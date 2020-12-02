訪問．陳凱迪｜由搏擊運動員生涯體悟內家拳　傳統武術的現代解讀

傳統武術的實用價值，近年經常成為網絡熱話。有人認為傳統武術已經落伍失真，有人則堅持傳統武術尚未褪色，只是該用於防身自衛而非擂台搏擊。前香港泰拳及拳擊代表陳凱迪，卻走出了第三條路。他吸納了傳統武術的技理，並融會到現代搏擊的訓練體系。 他強調，自己並不是甚麼國術門派的傳承者，這套方法亦已經被許多運動員應用過。他只是將之較為系統地點明出來，而箇中的理解，則確實與他接觸過的傳統武術有關。

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泰拳 拳擊 內家拳

陳凱迪乃「坤青武泰」創辦人徐家傑的學生，他最初研習泰拳，後來轉戰拳擊。此前他便接觸過詠春及空手道，而在學習泰拳期間，他亦同步練習吳家太極拳。這種跨領域的鍛煉體驗，讓他意識到現代搏擊技中所蘊含的傳統武術原理。例如他在泰國與當地職業拳手一同訓練時，就見到他們不會一開始就做大動作，而是放鬆身體，以舒展的形式踢腿，然後才慢慢加強力度。這種特別的訓練方式，與一般人對泰拳的印象大相徑庭，卻跟太極拳的要求不謀而合。他由此觀察到，傳統內家拳的技理，或許可以針對性地提高拳手的擊打質量。

之後他逐步整理自己的觀點，並透過尋師訪友以及閱讀前人的著作來驗明所學。其中一本對他影響最深的書，就是由徐皓峰筆錄、李仲軒口述的《逝去的武林》。書內有關形意拳法的詳盡描寫，進一步深化了陳凱迪對內家拳理的解構。而書中各種具體的比喻，亦對他甚有啟發。現在他跟學生及師兄弟交流時，也會運用這類型的比喻。待他們有了基本的概念後，再進而講授核心的原理。

雖然陳凱迪受到傳統武術不小的助益，但他坦言自己並非不代表任何一個傳統武術流派，也不是傳統武術的繼承者。正如前面提到，他只是將本身已經蘊含在現代搏擊中的傳統武術技理重新提煉出來。事實上，許多搏擊運動員都可以自行發揮出這些技理，只是無意識地去做。而他就是想特別抽出這些面向，讓運動員可以有意識地訓練。

而這套方法的核心，陳凱迪將之總結為三點：重心、張力以及槓桿。

+ 4 + 4 + 4

重心 張力 槓桿

陳凱迪從內家拳理所整合的第一個重點，就是「重心」。這個重心並非單指平衡，或者出拳時身體要保持的姿勢。而是整個人的質量，即是體重。

當我們練習打擊技時，很容易會因為過度緊張，以及急於打擊前面的對手，而只用上部份關節的力量。故此陳凱迪則認為，恰當的做法應當是先放鬆身體，釋出身體本身的重量，再透過地面的反彈作用，完整地砸向對手。

至於張力，則是力量的雙向作用，或者傳統武術所言的「爭力」。簡單來講，要令肢體的打擊有力，就必須兼顧收束。以最基本的刺拳和直拳為例，當我向前擊打時，身體不能過份靠前，也不能急於實穿前方。反而應該將身體的重心靠後，與手部的動作形成張力。這樣不僅可以形成打擊的循環，方便拳手再出拳並減少體力消耗，同時亦能確保重心不失，將整個人的重量擊向對手。他認為，形意拳中的劈拳，其實就是鍛煉這種身體上下的張力：

最後，槓桿是指身體的借力作用。他以射箭為例，指出射箭時便是要借助身體的張力，以及部份地面的力量去幫助拉弓。將這種原理應用到打擊技，便是像撬起地球一般，借助地面的反作用力，擊出身體的質量。若果進入到近距離，則直接利用對方的重心互動去做。

可以見到，這三個重點互有重疊，亦相輔相成。如果能夠將它們融會貫通，就能夠發揮出拳手應有的全部力量，並一併破壞對手的重心，使之無法有效反擊。

結語

上述這些獨特的見解，未必人人認同。但陳凱迪身邊的同門，確實在吸納了上述的技巧之後，在國際賽事中取得相當優異的成績。或許這亦是對傳統武術界的一點啟示：傳統的技理並非無用，關鍵是你要實踐、提煉，而非一成不變，繼續堅持舊有的形式。

現代搏擊從傳統武術而來，那麼傳統武術又是否能夠從現代搏擊中回溯自我的價值？這個問題，應該值得所有習武者深思。

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