【摔角】強者形象深入民心　日本格鬥漫畫為何必備職業摔角手？

從90年代的《高校鐵拳傳》、《刃牙》、《修羅之門》，到近年的《拳願阿修羅》，在日本格鬥漫畫中都必定會出現原本是職業摔角手的格鬥家。這些角色雖然未達到主角級，但都被描寫為力量強大而且非常耐打。某程度上，這正是日本大眾對職業摔角手的印象，亦是摔角手現實生活的寫照。

職業摔角中有不少的危險動作。圖片來源：Getty Images

由美國傳入的職業摔角在第二次世界大戰後的1950年代開始大行其道，成為大受歡迎的搏擊娛樂。雖然比賽的賽果和過程都是預先安排，但早年的觀眾都並不知道這一點，以為是真的格鬥比賽。當時就算是在歐美，在職業摔角也是疑真疑假的氣氛下進行比賽，職業摔角的冠軍都是被視為強者的代表人物。

因此，在日本需要一個英雄偶像之時，力道山及其徒弟安東尼奧豬木和巨人馬場的強大職業摔角手形象就漸漸深入民心。在70年代的《虎面人》和80年代《筋肉人》漫畫中，職業摔角手甚至成為了超人般的存在。

這些形象在90年代繼續轉化入日本格鬥漫畫當中。不論是《高校鐵拳傳》的Iron 木場及旗下的摔角手、《修羅之門》的飛田高明和破壞王，到近年《拳願阿修羅》的關林純，他們除了破壞力驚人外，還有一個特點，就是非常耐打，而這也是現實中職業摔角手的賣點。

非一般的強韌度

雖然職業摔角並非真正的格鬥比賽，但他們所累積的傷害可以說是比職業格鬥選手有過之而無不及。不少曾出戰職業搏擊賽事的摔角手都表示摔角手的生活比職業拳手或是綜合格鬥選手更辛苦。每場比賽他們都需要承受各樣的打擊和摔投，而且為了完成演出，就算在比賽期間受傷也不能停下來，要咬緊牙關繼續演出。

另外，不論是日本還是歐美的摔角手，他們都擁有頻密的比賽賽程。以WWE的選手為例，除了電視播放的比賽外，還有非播放的House Show賽事要參與，一個星期可能需要參與兩三場的賽事。有時候還要自己駕車到下一個比賽場地，期間仍然要保持鍛煉，沒有什麼休息機會，生活可以說是毫不輕鬆。而且為了讓自己保持在賽程表上，除非很嚴重地受傷，不然都會帶傷上陣，否則隨時會永久失去出場的機會。

WWE著名摔角手”Stone Cold” Steve Austin在2010年拍攝電影《The Expendables》的時候與史泰龍有對手戲，當時兩人都因為動作場面而受傷，導致拍攝需要暫停讓兩人接受治療。在製作特輯中，Steve Austin就坦言如果是職業摔角賽的話，那些傷根本不算什麼，受傷對職業摔角手來説基本上就是「家常便飯」。

真的是血

早期的職業摔角賽有不少的流血場面，雖然的確有用血包的方式，但更多的時候是用刀片割傷自己去做出這個效果。

很多時候，這些流血場面其實是真血。圖片來源：Getty Images

而高空落下或是使用道具的Hardcore賽事中，為了營造氣氛，很多打擊都是避無可避。

炒熱氣氛的娛樂家

在《拳願阿修羅》中的職業摔角手關林純曾說，身為職業摔角手就要為觀眾炒熱氣氛；《萌獸寵物店》中主角柴田源藏也曾說過同樣的話。這亦是職業摔角手在捱打以外，另一樣需要做到的重要事情。

《萌獸寵物店》中主角柴田源藏/蒙面野獸狂。圖片來源：網上圖片

80年代的Hulk Hogan，或是之後成為了荷里活影星的The Rock都是當中的俵俵者。賽前賽後與觀眾的互動，或是挑釁對手炒熱氣氛也漸漸被其他搏擊運動選手學習，成為賽前賽後的常見畫面。

真正的格鬥家

對比日本和歐美的職業摔角手，兩者最大的分別大概是很多日本摔角手都會練習真正的搏擊技術，甚至參與職業搏擊賽事。

而讓此成為風氣的，大概就是因為豬木所推崇的Strong Style真實打法所致。豬木是眾多日本摔手的偶像，曾與阿里一戰更成了全球的注目對象。正因為豬木的影響力，他的形象也經常出現在漫畫中。

不過能打不代表好打，有關職業摔角手的格鬥能力，之後再跟大家說說。

延伸閲讀：

【摔角】豬木及巨人馬場恩師 創造了日本職業摔角風潮的力道山

【PRIDE】 歷史性的揚旗大會 決戰巴西柔術的職業摔角威名保衛戰

【Hulk Hogan】力挽狂瀾讓職業摔角成風潮 曾被The Rock衷心感激

筋肉破壞者｜源自《筋肉人》的職業摔角必殺技 曾被WWE列為禁招

轉生空手道JK｜K-1創辦人石井和義原作 大叔變少女分享經營哲學

【動漫必殺技】超級連續技只屬幻想 拆解現實中的有效組合技