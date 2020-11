泰臣Roy Jones表演賽即將上演　主辦方澄清比賽容許擊倒對手

經過數個月的等待,泰臣與Roy Jones Jr. 的「夢幻表演賽」終於在今個周末,美國時間的11月28日展開。雖然批准比賽舉辦的CSAC加利福尼亞州體育委員會一再重申,今次表演賽只可以保持在練習對打的水平,不能KO對手。但除了泰臣和Roy Jones Jr.都表示會全力以赴外,主辦單位早前也為比賽規則進行澄清,表示兩位傳奇即使KO對手也沒有問題。

泰臣表演賽迎戰Roy Jones Jr.。圖片來源:官方圖片

泰臣與Roy Jones Jr.的一戰在7月公布後立即惹來很大的迴響,但隨着比賽規則公開,不少人開始批評這場表演賽是否真的應該進行。一方面,有人認爲泰臣與Roy Jones Jr.兩人年紀都超過50歲,讓雙方進行比賽實在危險。但另一方面,有人則認爲今次的表演賽規則實在太多限制,讓比賽變得沒有看頭,失去了比賽的意義。

不得KO擊倒的表演賽

雖然兩位拳壇傳奇都為了這次的比賽而積極備戰,並多次表示會KO對方,但實際上,批准比賽進行的CSAC早就表明這是一場以不能KO對方為基礎的表演賽。在兩位拳手都發出KO宣言下,CSAC負責人Andy Foster 在日前的一個訪問就再次説明今場表演賽的規則,並表明因為是表演賽,這場比賽不會宣布優勝者,CSAC也不會安排裁判為比賽評分。

至於賽事規則就會跟原定宣布的一樣,比賽將會以8回合,每回合2分鐘,。而參賽雙方雖然不需要戴頭套,但要使用比正規比賽重兩盎司的12盎司拳套。

Andy Foster 重申,這次的表演賽是為了向觀眾展示技術,參賽雙方並非以KO擊倒對手為目標。另外,假如任何一方受到割傷而流血,擔任拳證Ray Corona將有權立即終止比賽。

這場比賽不會有裁判評分,因此從技術上來說, 除非意外出現某種KO擊倒,或其中一名選手因為某些原因不適合繼續比賽,否則這場比賽不會有勝利者。他們可以在擂台上活動一下筋骨,賺些錢,但是我已經告訴他們,如果被割傷,比賽就會結束。 Andy Foster

主辦單位澄清可以KO擊倒

不過在Foster發表評論後,賽事主辦方Triller很快就發表聲明澄清,表示這場比賽不但會宣布優勝者,而裁判的職責將會由WBC世界拳擊理事會(World Boxing Council)負責。

Triller在聲明表示,雖然CSAC將不會有任何裁判在場,但是為賽事安排了冠軍腰帶的WBC將會派出三位前WBC冠軍, Christy Martin、Vinny Pazienza和Chad Dawson以遙距方式擔任裁判,並以分數裁定成為WBC Frontline Battle冠軍的優勝者。另外,因為今次並非CSAC官方承認的正式比賽,賽果將不會列入泰臣和Roy Jones Jr.的職業戰績內。

隨後,Triller就再發出另一份聲明,表示今次的比賽會容許KO擊倒。

這次比賽將由CSAC批准,並由WBC進行評分以及根據職業比賽規則選擇優勝者... KO擊倒也將被視為勝利。 Triller聲明

對於CSAC和Triller在能否KO上似乎有不同的說法,WBC總裁Mauricio Sulaiman就表示WBC只是為這場難得的比賽提出協助,真正負責的依然是CSAC體委會。

CSAC加利福尼亞州體育委員會是今次比賽唯一的官方認可機構。為了隆重其事,WBC特別準備了獨特的WBC冠軍腰帶,以讚揚泰臣和Jones Jr.。另外,為了增加娛樂性和展示我們的科技,我們會安排三位名人裁判以非官方的形式遙距進行評分。 Mauricio Sulaiman

除此之外,Sulaiman也確認泰臣和Jones Jr.兩位參賽者在比賽後,不論輸贏都會各自獲得一條WBC Frontline Battle腰帶留為紀念。

完整賽事陣容

大會完整陣容。圖片來源:官方圖片

今次的賽事除了泰臣對Roy Jones Jr. 的表演賽外,還包括Floyd Mayweather Jr.旗下的前世界冠軍Badou Jack (22勝3負3和)對上Blake McKernan(13勝0敗)、新星Vidal Riley對上前UFC選手Rashad Coulter,以及Youtuber Jake Paul (網紅Logan Paul的弟弟)迎戰前NBA球星Nate Robinson等賽事。

主賽

- Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

- Jake Paul vs Nate Robinson

- Badou Jack vs Blake McKernan

- Hasim Rahman Jr vs Rashad Coulter

副賽

- Jamaine Ortiz vs. Nahir Albright

- Irvin Gonzalez vs. Edward Vasquez

- Juiseppe Cusumano vs. Nick Jones

