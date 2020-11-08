不滿Mayweather揶揄人人是冠軍　泰臣 Roy Jones為爭奪腰帶而自豪

在最近的一個訪問中，Floyd Mayweather Jr. 對現時拳擊運動中有太多的冠軍腰帶表示不滿，認爲無助於拳擊運動發展，並揶揄現時每位拳手都變成了冠軍。對此，將會在11月尾進行表演賽，並為WBC Frontline Battle特別冠軍腰帶進行爭奪的泰臣和Roy Jones Jr.就持反對意見。

早前，泰臣和Roy Jones Jr.為即將進行的表演賽舉辦了網上新聞發布會，在被問及Mayweather認為拳擊組織創造了太多不必要的冠軍腰帶時，兩位即將為特設的WBC FrontlineBattle冠軍腰帶進行爭奪的拳壇傳奇就並不贊同，認為所有的腰帶都有它們的意義。

拳壇傳奇Roy Jones Jr.。圖片來源：網上圖片

Roy Jones Jr.認為Mayweather可以表達任何意見，但這並不代表其他人的立場。

首先，我不在乎任何人的想法。他的說話與我無關。我會做我想做的事，而我的事由我自己處理。我不在乎別人怎麼說。這跟他沒關係。所以他可以在他那邊繼續做他想做的事，而讓我根據我自己的想法做事。

第二，在我出賽的時代，我跟(Mayweather)他們不一樣。我會不斷比賽，盡可能贏取我體重級別中的每一條冠軍腰帶。泰臣也是一樣。我們是老一派的拳手，奪得所有冠軍腰帶是我們的願望。我不在乎它是什麼樣的冠軍腰帶。就算是海鮮市場的冠軍腰帶，我也想要。我不在乎它的名字。在我拳手生涯的巔峰時期，假如你在我的體重級別中有一條冠軍腰帶，那我就想將它據為己有。所以即使是現在，如果你想我上擂台比賽，你就要準備好一條冠軍腰帶。 Roy Jones Jr.

之後，Roy Jones Jr.更把爭奪冠軍腰帶比喻為毒品。

不好意思，但它們就像毒品那樣會上癮。只要出賽是為了爭奪冠軍腰帶，那我就不能拒絕。或許對像他(Mayweather)這樣的人來說這並不代表什麼，但對我而言，腰帶代表了我整個世界。 Roy Jones Jr.

泰臣。圖片來源：泰臣Facebook - https://www.facebook.com/miketyson

對於Roy Jones Jr.的比喻，泰臣就表示完全同意。

該說的他都說了。冠軍腰帶就像毒品一樣會上癮。 泰臣

Teófimo López也反擊？

除了泰臣和Roy Jones Jr.外，剛剛從Vasyl Lomachenko身上贏得多條冠軍腰帶，自己也是WBA超級冠軍的Teófimo López亦於一個網上直播對Mayweather「沒有所謂的超級冠軍」的言論表達不滿。

之後López更向Floyd Mayweather公司旗下的拳手Rolando Romero表示，不如兩人一左一右用勾拳偷襲Mayweather，教訓他一下。

不過，一直也很敬重Mayweather的López就在直播中重申「偷襲」只是開玩笑，因為他知道之後一定會有很多人把這番言論放上網繼續炒作。

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