柄高效遠距火槍「信」和「盡」，並把量產之法刻於兩者之上。可是，洛倫佐沉醉於紛亂的殺戮中，深知大阪一戰結束後日本便會歸於平靜，於是試圖奪走「信」「盡」前往歐洲，卻被伊薩克撞破搶回「盡」。伊薩克為了奪回「信」，便隻身越洋至歐洲，成為傭兵追蹤死敵身影，欲一報「恩」「仇」。

在漫畫中，作者大量用上史實人地物名稱加以編撰，大大增加歷史感。例如漫畫第一話出現的「攻城惡魔」傭兵隊長斯皮諾拉，便是真有其人，是那時代最偉大的將領之一，同時也是西班牙軍事史上最偉大的將領之一。其他歷史人物，諸如腓特烈五世、羅森海姆、帝國英雄華倫斯坦、長谷川藤広等，都以不同形式出現。

▍戰爭場面宏大 中世紀兵器琳瑯滿目

在故事中，主角是一名「超級狙擊手」能夠以火槍擊中170米外的目標，同時他亦是善戰的武士。可是，作者並沒有過份神化主角，主角還是有所謂的弱點，面對敵人衝鋒時還是會失準和受傷。因此，大致上而言《伊薩克》是一部現實向漫畫，尤其在戰爭場面及兵器上更為用心。

十七世紀的歐洲正值火器、冷兵器混用的年代，，大型火器還只多數用於攻城戰上，火器應用尚未到達宰控戰場的水平，冷兵器及盔甲還有一定發揮空間。例如在漫畫中出現的騎兵早已不再是大家幻想中的模樣，一整排身穿整套板甲的重裝騎士，反而更多是只穿胸甲的騎兵或是輕裝騎兵（如馬扎爾驃騎兵、斯拉夫騎兵等），因為在面對日漸成熟的火槍下，板甲的防護性能經已慢慢趕不上火器的威力。



另一方面，漫畫中大量描繪了中世紀的各種兵器。有近戰用的刺劍、彎刀、大斧等，有遠距離近戰的長槍、瑞士戟、長柄戰斧等，有遠距離射擊的弩箭、火槍、騎弓、早期手槍等。對於喜歡中世紀兵器的粉絲而言，絕對是「大飽眼福」。甚至在第五回王子單挑中，更仔細刻劃了破甲王公爵盔甲上的「托槍架」部分。在對甲作戰中，伊薩克亦針對合理的弱點下手，而不是胡亂砍劈一通。

話雖如此，漫畫在一些戰爭細節上卻有點美中不足。例如在攻城戰下卻教長槍兵拿著長槍列陣至對方城下，軍隊裝備過分統一齊整，槍桿被輕易砍斷等。

總括而言，《伊薩克》在史實兵器刻劃上已經比不少騎士漫畫優勝很多，加上它在戰術、戰局布置亦花了不少心機，所以可算是值得推介之作。假如你對騎士、武士深感興趣，又喜歡歷史類題材，相信《伊薩克》一定能夠滿足到你。

▍《伊薩克》基本資料：

伊薩克（イサック），台譯《戰武傳奇》，是由日本漫畫原作家真刈信二原作，DOUBLE-S 作畫的歷史動作漫畫。在2017年起於在講談社的《月刊AFTERNOON》連載。

