Anderson Silva UFC最終戰吞敗　重溫一代傳奇蜘蛛人的技術演變

昨日巴西傳奇MMA拳手Anderson Silva以45歲之齡再度進入UFC八角籠，結果在第四回合被Uriah Hall TKO擊敗，成為近7年來第7場敗仗，令小編不禁感到一陣唏噓：「其實他已是一位不爭的傳奇，根本不用再證明什麼⋯⋯」 且讓我們從他的技術改變入手，重溫一下Anderson Silva的傳奇故事。

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十四年前，Anderson Silva 以一記膝擊，KO了當時冠軍Rich Franklin，開始了他對UFC中量級長達6年的統治，並成為了MMA 其中一位傳奇拳手。其實Anderson Silva 並非像 Israel Adesanya一樣，在年輕時已為人熟知。相反，他要到31歲才首次出戰UFC比賽，是一位經過尋找、改變、歷練，最後成為「大器晚成」的傳奇拳手。然後再從他的技術改變入手，說一下這一位傳奇人物。

▍UFC制作回顧影片 細數Anderson Silva傳奇成就

生於巴西東南部，天性樂觀的Silva尋找到人生方向，更慢慢由跆拳道和拳擊，延伸至學習泰拳、柔道、巴西柔術和卡波耶拉，奠下日後成為MMA史上最偉大的中量級拳王基礎。Silva在1997年於巴西展開職業格鬥生涯。在2000年出戰由巴西格鬥組織Mecca舉辦的首屆Mecca Vale Tudo賽事中，他於兩回合後以點數不敵對手輸掉，吞下職業首場敗仗。若果Silva當時就此放棄，自然就不會創下後來在終極格鬥冠軍賽中量級賽事，2457天的史上最長連勝紀錄。

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在2001年，Anderson Silva 進軍日本，出戰在東京舉行的「修斗2」比賽。Silva首戰便擊敗日本拳手加藤鐵史，令日本拳迷認識到這巴西拳手的實力。同年8月，Silva 迅速得到挑戰時任修斗冠軍櫻井速人的機會，更成功奪下修斗中量級腰帶。修斗一戰使Silva在日本聲名大噪，自此他成為日本經典賽事PRIDE 的常客。

2004年，Silva 首次出戰英國MMA賽事「Cage Range Championship」，擊敗東道主拳手Lee Murray成為Cage Rage中量級冠軍。三度成功衛冕後，Silva 終於在2006年獲得在UFC出賽的機會。在UFC 首秀中，Silva 便以膝擊KO對手，奪得「KO of the Night」獎金及挑戰冠軍的機會。

在2006年10月14日，Silva 再次使出致命的膝擊，擊倒時任冠軍Rich Franklin，成為新一任UFC中量級冠軍。從這一天起，Silva 正式開展他2457天的史上最長連勝紀錄。

多年以來，Anderson Silva 創下多個UFC記錄：

最多「KO of the Night」（7次） 最長連勝（2457天、16次） 最多中量級冠軍賽事（16場） 最多中量級冠軍賽勝利（13次） 最多中量級冠軍衛冕/連續衛冕（10次） 最多冠軍戰終結（9次） UFC史上最多KD（18次） 最多冠軍戰KD（10次） 最多冠軍戰KO（7次）

▍Anderson Silva 歷盡打法改變 成就MMA傳奇

圖片擷取自http://bit.ly/2TLDX0H

Anderson Silva在生涯初段是Chute Boxe的拳手，在那時他已經有很好的打擊能力。他帶著9勝1負的戰績進入PRIDE，但他當時並非什麼有名的拳手。讓他進入大家眼簾的代表作，是當時飛膝KO掉「浪人」Carlos Newton。

Chute Boxe的打法在Wanderlei Silva中份外明顯。Wanderlei Silva身材不高、勾拳打擊力十足，面對他的亂拳，很多選手都只能防守或向後移動，就算在Wanderlei Silva出拳時作出潛摔，身材不高的他因重心較低，也能快速用手下向上勾著對方的腋下、或者用Sprawl來防止被摔。而且Chute Boxe的拳手出了名膝擊好，一次失敗的摔技換來的可能是數記重重的膝擊。

不過，Anderson Silva身形修長，就算壓低自己，往往也會比對方高。而較為正身的站姿，如果沒有Sprawl開來，對方就算第一下潛摔抓不到，也可以調整角度再推，而得到上位。在敗給高瀬大樹的比賽中就很明顯了。

當時的Anderson Silva心灰意冷，甚至想不再打MMA比賽。結果，讓他繼續留在賽場，最後成就大業的，則是Brazilian Top Team 的「牛頭人」Antonio Nogueira 。

轉會到Brazilian Top Team後，Antonio Nogueira 要求Anderson Silva全面投入，因此Anderson Silva也離開了當時的快餐店工作。在Brazilian Top Team，他的技術變得更為全面，但也不是完全沒有敗績，例如被長南亮用Flying heel hook降服。

同時也有打出著名KO，就如擊倒Tony Fryklund 這記由下而上的外向肘擊。

在UFC的第一場比賽，Anderson Silva 對上了Chris Leben，勝方將會成為中量級冠軍挑戰者。這場比賽，開啟了「蜘蛛人」稱霸6年的時代。

Anderson Silva 在新的指導下，增加了許多的橫移與後退，而且也由主動攻擊變了更注重反擊。Chris Leben向前移動，Anderson Silva 橫移反擊；為了追上後退的對手，Chris Leben只好更多的向前移動，但就「撞向」了Anderson Silva的拳。

最佳例子，就是Anderson Silva 以一個看似威力不大的拳，KO了那時已經受傷暈眩的Forrest Griffin。

這是因為Anderson Silva的拳變得很重？不完全是。更大的原因是Anderson Silva 抓到了對方向前的時機，讓對方向前的力，與自己的拳相撞(collision)。打擊技就是要製造相撞的機會，而這方面Anderson Silva是天才。

而八角籠的角比檑台的角度數更大，也代表後退後橫移有更多的空間。同時，變了著重反擊的Anderson Silva，因為不用自己不斷突進搶攻，就有更多的時間去阻止摔技。Anderson Silva會為自己加入那麼多花招，也是因為想對方突進然後打反擊所致。

▍找尋合適自己的風格 Silva請不用再次證明傳奇

要說他的著名比賽和技術，大概可以再寫幾篇文，例如最後一回合靠著三角絞降服Chael Sonnen，以直踢KO Vitor Belfort 讓直踢「重出江湖」，都是他的重要事蹟。

Anderson Silva為所有武術研習者上的最重要一課，並非各個技術的運用細節，而是尋找最合適自己的風格與方式，才是成功的關鍵。武術與搏擊是很務實的，適合的就留下來繼續使用，不適合就要再去學習、尋找與嘗試。有時行不通並不一定是方法有問題，可能只是單單不適合自己；相反，有時別人行不通，也不代表你做不來。

Chute Boxe的打法和訓練孕育了各個好手，只是剛好未能發揮Anderson Silva 而已。一個人合適那一種風格，跟自己的身體、性格、技術、喜好有關，如果有老師能一一指導當然是好，但老師再好，最終靠的也是自己不斷去學習、尋找與嘗試。

一代傳奇並非一朝一日可以煉成，Anderson Silva 的傳奇也是經過長年累月的摸索、改變、歷練才得以成功。可是，即使再強的拳手亦終有不敵歲月磨蝕的一天。眼看一位傳奇拳手在籠中遭受擊倒，拳迷心中不是一般味兒。

「其實Anderson Silva 已是不爭的傳奇，已不用再證明什麼了⋯⋯」

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