【名家】意拳．王薌齋：廢除套路創國術先河　樁功為基培養意與勁

作為一門較為晚出的中國武術，意拳一直都頗具爭議。一方面，它桃李滿門，學生遍布全球；另一方面，它的創始人王薌齋曾多番批評其他拳種，亦留下了許多尚待考證的事迹。今天【武備志】就向大家介紹一下這位充滿傳奇色彩的意拳之祖。

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少負盛名 內家才俊

王薌齋，原名尼寶，又名宇僧。光緒十二年（1886），出生於河北省深縣魏家林村。深縣民風強悍，民多習武且名家輩出，河北形意拳兩大巨匠——劉奇蘭和郭雲深便俱為深縣人。由於王薌齋幼年體弱，又患哮喘，家人恐其不壽，就在８歲那年將他送到郭雲深處學拳。

從學四年，王薌齋盡得郭雲深真傳，其中尤以樁功最為精湛。1903年，王薌齋奉師命所托，前往保定替師兄開設的鏢局壓場。在鏢局的日子裡，王薌齋盡現自己的拳學天份，不僅令師兄弟們大開眼界，亦使他在武術界中嶄露頭角。

1913年，時年28歲的王薌齋已經聲名鵲起，被獲邀到北洋軍閥皖系將領——徐樹錚（1880－1925）的官邸，與各派高手切磋交流，包括李派太極拳創始人李瑞東（1851—1917，外號「鼻子李」，擅使太極五捶）。同年，王薌齋出任陸軍部武技教練所教務長，並與尚雲祥、孫祿堂等宗師同列該所教練。

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意拳之祖

1918年，武技教練所因政局變動停辦，王薌齋遂負笈南游。據聞他曾登嵩山少林，跟寺內僧人交流心意六合拳。他亦拜訪了湖南心意拳巨匠解鐵夫，更先後多次負於他手。不過解鐵夫卻很欣賞王薌齋的身手，決定與他成為莫逆。

1923年，王薌齋隨徐樹錚前往福建，拜訪縱鶴拳名家方怡莊。兩人言談甚歡，最後亦有講手切磋，結果為王薌齋四勝六負。雖然落敗，但這卻加強了王薌齋的求學之心。兩年後，王薌齋再向淮南拳術名家黃慕樵學習「健舞」，正式為自己的拳學風格定調。

1928年，王薌齋應中央國術館之邀，遠赴杭州、為「國術游藝大會」任評判委員。途中再跟各路名家交流，其中王薌齋最為欣賞習練六合八法拳的吳翼輝（1887—1961）。據王薌齋描述，他在國內參學萬里、拜見拳家近千人，真正懂拳的只有解鐵夫、福建方怡莊及上海吳翼輝。正是與這些拳家的交流，讓王薌齋終於悟出了「意拳」，並在同年撰寫了《意拳正軌》。

【意拳以樁功聞名，香港拳學研究會的伍智恒師傅，便在疫情期間便為我們製作過一條樁功的講解片段】

正是這番言論，讓王薌齋飽受武術界批評。不少人指責王薌齋根本不是郭雲深的關門弟子，而他報稱的「戰績」亦不盡不實，無資格開宗立派。王薌齋的諸多事迹，包括折服尚雲祥、大敗西洋拳王英格等，亦確實有待商榷【註一】。

無論如何，王薌齋依然堅持己見，並在《意拳正軌》的基礎上寫成了《大成拳論》初稿。之所以名為「大成拳」，是因為有記者形容王薌齋拳技突破傳統、集百家大成。王薌齋在書內批評，中國武術不講對戰、徒具形式。若然要有所進步，必須以站樁為核心，再輔以推手及拳擊訓練。這種重視技擊的態度，讓王薌齋在遭受批評以外，亦招收了一班熱愛搏擊的弟子。當中較為著名的有趙道新（1907—1999，曾經啟發日本拳家澤井健一創出「大氣拳」）及姚宗勛（1917—1985，意拳中興之臣，曾多次替王薌齋接下挑戰）。

新中國成立後，王薌齋將拳學重心由技擊轉向養生。他積極研究如何將站樁功法，變成一套可讓民眾受惠的健身術。1961年，河北省衛生廳廳長聞先生名，聘請王薌齋到保定中醫醫院工作，教授養生樁治療各種慢性疾病。而這亦是王薌齋人生最後一頁。

兩年之後，王薌齋病逝於天津，享年78歲。雖然他一生充滿爭議，但若單論傳播拳術，卻無人敢否定他的成就。時至今日，意拳習者早已遍布世界，香港早在八十年代便成立了意拳研究會。而香港拳學研究會的伍智恒師傅，則是師承意拳的葉希聖先生。

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【註一】有形意門人質疑，王薌齋當初只是在郭雲深墳頭蓋了頭，就把自己當成他的關門弟子。至於拆服尚雲祥一事，在當年就頗為流傳，情形可參見台灣武術家周劍春先生的文章《憶民國37年在北京蒐集國術史料所見所聞》