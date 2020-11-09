學武避不了生水泡　搣不搣皮關鍵　預防方法亦要知｜武編周記

學武少不免「周身傷」，但除了撞瘀扭傷，亦有些小傷大家常常受苦卻少有提及，例如上次的痱滋之苦。最近有同事因事有水泡，令編輯Ｒ再度憶起年青時的「腳底水泡地獄」。這次分享一下護理和預防方法，當然並非什麼專業意見。

▍學武與水泡

按維基語，水泡（英語：Blister），或稱水皰，是皮膚表層聚積一小包體液的現象，體液可以是淋巴液、血清、血漿、血液、膿等，通常是由於摩擦、灼傷、凍傷、化學品接觸、感染引起的。水泡內通常為清澈液體，比如血清或血漿。

成因為當皮膚受到摩擦、熱、冷或遇到化學物品而受損時，就會形成水泡。水泡由在表皮層和下稱表皮之間的組織液聚集而形成水泡，通常水泡可以對其下面的組織形成緩衝作用，以免受到更多的損害，也能使傷口盡快痊癒。

我想學武的讀者都會有過腳底出水泡的情況吧？因為大多數武術訓練都要脫鞋，結果腳底就會很易因摩擦而起水泡。如果從小就學武，大概很快腳底就會因不斷出水泡而結繭，然後很快就擺脫困擾。對於很多研習者來說，手腳有繭是一種辛苦訓練的成果，因此也不會除掉。

例如在沖繩傳統空手道中，他們就是用名為「卷藁」（Makiwara）的工具，強化拳鋒硬度，煉成「一拳入魂」的鐵拳。

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【空手道】大山倍達也用過 源於沖繩的古法鍛煉：卷藁Makiwara

我也是這樣想的，因為小朋友時就開始學武，結果對自己的腳底繭厚度充滿信心，就算學泰拳時該拳館用一種極高磨擦力的「毛毛地蓆」，也只是令我多生了一次水泡。

但後來去練巴西柔術，除了手心因抓道服而起水泡之外，當中有一些動作是「腳面剛好劃過地面」，例如那些位置轉換、掃技和摔技，當你劃過地面時聽到清晰的「WEEEE」一聲，感覺到一陣灸熱，你就知道會起水泡。隨便一個動作例子：

以上片段的示範者有穿摔跤鞋，但不幸地我沒有。這些位置通常都是腳的兩側，尤其是腳掌與腳拇指連接處那個凸起的趾骨位置，學立技時基本上不會磨擦，結果腳底儲起來的繭根本保護不了這些「嫩滑肌膚」。

然後到學兵器，正因為從小學習都不穿鞋，結果玩兵器要穿鞋時就很不習慣。我那些用作室內健身訓練鞋還是可以完成任務的，但室內健身不太要求左右前後快速移動，結果可能太緊、或者襪子不適當，也令我一些未試過有水泡的位置出水泡，例如腳根對上附近。但日子久了有繭就沒了換鞋打算，現在想想羽毛球鞋或者摔跤鞋可能挺適合（或者一雙「白飯魚」打天下？），如有經驗的讀者可以分享一下。

白飯魚（圖片擷取自：維基百科）

▍護理方式：搣不搣皮之爭

水泡的問題不在於很痛，而是在於永遠不舒服，很多時候情願割傷也不想起水泡。但這世界很多事情都不到你選擇，起水泡不幸是其中一件。

我的處理手法是，假如沒穿水泡就不弄穿，等它自行「收水」然後變硬皮是最好的，衛生署教大家處理燒傷時，也是叫大家不要弄穿水泡。

假如穿了，我會用消毒藥水消毒，然後貼膠布，晚上睡覺時就不貼，以便它「透氣」。重點在於不搣皮，很多人說不搣皮「更易埋口」，但我不搣皮的主要原因只是搣了皮後那「真皮」無論碰到什麼都非常不舒服，碰自己的皮好像已是最好的了，就留它當個保護。很快死皮就會變硬，然後到下面表皮長回來後，就可以把死皮剪走。

假如皮掉了，我的處理也是消毒貼膠布，然後傷口就會以極慢的速度長回表皮。順帶一提，還是小朋友時剛好出現噴霧膠布，然後有次水泡掉皮後想多個保護，不知就裡就往「脫皮」傷口噴，黐線，痛到塊面「拿埋一舊」，面都痛埋。

▍預防

這也是為何很多柔道／巴西柔術運動員，會用一些纏手指、腳邊的繃帶。除了能防上關節、韌帶或關節囊扭傷，更能防水泡，尤其是保護腳側皮膚。在網上可以找到很多「Taping」的片段，大家可看看有沒有一些合用：

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