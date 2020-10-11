國術雜談．形意拳｜崩拳要點並非直來直往　重心運用才是力量所在

但凡對中國武術有興趣的朋友，必定會聽過「半步崩拳打天下」的說法。幾乎任何關於形意拳的文藝創作，都是由崩拳一式展開。事實上，崩拳確實是最能反映形意拳勁的基礎招式之一。然而，它的威力究竟在哪？修煉的要旨又是甚麼？ 文章作者：貍奴 【武備志】編輯團隊校對

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練勁與練招

受動漫小說影響，每逢談論崩拳，大部份人的第一印象都是剛猛而且直來直往，即所謂的「硬打硬進無遮攔」。即便是套諸現實，也一定要像套路般打得夠直，並且擊人中節，才能稱得上是崩拳。

然而筆者則想先問一條問題：在形意拳的五行十二形之中，有哪一式是可以直接過渡到出拳發力的動作？又或者，如果我只是想學習搏擊運動的方式，是否有必將五行十二形學全？在武術發展蓬勃的當下，箇中的答案相信是顯而易見。事實上，形意拳的部份招式，例如龍形、蛇形、雞形等，若然沒有經過進一步拆解，根本沒可能應用到任何的實際情況。

由此推論，五行十二形的本質並非出拳發力，而是培養習者不同的身體能力，好讓他們之後再透過相應的訓練，完成搏擊練習的轉化。這個過程，筆者認為就是傳統武術中常言的「養勁」。

【形意拳中的五行十二形圖示】

+ 6 + 6 + 6

既然崩拳同為五行十二形的一員，那麼它所承擔的功能，也應該是「養勁」而非發力。雖然在結構上，它十分接近出拳發力的動作，但習者不應該被其外形所左右，誤解「直來直往」就是崩拳最核心的準則。它其實只是訓練身體能力的其中一種方式，到實際應用起來從不應限於直線或者前進。

那麼，崩拳的修煉關鍵究竟是甚麼？我認為就是身體重心的移動。

打人如走路

一如許多的傳統武術，歷來對於崩拳的演繹，各家各派都有不同說法。但有一點應當是共通的，就是對比起其他的拳式，崩拳比較少出現左右換步的動作。基本上無論前手抑或後手出拳，後腿的三體式步依然維持不變。就算是以「狸貓倒上樹」換身後，重心也繼續落在原先的三體式上。由是者，崩拳向前進時，兩腳不單要「邁步必跟，退步必撤」（這點也貫穿整套五行拳），而且還迫使習者以後腳作支撐，向前微微剷跳。其間，如果習者能夠保持架式工整，身體就可以整合成一架有力的貨車，讓重心完整地往前撞。相反，假若架式散亂、身體又太緊張，力量就無法送向前。這就是崩拳真正考工夫的地方。

以下這條由加拿大楊海老師示範的崩拳片段，勁力工整、技法純熟，可以視為崩拳動作的參考範本之一。今天封面圖片的身影，便是取材自此片：

身架工整 出拳放箭

因此練習崩拳時，習者的關注點並非出手是否夠直，甚至也不是步伐是否跳得夠遠。而是在剷跳的瞬間，維持著三體式樁架的各項要點，包括雞腿步、鬆肩、頭頂、塌腰、偏身、目視前方等等。當做好這些要求，習者就能感受到身體產生出一條中軸線。向前剷跳時，就不再是單純移動軀幹，而是將整條中軸線水平地往前撞，亦意味著習者成功調動起全身的重心。

當然，如果身體僵緊，不懂得將身體各個部位的力量整合，就算成功調動重心，也不能發揮出有效的打擊力。因此崩拳修煉的第二個重點，就是要在重心移動的過程間，加入不同的合力。

將這個比喻套用到實際的動作，習者剷跳時不只要向前邁進，同時要明確有一種向上升起的感覺。另外如同基本的出拳方式，腰部亦要隨之轉動，不能因為重心不穩，而放棄轉腰。當做好這幾個細節以後，習者就會發覺身體（尤其背肌）產生一種摺疊的張力，出拳的力量便由這種張力所提供。傳統所謂的「崩拳如放箭」，便是作此解。箇中的核心，其實在於拉弓（背），而非放箭（手）。

形動意動 重心為先

從上可見，崩拳之所以會成為形意拳中，最受人注目的招式之一。原因在於它能夠在剎那間，將習者的身心意整合成一體，藉此發揮出撞擊般的威力。而練習崩拳的真正目標，便是從中體驗重心的變動，以及身體上下摺疊的合力。出拳的線路及位置，倒在其次。

事實上，筆者認為，崩拳套路最初被設計成在中路出手，目的亦是要令習者更有效地體會重心的移動。蓋因如果手上向揚，或者以平拳擊出。手臂的力量就會完全放出，但如果將其置於中間位置，它就可以形成一種被軀幹推動的感覺。若然習者如實感受到，拳面被身體的中軸線，像榔頭入楔般貫向前面的目標，那就算合格。

日後再過渡去搏擊練習時，就毋需再執著於出手直線，或者維持三體式的結構。只需要保持重心的完整，以及懂得運用身體的合力便可。但這一切都要有紮實的崩拳基礎，才能化成慣性發揮出來。

總結

以上只是筆者的個人淺見，而當中亦沒有進一步申明，將崩拳過渡到搏擊練習的具體方法。畢竟筆者仍是處於起步階段，許多地方尚待諸君指證。因此本文亦是拋磚引玉，如果大家有其他看法，不妨在留言提出。

內家拳是抽象的學問，但要再作進步，就必需透過大量的實證才可以事成。時移勢易，今人無必要再死守「半步崩拳打天下」這類的傳說，反而應該盡力還原當中實在的原理。這亦是本文的目標之一，還望大家交流、互勉。

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