【武士刀】細訴千年工藝匠心　戰爭模式帶動鑄刀技術變革

大家好！我是編輯K。日本刀是日本武士的象徵，大家受到影視文化的影響，根深蒂固認為日本刀是無堅不摧的戰場砍殺兵器。小編早前參加了由千月堂主辦，日本戶山流居合道連盟三段劍手張志華先生主講的【電光影裡斬春風 淺談賞析日本刀】講座，當中卻述說了一段日本刀由工藝品到戰場武器，交織輪替發展的演變史。

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是次講座分三部份，主講者從認識日本刀、日本刀分類和日本刀的歷史流變為切入點，分享如何可鑑賞日本刀，這次小編節選分享的是歷史流變這部份。

日本刀的興衰與歷史發展有關，早年是戰爭模式影響鑄刀技術發展，後來則是由實用品到藝術品交替轉換的過程。

1668年的日本士兵畫像。（Getty）

平安時代日本鍛刀技術銳變

據考古研究所知，日本早於彌生時代（前300-250）便已有石刀應用在戰鬥中。公元四世紀青銅技術從中國傳入日本，當時日本刀以「直劍」形狀為主，主要為貴族用品，並在奈良時代引入中國製造的唐大刀或仿中國樣式的唐樣大刀。

去到平安時代（794-1185），日本刀發生蛻變，「反」（見圖）（編按：刀身呈弧形部位）開始在刀身出現，鎬筋（見圖）採用新的幾何設計，讓開角角度更大，刀身更有利做出劈擊。張志華表示，據日本較流行的說法，流行於東北及蝦夷的蕨手刀，刀刃朝上而刀柄有所扭曲，是「反」的早期形態。朝廷派遣的坂上村麻呂在征蝦夷過程中，將這種流行於東北的造刀技術融入當時流行的唐刀技術中。這時期流行馬上戰，弓鬥以外，兩騎的刀鋒交戰為重要戰鬥模式，但傳統直刀不利武士在馬上拔刀，所以引入「反」的弧度設計，讓武士更方便在馬上拔刀作戰，騎兵亦輔以馬匹的衝刺動力，以拖劈的形式來發揮刀的殺傷力。太刀成為戰場上的主要兵器，直到安土桃山時代（1568-1600），密集步兵戰日漸普及，用於騎兵的太刀才開始沒落。

江戶城下町促進刀匠交流

戰國末年到江戶時代，武士刀開始朝藝術品的方向發展。豐臣秀吉頒佈了刀狩令，明確地規定武士的佩刀特權，社會日漸穩定，武士刀被亦賦予新義。刀匠在太平盛世下把武士刀變成藝術品，更講究外觀設計，讓武士刀更有收藏價值。當時官府亦指定了鑑別武士刀的專家，給每一把獲鑑定的武士刀發出「折紙」 （證書）。

經歷了江戶時代二百多年安定繁榮，一些新發展更促進武士刀朝工藝品發展。江戶時代，城下町大大發展，大名向江戶幕府朝覲（臣子上朝謁見君主）的參覲交替制，讓大名及其隨員需要頻繁上京，在此路程中就促進了沿途經濟物流。在江戶時代以前，日本主要的五個鑄刀點，分布於全國幾個重要鐵和碳的資源區；但江戶時代，物流日漸暢通，刀匠在江戶和大阪等大城市的城下町駐紮時亦不愁生產物料短缺，他們在城下町聚居也能互相交流技術，提升整體鑄刀技術水平。

江戶時代的物流發展，促進城下町發展，町內不同地域的刀匠亦開始交流技術。 (metmuseum.org)

可是，武士刀朝藝術品方向發展，變成身份和裝飾象徵時，雖然豐富了刀身的美學，但卻犧牲了刀的實用價值，當時不少武士刀都是外表亮麗，但劍身長厚不足，未能用來斬擊。江戶中後期，刀匠水心子正秀（1750-1825）反思這個問題，強調刀具的實用性和保護自身的功能，他通過寫作和教育打破主流武士刀等同工藝品的看法。他的弟子固山宗次、大慶直胤等成為幕末著名刀匠，武士刀再一次變為強調實用的武器，這理念在幕末新選組和反幕的維新志士間得以生根發展，讓武士刀在幕末再一次成為用作戰鬥的兵器。

德川幕府末年，武士刀再一次被強調應為實用武器。（Getty）

到明治維新（1868-1911）頒行廢刀令後，禁止人民私下復仇，刀匠生計受到極大打擊。尤幸明治天皇十分愛刀，在朝廷引入美術作家彰顯制度，包括刀匠在內的多種傳統工藝都獲政府保育推廣，造就了月山貞一、宮本包則一班著名刀匠，當中月山貞一的家族更是世襲為皇室造刀。

靖國刀匠鍛鑄高級軍官用刀

昭和年代（1926-1989）日本擴展在亞洲的影響力，對外戰爭頻繁，日本刀又被提上到「實用武器」的討論中。早年日本政府在陸軍引入西式軍刀術，但發現未能有效運用，於是重新參考日本刀形制改良軍刀，把傳統太刀改做為軍刀 （94式軍刀）。日本刀匠兼國會議員原彥三郎等，於靖國神社建立東京日本刀鍛煉會（1933），目的是鍛造傳統日本刀供戰時高級軍官使用，由於會內每一名刀匠名前都有一個「靖」字，因此又稱為靖國刀匠。這群刀匠以高規格和精工打造了8000多把靖國刀，兵器以外亦成為軍官身份象徵。

二戰以後，日本實行嚴格刀匠登記制度。（Getty）

戰後盟軍看守時期，日本禁止民間製造冷兵器，一直到1953年解禁，並引入登記制度。當時政府頒令所有刀匠都需要登記執照才可執業，每個月只可鍛造2把長刀（太刀、打刀）或3把短刀，每把刀亦要在警處登記並獲發證明書，而早年的證明書更會詳列歷代刀主。

張志華表示，當代鑄鋼技術相比起傳統技術，已大大提高金屬品質和硬度，但日本依然採用傳統的人工折疊法打鋼，讓日本刀保留了傳統的刃紋和工藝美，這是機械大規模生產所不可替代的。

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